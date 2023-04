Pyysimme ravitsemustutkija Satu Kinnusta suunnittelemaan huokeat, mutta ravinteikkaat arkipäivälliset neljän hengen perheelle. Kinnunen kertoo, missä kannattaa säästää ja miten 40 euron budjettiin saa mahdutettua kalaa.

Tapaamme ravitsemustutkija Satu Kinnusen marketissa, sillä esitimme hänelle ruokahaasteen.

Kaupasta pitäisi saada neljän hengen perheelle ravinteikkaat, mutta huokeat arkipäivälliset. Viikon arkipäivällisten tavoitebudjetti on 40 euroa ja aivan maksimibudjetti 45 euroa.

Viikin Prisma valikoitui kaupaksi, sillä se on Kinnusen työpaikan, Helsingin yliopiston Viikin kampuksen lähettyvillä.

Kinnunen on suunnitellut meille budjettiin sopivat viiden päivän iltaruoat. Tarvitsemme ainekset bolognese-kastikkeeseen ja spagettiin, kalakeittoon, pinaattipannukakkuun ja puolukkasurvokseen, porkkanalinssikeittoon ja perjantaiseen peltiateriaan.

Mausteita ja muita kotoa tyypillisesti löytyviä aineksia ei tällä kauppareissulla osteta.

Kauppalistan Kinnunen on laatinut ravitsemussuosituksia noudatellen. Kyseisiä ruokalajeja on toki helppo muokata omien ruokarajoitteiden- tai mieltymysten mukaan, hän sanoo.

Suuntaamme kärryinemme leipäosastolle. Kinnunen tarttuu ensimmäisenä reilun kahden euron ruisleipäpussiin todeten, että budjetti varmaan kestää sen. Hän tarkistaa vielä kaupan oman merkin leipäpussin hinnan. Se maksaa 0,74 euroa.

”Tämä motivoi itse asiassa vaihtamaan. Kaupan omat merkit ovat ihan hyviä, vaikka niitä joskus kritisoidaankin”, hän sanoo.

Seuraavaksi saavumme hedelmä- ja vihannesosastolle. Melko halvalla pääsee, jos kärryyn kerää enimmäkseen alle kahden euron kilohinnan kasviksia, Kinnunen vinkkaa.

Kinnunen antaa käytännön esimerkin. Hän nappaa käteensä kaalin, jonka kilohinta on 1,19 euroa. Kevyt salaattipussi taas maksaa helposti muutaman euron, jolloin sen kilohinta nousee melko kovaksi, sanoo Kinnunen.

”Nyt yhden salaattipussin hinnalla saan 1,5 kiloa kaalia.”

Tällä kauppareissulta alle kahden euron kilohinnan tuotteita ovat lanttu, peruna, porkkana, sipuli, kaali ja omena. Budjettiin mahtuu myös kalliimman kilohinnan sattumia, joita ovat valkosipuli, tomaatti, kurkku ja parsakaali.

Pakastekasvikset ovat hyvä vaihtoehto tuoreille, sanoo ravitsemustutkija Satu Kinnunen.

Parsakaalin Kinnunen oli ajatellut aluksi ottaa pakkasesta, mutta nyt espanjalainen parsakaali maksaa tuoreena 0,99 euroa. Tällä kauppareissulla valintoja ohjaavat hinta ja terveellisyys, joten valintoja ei tehdä esimerkiksi kotimaisuuden perusteella.

Kinnunen muistuttaa, että pakastekasvikset ovat usein edullisia, eivätkä ne ole tuoreita kasviksia huonompi vaihtoehto. Ravintoaineet säilyvät pakastekasviksissa tutkitusti hyvin.

” ”Mitä enemmän erivärisiä kasviksia, sen parempi.”

Jos oman ostoskorin sisällön ravinteikkuus mietityttää, kannattaa muistaa yksinkertainen nyrkkisääntö: Mitä enemmän erivärisiä kasviksia, sen parempi.

Seuraavaksi maitohyllylle, josta tarvitaan kermaviiliä perjantaipellin kylkeen. Kinnunen vinkkaa, että kermaviilin sijaan kastikkeen voi tehdä myös jugurttiin, jonka kilohinta on usein halvempi.

Bologneseen tulee kahta proteiinin lähdettä. Tarkoituksena on sekoittaa puolikas broilerinjauhelihapaketti ja soijarouhetta. Soijarouhe ja jauheliha maksavat kummatkin 2,99 euroa, mutta rouhetta saa 100 grammaa enemmän ja se riittää huomattavasti pidempään.

