Salaatti ei tarvitse aina vihreää lehtisalaattia, vaan sen tilalla voi käyttää ravinteikkaampiakin aineksia, ruokakirjailija Jonna Vormala kertoo. Kastikeella salaatista voi saada todellista herkkuruokaa.

Hyvässä salaatissa pitää olla kohdillaan ainakin seuraavat kolme asiaa. Monipuolinen rakenne ja hyvä kastike ovat niitä, mutta myös se, ettei salaattia tarjota jääkaappi­kylmänä.

”Esimerkiksi kylmä tomaatti ei ole hyvä. Sen maku tulee paremmin esiin huoneenlämpöisenä. Monet muutkaan kasvikset eivät maistu kovin maukkailta liian kylminä. Siksi esimerkiksi lounassalaatti kannattaa muistaa ottaa työpaikan jääkaapista tarpeeksi ajoissa lämpenemään”, ruokakirjailija Jonna Vormala sanoo.

Jonna Vormalan kirjoittaman Jäävuoren huippu -kirjan julkaisusta on jo seitsemän vuotta, mutta intohimo salaatteihin ei ole hälvennyt.

”Kyllä salaattirakkaus on vahvasti voimissaan ja onneksi sitä on periytynyt myös lapsille. Minulle hyvä salaatti on usein iltaruoka.”

Jonna Vormala kannustaa kokkaamaan salaatteja luovasti ja ennakkoluulottomasti.

Vormalalle salaatti ei tarkoita vain pientä lisuketta. Se voi olla erinomainen pääateria, jossa yhdistyvät herkullisuus sekä ravitsevuus. Talvellakin voi tehdä maukkaita, ruokaisia salaatteja. Vormala kannustaakin purkamaan kaavamaisia ajatuksia niistä. Esimerkkinä vaikka se, että salaatissa ei edes tarvitse olla perinteistä vihreää salaattia.

”Jos salaatinlehdet vaihtaa esimeriksi pinaattiin ja lehtikaaliin, salaatteihin saadaan myös enemmän ravitsevuutta”.

Pohjana voi käyttää esimerkiksi erilaisia hyvin ohueksi viipaloituja kaaleja tai paahdettuja juureksia.

Hyvä rakenne koostuu siitä, että salaatissa on jotakin rapeaa, jotakin pehmeää sekä mukavaa purutuntumaa. Esimerkiksi juustot, pähkinät ja kaalit tuovat vaihtelevan rakenteen lisäksi ruokaisuutta.

Salaateissa on monta hyvää puolta: ne ovat loistavaa hävikkiruokaa, sillä niihin voi hyödyntää ylijääneitä aineksia jääkaapista. Niiden avulla kasvisten määrä ruokavaliossa kasvaa. Salaattien valmistaminen voi parhaimmillaan opettaa myös sesonkiajattelua kotikokkaamisessa.

Talvisalaatissa voidaan hyödyntää esimerkiksi juureksia, linssejä, juustoja, säilykkeitä sekä sesongissa olevia hedelmiä. Alkuvuodesta esimerkiksi verigreippi ja veriappelsiini ovat sesongissa. Maaliskuussa päärynä ja mandariini ovat taas mahdollisia valintoja raikastamaan salaatteja. Lisäksi kaikkina aikoina toimivia ruokaisien salaattien perusaineksia voivat olla kuskus, bulgur, nuudelit ja pasta.

Salaatit maistuvat Vormalan perheessä kaikille. Perheen lapset ovat innostuneet niistä ajan kanssa.

”On meilläkin aina välillä ilmoitettu, että nyt inhotaan parsakaalia tai jotain muuta kasvista, mutta kun ne toistuvat säännöllisesti eri ruoissa, maku muuttuu.”

Kastike voi tehdä mistä tahansa salaatista todella herkullista. Vormalan perheessä on ollut jonkin aikaa yksi lempisoosi. Vaikka Vormala kokkaakin salaatit aina itse, uusi suosikki löytyi valmiina kaupan hyllyltä.

”Se on todella maukas japanilainen seesami- eli goma-kastike. Se sopii erittäin hyvin ruokaisampien salaattien kanssa, mutta myös simppelisti esimerkiksi suikaloitua kiinankaalia maustamaan. ”

Vormala kertoo, että perheen lapsi syö seesamikastiketta välillä kiinankaalin kanssa. Joskus koulusta tultuaan hän puolittaa kurkun ja kaataa tilkan gomaa päälle.

Jonna Vormala suosittelee kokeilemaan salaatin­kastikkeiksi myös erilaisia pestoja. Ne tuovat maun lisäksi lisää ruokaisuutta. Öljypohjaiset kastikkeet säilyvät pitkään.

Oli kastike mikä tahansa, kannattaa aina muistaa kuitenkin tärkeä seikka, jotta saa varmasti herkullisen lopputuloksen: Salaatti sekoitetaan kastikkeeseen kunnolla vasta, kun on tarjoilun aika.

Lisää kastiketta aina vähän kerrassaan, maistele, Vormala muistuttaa kirjassaan.

Tee itse maukas seesamikastike

Goma tarkoittaa japaniksi seesamia. Valmiina myytävä goma-kastike voi olla majoneesipohjaista, mutta kastikkeita löytyy myös ilman sitä. Goma-kastikkeen maku saattaa olla tuttu esimerkiksi sushiravintoloista.

Goma-kastikkeen reseptejä löytyy useita erilaisia. Monissa ohjeissa on paahdettuja seesamin­siemeniä, riisiviini­etikkaa, seesamiöljyä, soijaa ja sokeria. Joissakin resepteissä mainitaan lisäksi japanilainen kewpie-majoneesi, mutta sitä ei ole hyvin saatavilla suomalaisissa ruokakaupoissa. Seuraava ohje on muokattu versio ulkomaisista goma-ohjeista, joissa käytetään tavallista majoneesia.

Ohje ei ole kopio valmiskastikkeista tai vastaavista resepteistä, mutta siinä on samaa makumaailmaa.

Kastikkeen voi halutessaan viimeistellä vielä pienellä määrällä sinappia. Vaikka sinappia ei mainita kaikissa vastaavissa seesami­kastikkeiden resepteissä, erään Suomessa myytävän japanilaisen goma-kastikepullon tuoteselosteessa sitä silti on.

Tämä kastike on paksua ja maukasta. Se sopii esimerkiksi kaalisalaatteihin, mutta toimii minkä tahansa salaatin maustajana. Se sopisi hyvin myös vaikka nuudelisalaattiin. Hapokkuutta voi lisätä oman maun mukaan lisäämällä varovaisesti pieniä määriä riisiviinietikkaa.

Jos kaupasta ei löydy valmiiksi paahdettuja seesaminsiemeniä, ne voi paahtaa itse kuivalla pannulla, eli ilman öljyä. Seesaminsiemenet paahtuvat pannulla hyvin nopeasti, parissa minuutissa.

Yksi ruokalusikallinen on 15 ml ja yksi teelusikallinen 5 ml.