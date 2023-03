Ruoan kotiinkuljetuspalveluissa on huomattu muutoksia erityisesti nuorten miesten suosimissa tilauksissa. Kanan suosio on tasaisessa kasvussa.

Kebab on ruoan kotiinkuljetuspalveluissa yhä suosittu, mutta nuoret miehet herkuttelevat nyt enemmän kanalla.

Miehet tilaavat aiempaa enemmän kanaruokia ruoankuljetuspalveluiden kautta. Broileri on etenkin nuorten miesten suosiossa, sanoo Foodoran viestintäpäällikkö Kyösti Hagert.

Vanhemmille sukupolville, 1960-70-luvulla syntyneille arkinen ravintolaherkuttelu on monesti tarkoittanut kebabia, mutta nuoremmat sukupolvet kaipaavat vaihtoehtoja sille.

”Nyt nuoremmat kundit herkuttelevat kanalla”, Hagert kertoo.

Sama ilmiö näkyy Woltilla, jossa miesten kulutustottumuksissa on havaittu tiettyjä muutoksia, kertoo Woltin viestintäjohtaja Outi Sjöman sähköpostitse.

”Erityisesti porsas on pikkuhiljaa korvautumassa enemmän kanalla ja muilla kevyemmillä proteiineilla”, sanoo Sjöman.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastojen mukaan broilerin suosio on kasvanut melko tasaisesti viime vuosina. Luken mukaan sianlihan tuotanto väheni vuonna 2022, mutta siipikarjanlihan tuotanto pysyi edellisvuoden tasolla. Siipikarjanlihaa tuotettiin Suomessa viime vuonna 147 miljoonaa kiloa.

Ruoankuljetuspalveluissa kana ei kuitenkaan ainakaan vielä ole ohittamassa punaista lihaa.

Suomessa Foodoran kautta tilattujen kanaruokien osuus myynnistä on noin 24 prosenttia. Punaisen lihan osuus on edelleen huomattavasti suurempi, noin 60 prosenttia, vaikka Hagertin mukaan kana ottaa jatkuvasti osuuksia punaiselta lihalta.

”Jos ihan puhtaasti tilausvolyymeja katsotaan, niin hampurilaisissa jauhelihapihvi on edelleen selkeä ykkönen, mutta kanahampurilaiset ovat myös hyvin suosittuja”, Sjöman kertoo Woltin tilauksista.

Ravintolamaisemaan on viime vuosina ilmestynyt useita, nimenomaan kana-annoksiin keskittyviä ravintoloita, joten myös tarjontaa on enemmän. Hagertin mukaan muutos on suuri, sillä aiemmin joissakin ravintolassa saattoi olla esimerkiksi vain yksi tai kaksi kana-annosta listalla.

Outi Sjömanin mukaan muun muassa perinteisemmät kananugetit, -hampurilaiset ja -salaatit sekä siivet ovat suosittuja. Omaan makuun muokattavat siivet ovat erityisesti nuorten kaupunkilaisten suosiossa.

Kana maistuu suomalaisille myös kaupasta ostettuna. Sen suosio näkyy K- ja S-ryhmien kaupoissa, joissa kanan myynti on viime vuosien aikana kasvanut tasaisesti.

Vuonna 2018 S-ryhmän myymästä lihasta noin 38 prosenttia oli broilerinlihaa. Nykyisin vastaava luku on 43 prosenttia. S-ryhmän myyntipäällikön Juha Niemisen mukaan suosiota siivittää broilerin monipuolisuus ja valmistamisen nopeus.

Samaa mieltä on K-ryhmän tuoretuotteista vastaava osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen.

”Kana on aika helppo valmistaa ja se mielletään usein kevyemmäksi kuin punainen liha”, sanoo Vuorinen.

Esimerkiksi näistä syistä kana on Vuorisen mukaan ottanut osuuksia jauhelihalta ja muulta punaiselta lihalta. K-ryhmän kaupoissa myytävästä lihasta noin kolmasosa on vaaleaa lihaa eli siipikarjaa.

Nyt Vuorisen mukaan kuluttajat keräävät ostoskoreihinsa erityisesti edullisia kanatuotteita, kuten broilerin jauhelihaa, koipireisiä ja paistileikkeitä. Sen sijaan kanafileitä on viime aikoina ostettu tavallista vähemmän, Nieminen toteaa.