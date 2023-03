Kaupungin kehutuin grillattu juustoleipä tehdään juustokaupassa.

lämmin leipä, jonka päällä on venyvää ja sulanutta juustoa. Jokainenhan sitä on maistanut. Toinen tuntee sen lämppärinä, toinen kansainvälisemmin toastina.

Itse muistan rouheat voileipägrilli-toastit sekä uunissa paahdetut aurinkoleivät, joissa säilykepersikan päälle höylättiin muutama siivu kermajuustoa.

Yksi varhaisista lämpimistä juustoleivistä syntyi tiettävästi 1500-luvulla Walesissa. Welsh rarebit koostuu paahdetusta leivästä, joka päälle kaadetaan lämmintä juustokastiketta. Mausteeksi walesilainen leipä saa usein sinappia.

Amerikkalaisen juustotoastin kerrotaan yleistyneen 1930-luvun laman aikana. Vanhat yhdysvaltalaiset keittokirjat kertovat sotilaiden valmistaneen lämpimiä juustoleipiä sodassa. Kaupalliseksi hitiksi toastin teki muun muassa vuonna 1958 Kaliforniassa perustettu Sizzler-ravintola.

Ranskassa juustotoasteja tarjotaan sipulikeiton kanssa. Georgiassa lämmin juustovehnänen on hatsapuri, Italiassa panini tai carrozza, Meksikossa quesadilla.

Nyky-Suomessa lämpimät leivät ovat oikeastaan ainoa järkevä lämmin syötävä, jonka kahvila voi valmistaa ilman, että sen täytyy hankkia valtavan kallista liesituuletinta.

Toasteja on aina ollut, mutta kuten flipperit ovat löytäneet takaisin baareihin ja ravintoloihin, näyttäisivät myös toastit palanneen kahviloiden, ravintoloiden ja baarienkin ruokalistoille. Tai sitten niihin vain kiinnittää nostalgianälässään enemmän huomiota.

Testasimme kolme versiota lämpimistä leivistä: vegaanisen, perinteikkään ja kenties kaupungin kehutuimman juustoleivän.

Kaupungin kehutuin

Rolling Cheese

Missä? Museokatu 22.

Milloin? Ti–la 10–20, su 10–16.

Paljonko? Grillattu juustoleipä 10 e.

Kahden juuston grillileipä on Rolling Cheese -liikkeen hittituote.

Kesällä 2021 avautunut Museokadun juustokauppa myy englantilaisten, ranskalaisten ja italialaisten juustojen lisäksi lämpimiä juustoleipiä. Niiden valikoima vaihtelee päivittäin juustojen menekin mukaan.

Stilton ja cantal jeune -toastin välissä on viikunachutneyta. Mukana tulee pieniä maustekurkkuja. Leipä on rouheaa, chutney makeaa ja juusto venyvää ja rasvaista – lohturuokaa parhaimmillaan.

Vegaaninen

Encanto Art Cafe

Missä? Maneesikatu 1–3.

Milloin? Ke–pe 9.30–16, la 9.30–15, su 11–14.

Paljonko? Greek style -toast 5,50 e.

Encanton leipä tavoittelee kreikkalaisuutta fetaa jäljittelevällä vegaanijuustolla.

Kruununhaan pieni taidekahvila muuttui viime kesänä täysin vegaaniseksi. Toasteja on kolmea erilaista. Greek style -versio sisältää pestoa, tomaattia, pikkelöityä punasipulia sekä kahta erilaista juustoa, fetaa jäljittelevää vegaanista juustoa ja maultaan dominoivampaa goudan omaista juustoa.

Leipä on tavanomaista vaaleaa paahtoleipää. Vegaaniset juustot sulavat kovin valuviksi, mutta onneksi leipä tarjotaan snägärikuoressa.

Perinteikäs

Tin Tin Tango

Missä? Töölöntorinkatu 7.

Milloin? Ma–ke 7–22, to–pe 7–23, la 9–23, su 10–21.

Paljonko? Toastit 8 e.

Tin Tin Tangon toast rakentuu maukkaan hapanleivän varaan.

Vuonna 1994 avautunut töölöläinen Tin Tin Tango on tarjonnut toasteja vuosia. Ne tehdään happamaan levain-leipään, jossa on kunnon kuori. Tarjolla on kasvis- ja lihaversio. Kasvis-toastissa on mozzarellaa, oliiveja, rucolaa, pikkelöityä punasipulia ja tuoretta tomaattia.

Itse juusto ei ole kovin sulanut, minkä vuoksi leipä tuntuu raikkaalta, kevyeltäkin, mutta nälän se taltuttaa tehokkaasti.