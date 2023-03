Xoxo Sompasaari olisi mainio kortteliravintola, jos se kiinnittäisi enemmän huomiota raaka-ainevalintoihinsa.

Xoxo Sompasaari ★★★ Missä? Aallonhalkoja 5 B. Milloin? Ma 10.30–14.30, ti–to 10.30–14.30, 16–21, pe 10.30–14.30, 16–23, la 16–23. Paljonko? Alkuruuat 10,90–14,90 e, pääruuat 16,90–28,90 e, jälkiruuat 12,90 e, lounas 11,30–15,90 e.

On vähän yllättävää, että Sompasaareen avattiin japanilainen ravintola vasta loppuvuodesta 2022. Kiivaasti rakennetulle alueelle on muuttanut viime vuosina paljon uusia asukkaita, myös lapsiperheitä, ja sushi on monen nykylapsen lempiruokaa. Aiemmin Sompasaaren sushiraja kuitenkin asettui kauppakeskus Redin kohdalle.

Tilanteen muutti Xoxo Sompasaari, joka tosin tarjoaa paljon muutakin kuin riisiä ja raakaa kalaa. Ravintoloitsija Juha Kohvakka on lehtijutuissa kertonut, että paikka yhdistelee japanilaisen ja kaakkoisaasialaisen keittiön antimia.

Listalla on heidän versioitaan ruuista, joita Kohvakka ja muut Xoxon vetäjät “ovat keränneet reissujensa aikana”. Ne lienevät monen muunkin suosikkeja, sillä ruokalistalta löytyy muun muassa tuiki tuttua teriyakilohta ja makeantulisia possunribsejä.

Ravintolan osakas ja kokki Duc Hoang valmistaa ruoka-annoksia kokki Bona V. Dhike Wacesan kanssa.

Ensimmäisellä testilounaalla keskitytään kala-asioihin. Sushi valmistetaan Xoxossa tilauksesta ja tarjoillaan pöytään kauniisti aseteltuna annoksena.

Perusasiat ovat kunnossa: kalan ja riisin suhde on hyvä ja nigirien päällä lepäävä kala on leikattu kauniisti. Harmillisesti lautaselle on kuitenkin roiskittu melko runsaasti makeaa maustekastiketta, joka peittää esimerkiksi siian herkän maun miltei kokonaan.

” WWF on suositellut, että äärimmäisen uhanalaista ja laajalti salakuljetettua ankeriasta ei syötäisi ollenkaan – sen alkuperästä riippumatta.

Huomiota herättää myös lajitelmaan kuuluva ankeriasnigiri. WWF on suositellut, että äärimmäisen uhanalaista ja laajalti salakuljetettua ankeriasta ei syötäisi ollenkaan – sen alkuperästä riippumatta. Suomessa esimerkiksi S-ryhmä, Kesko ja monet sushiketjut ovat lopettaneet ankeriaan tarjoamisen.

Raaka-aineiden vastuullisuus ei muutenkaan taida olla Xoxon ydinosaamisaluetta. Seuraavan viikon illallisella ystävällinen tarjoilija kertoo, että päivän kalana on tilapiaa. Suomeen pääosin Aasiasta tuotavan tilapian kasvatukseen liittyy WWF:n mukaan monia ongelmia ympäristön saastumisesta ihmisille haitallisiin kemikaaleihin. Niinpä tilapia jää tilaamatta. Sen sijaan valitsemme katsu-kanaa ja tofu gado gadoa, eli japanilaiseen tapaan leivitettyä kanaa ja indonesialaista salaattia pähkinäkastikkeessa.

” Kun annokset saapuvat pöytään, suusta pääsee spontaanisti “oho” ja “wau”.

Kun annokset saapuvat pöytään, suusta pääsee spontaanisti “oho” ja “wau”. Gado gado onkin perinteisen salaatin sijaan vegaaninen lämmin pääruoka, jossa grillattu munakoiso ja friteerattu tofu on koottu näyttäväksi keoksi valtavaan pähkinäkastikelammikkoon.

Katsu-kana on vielä suurempi yllätys. Rapeaksi leivitetty broilerinleike tarjotaan salaatin, pikkelöityjen vihannesten ja togarashimajoneesin kera.

Pieniin salaattikuppeihin saa monenmoisista raaka-aineista koota suupaloja hieman tacojen tapaan. Hauskaa askartelua ja näyttävä kokonaisuus.

Annosten maut eivät häviä ulkonäölle. Broileri on valmistettu täydellisesti: pankojauhoilla tehty kuorrutus rapsahtaa suussa ja sisus on mehevä. Raikkaat lisukkeet täydentävät kokonaisuuden.

” Suloisen pehmeä silkentofu on friteerattu pinnalta rapeaksi, ja grillattu munakoiso on täydellisen pehmeää.

Tekstuurit ovat täydellisiä myös gado gadossa. Suloisen pehmeä silkentofu on friteerattu pinnalta rapeaksi, ja grillattu munakoiso on täydellisen pehmeää.

Miksiköhän suomalaisissa ravintoloissa käytetään niin harvoin silkentofua? Ainakin Xoxon suorituksen perusteella siihen olisi syytä.

Tofu gado gado on harvinaisen hyvä vegaaninen pääruoka.

Xoxon lämmin versio indonesialaisesta gado gado -salaatista on harvinaisen hyvä vegaaninen pääruoka.

Xoxon sisustus on tyylikäs ja moderni, hintataso kohtuullinen, juomavalikoima kiinnostava (tarjolla on muun muassa kolmen saken ja umeshun maistelusetti) ja palvelu poikkeuksellisen lämmintä. On siis selvää, että Xoxo on kortteliravintolana paremmasta päästä – ainakin muiden ruokien kuin sushin suhteen.

Sompasaari on moderni, tulevaisuuteen katsova alue. Sellaista asennetta toivoisi myös sinne perustettavilta ravintoloilta. Xoxolla olisi keittotaidon puolesta mahdollisuus omassa sarjassaan jopa neljään tähteen. Piittaamattomuus raaka-aineiden tuotannon ongelmista pudottaa arvion kuitenkin kolmoseen.