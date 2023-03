Hanko Sushi on nyt monenlaista aasialaisruokaa kokeileva Hanko Aasia. Edelleen ravintolaketju nojaa tukevasti sushiin.

Hanko Aasia/Sello ★★ Missä? Leppävaarankatu 3–9. Milloin? Ma–pe 10.30–20, la 11–20, su 12–18. Paljonko? Poke bowl 13,90–15,90 e. Sushilajitelmat 12,90–22,90 e.

Uusi Hanko Aasia, entinen Hanko Sushi, on vähin keinoin ”aasialaisen” näköiseksi rakennettu nurkka Sellon kauppakeskuksessa. Tunnusväri on punainen, lampuissa on hapsuja. Taustamusiikissakin on itämaista yritystä.

Hanko-ketjun ravintolat satsaavat ravintolakonserni NoHon omistuksessa nyt aasialaiseen katuruokaan.

Sellon käytävä ei ole katu eikä täällä mikään tuoksu eikä sihise. Hanko Aasia toimii pääkaupunkiseudulla jo ainakin seitsemässä kauppakeskuksessa, ja lisää toimipisteitä tulee.

Hanko ei välttämättä viittaa suomalaiseen kaupunkiin, vaikka siellä Hanko sushi avasi 2009 ensimmäisen myyntipisteen. Nimi vetoaa Japanin-harrastajiin, sillä tarkoittaahan hanko japaniksi nimikirjoituksen korvaavaa henkilökohtaista leimasinta.

” Hankon valttina oli alusta alkaen se, että sushit tehdään paikalla eivätkä ne päässeet seisomaan.

Kun sushista tuli Suomessa trendiruokaa ja kilpailu oli kovaa, Hanko Sushi sai luotettavan maineen. Sushirajat paukkuivat, kun ravintoloita ja noutopisteitä nousi pitkin maata.

Hankon valttina oli alusta alkaen se, että sushit tehdään paikalla eivätkä ne päässeet seisomaan. Siitä ollaan Japanissa tarkkoja. Tunti tuppaa olemaan hyväksyttävyyden rajoilla.

Erilaiset sushibuffetit kiristivät pian kilpailua. Tuotteita painettiin aamusta alkaen kestämään ainakin iltaan saakka. Aasialaiset sushibuffetit valtasivat markettien tiskejä ja ovat niissä pysyneet.

Hanko Aasia Sellon kauppakeskuksessa Espoossa.

Sunnuntaina iltapäivällä Sellon Hanko Aasiassa oli monessa pöydässä ruokailijoita. Oli myös ruokalähetti ja muutama muu odottelemassa paperikassiin pakattua ateriaa. NoHo Partners kertoo, että sushin lisäksi yhtiö halusi laajentaa ruokavalikoimaa ”suosittuihin aasialaisiin makuihin”.

Sushit tehdään paikan päällä, mutta muiden ruokien esivalmistelun tekevät tavarantoimittajat. Ruoka tehdään sitten valmiiksi ravintoloiden keittiöissä.

Aasialaisia makuja ovat esimerkiksi butter chicken ja curryt, joiden valmistusta kuulemma edelleen kehitetään. Avaustiimi perehdyttää työntekijät uusien tuotteiden valmistukseen.

Muuta kuin sushia -listalla houkutteli bites-annos. Siinä suupaloina oli muun muassa gyoza, yleisaasialainen puolikuuksi taiteltu taikinanyytti, jossa oli soijapohjaista makeaa teriyaki-kastiketta, kevätsipulia, seesaminsiemeniä ja kahdenlaista täytettä, joko kana-kasvis tai tofu-kasvis. Tarjoilija yritti osoittaa, kumpi on kumpi, mutta niiden makuja ei millään erottanut toisistaan. Gyozan yleensä rapea kuori oli nyt jäänyt löllöksi.

Pääruuiksi valikoitui kahta erilaista currya. Oli red hot currya, jossa oli kanaa, punaista curry-kookoskermakastiketta, kesäkurpitsaa, purjoa ja aidon näköinen riisikeko. Curryn piti olla tulinen, mutta valjua se oli.

Toisessa pääruuassa, green curryssa, oli tofua, vihreää kookoskermakastiketta, kesäkurpitsaa, purjoa ja riisikeko. Annoksen piti olla medium, mutta lähes mauton oli tämäkin.

Juomapuolella oli makeahkoa inkivääriolutta sekä 4,5-prosenttisena että alkoholittomana. Erinomaisen sopivaa oli imagoltaan kaakkoisaasialainen mieto Singha-olut. Valkoviiniäkin olisi ollut.

Punainen curry ja gyoza-nyytit laajentavat Hanko Aasia ruokavalikoimaa muuhunkin kuin sushiin.

Hanko Aasian suosituin syötävä näyttäisi edelleen olevan sushi, jota kannettiin tarjottimilla pöytiin. Hanko Sushin taito on tallella. Paahdettu kampasimpukka-sushi oli erinomaista.

Seuraavan viikon testikäynnillä oli tapahtunut ilahduttavaa edistystä. Vain neljässä päivässä gyozaan oli tullut rapeutta ja vivahteita. Myös punainen curry oli saanut makua, joskaan ei vielä tulisuutta.

Perehdyttäminen oli osunut oikeaan, mutta aitoihin makuihin kauppakeskuksen katuruokaravintolalla on vielä matkaa.