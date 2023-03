Ilta-aikaan palvelevat halliravintolat eivät ole liiemmin menestyneet, mutta Hietalahden hallin uusi pizzeria saattaa tehdä poikkeuksen.

Pizzeria Särdough ★★★★ Missä? Hietalahden kauppahalli, Lönnrotinkatu 34. Milloin? Ti 11–14.30, ke–to 11–19.30, pe–la 11–22.30. Paljonko? Pizzat 12,70–18 e.

Uskottava se on: napolilaisvaikutteisen pizzan vyöry Suomen kamaralle alkoi niinkin äskettäin kuin vajaat kuusi vuotta sitten. Samana suomalaisen pizzahistorian armon­vuonna 2017 Helsingissä avasivat ovensa muun muassa sellaiset uuden aallon lätyn­vaivaa­japaikat kuin Via Tribunali, Capperi, Daddy Greens ja aivan pian näiden jälkeen myös Luca.

Haipakkaa on tällä tontilla riittänyt yllin kyllin sen jälkeenkin. Nyt aletaan olla siinä onnellisessa tilanteessa, että vaatii yhtä ja toista ennen kuin uusi pizzeria saa pizza­konossöörin edes kohottamaan kulma­karvojaan.

Hietalahden kauppahalliin viime vuoden marraskuussa avattu Särdough kyllä onnistuu herättämään uteliaisuutta. Vaivannäön, kekse­liäisyyden ja pie­teetin määrä kuulostaa ennakkotietojen perusteella melkoiselta.

Uunin ääressä häärää Ryan Rodrigo, joka nappasi vuoden pizzamestari -tittelin vuonna 2021. Hapanjuuritaikinaa pulputetaan noin viikko ennen tarjoamista. Monet raaka-aineet ovat Rodrigon kotimaan Indonesian keittiön malliin fermen­toituja eli hapatettuja. Särdoughin raaka-ainelistalta löytyy sellaisia täytteitä kuin omatekoista ndujaa (tulinen makkaratahna), omatekoista pancettaa (italialainen pekoni) ja niinikään omatekoista bresaolaa eli ilmakuivattua ja suolattua lihaa hirvestä.

Entäpä miltä kuulostaa hapatettu jalapeno­kastike, punasipulihillo tai fermen­toitu ananas­chutney? Vähintäänkin jännittävältä, ehdottomasti.

Pizzeria Särdough avautui Hietalahden kauppahalliin marraskuussa.

Pizzerian avaaminen kauppahalliin on uskalias ratkaisu, sillä menestystarinoita ei ilta-aikaan palvelevista halliravintoloista liiemmälti kerrota. Mutta ehkäpä ravintola­toiminnan alakseen valinnut Hietalahden halli alkaa tässä koronan jälkeisessä maailmassa pärjätä.

Pizzerian taustalta löytyvät Rodrigon lisäksi ravintoloitsijat Jari Lönnberg ja Reima Mäenpää, jotka tunnetaan muun muassa Döner Harju -kebabravintoloista.

Kaksi testikäyntiä osuvat perjantai- ja lauantai-iltaan. Väkeä on hallissa liikkeellä kohtalaisesti, mutta tungoksesta ei ole tietoakaan. Hyvä niin, sillä pienemmänkin asiakaskunnan kaitsemisessa Särdoughin henkilökunnalla saattaisi olla tekemistä. Pizzat eivät tahdo löytää oikeita syöjiä ja muutakin säädön varaa sinänsä mutkattoman ystävällisessä palvelussa riittää.

Lupaavaa somesuosiota herätellyt Rodrigon omaleimainen the star-pizza on tietysti pakko testata. Nimi tulee siitä, että pizzan reunoihin on taiteltu tähden sakarat.

The star -pizzan reunat on taiteltu tähden sakaroiksi.

The starissa on ehdottomasti tähtiainesta myös maun puolesta. Sakarat on täytetty itse savustetulla ricotta-juustolla ja kokonai­suutena luomus on varsinainen ylenpalt­tisuuden ylistys: fior di latte -mozzarellaa, ndujaa, valkosipulissa marinoitua munakoisoa, hapatettua sitruunaa ja punasipuli­hilloa.

Rönsyilevän runsas makupaletti pysyy kuitenkin koossa ja voimakkaat maut tukevat kuin tukevatkin toisiaan. Mutta onhan annos niin överi, että herkkua ahmiessa tunnelmat vaihtelevat hurmiosta synnintuntoon.

Ryan Rodrigo ei pelkää erikoiseltakaan kuulostavia makuyhdistelmiä.

Useimmissa pizzoissa epätavalliselta kuulostavat yhdistelmät pitävät kuosinsa ja Särdoughin pizzajuna puksuttelee varmaotteisesti eteenpäin. Maistamistamme pizzoista oikeastaan vain hirvi-pizza (smoked elk) ajautuu sivuraiteelle. Valkoisen pizzan makutasapaino horjahtelee ja lakka ei tämän kokemuksen perusteella ole pizza-marja.

Tarjolla on toki myös klassikkopizzoja, kuten margherita, joka sopii parhaiten paikan perusosaamisen testaamiseen. Tästäkin Särdough selviää hyvin. Pohjasta löytyy sitkoa ja laikukas reuna pullistelee juuri niin kuin napolilaistyylisessä pizzassa kuuluukin.

Mozzarella on kerrassaan erinomaista. Tomaattikastike asettuu happamuusasteikolla riskirajoille, mutta saa lopulta pöytäseurueemme hyväksynnän.

Viimeistään margherita varmistaa, että Särdough saa neljä tähteä.