Broilerinjauheliha ei ole tyypillisin valinta bologneseen. Kinnunen sanoo tekevänsä jauhelihavalinnan terveys edellä, sillä punaisessa lihassa kun on enemmän tyydyttynyttä rasvaa kuin broilerissa.

Moni voisi ajatella, ettei 40 euron budjettiin mahdu kalaa, jota suomalaisissa ravitsemussuosituksissa kannustetaan syömään ainakin kaksi kertaa viikossa.

”On hyvä huomata, että se kuitenkin mahtuu budjettiin.”

Yli 30 euron kilohinnan tuore lohi jää tiskiin, mutta Kinnunen tipauttaa kärryihin valmiit kirjolohipyörykät ja pakasteosastolta seitsemän euron lohikuutiot. Niistä saa muun muassa omega-3 rasvahappoja.

Pakkasesta Kinnunen ottaa myös puolukkaa, josta on tarkoitus tehdä survosta pinaattipannukakun päälle. Pakastepuolukoista itse tehty survos on paitsi huokeampi myös terveellisempi vaihtoehto kuin valmis puolukkahillo. Hilloissa on nimittäin on melko paljon lisättyä sokeria, sanoo Kinnunen.

Pannukakkuun valikoituu tavallinen vehnäjauho, sillä hieman kalliimmat hiivaleipäjauhot eivät sovi budjettiin. Hiivaleipäjauhoissa olisi hieman enemmän kuitua, joten ne olisivat siksi parempi vaihtoehto.

Kaupan käytävällä Kinnunen huomaa suuren naudan paistijauhelihaa mainostavan kyltin, jossa hinnaksi ilmoitetaan 2,99 euroa. Se voi äkkiseltään tuntua hyvältä tarjoukselta.

Kun kylttiä tutkii tarkemmin, voi huomata, ettei kyse ei olekaan lähes vakiintuneesta 400 gramman pakkauksesta. Pienellä fontilla pakkauksen kooksi kerrotaan 300 grammaa.

Kyltit kannattaa syynätä tarkasti, koska niissä hinta voi vaikuttaa huokealta, vaikka se ei olisi hurjasti tavallista halvempi.

Kananmunahyllyn kohdalla Kinnunen pohtii, miten budjetin käy, jos hän pienen paketin sijaan ottaakin isomman ja kilohinnaltaan huokeamman.

Vehnäspagettia saisi huomattavasti halvemmalla, mutta Kinnunen valitsee runsaskuituisemman täysjyväspagetin.

” ”En ostaisi valmisaterioita, jos rahat olisivat vähissä, mutta puolivalmisteita kannattaa hyödyntää.”

Itse tekeminen on tehokkain säästökeino, mutta aina aika ja jaksaminen eivät riitä siihen. Silloin moni saattaa turvautua valmisaterioihin. Kinnunen kuitenkin suhtautuu niihin hieman varauksella, koska ne ovat verrattain kalliita eivätkä välttämättä kovin terveellinen valinta.

”En ostaisi valmisaterioita, jos rahat olisivat vähissä, mutta puolivalmisteita kannattaa hyödyntää.”

Kassalla mukaan tarttuu vielä kaksi kauppakassia, koska kestokassit unohtuivat kotiin. Niitä Kinnunen ei laskenut budjettiin mukaan. Myyjä piippaa viivakoodeja, ja Kinnunen jännittää vieressä, pitääkö budjetti.

Loppusumma 42,98 lävähtää pienelle näytölle vihreällä tekstillä. Kinnunen onnistui haasteessa, sillä 40 euron tavoitebudjettiin päästiin melkein, eikä maksimibudjettia ylitetty. Kahteen muovikassiin meni 0,50 euroa.

Satu Kinnusen kauppalista

keräkaali (1,87 e)

kikherne-paketti (0,77 e)

paketti punaisia linssejä (1,65 e)

pakastehernepussi (1,05 e)

pakastepuolukkapussi (0,85 e)

kanan jauheliha (2,99 e)

2 pussia hienonnettua pakastepinaattia (0,78 e)

tomaattimurskatölkki (0,95 e)

pakastelohikuutiot (6,99 e)

kirjolohipyörykät (3,19 e)

täysjyväspagetti (1,09 e)

karkea vehnäjauho (1,79 e)

kevytmaito 1 l (0,95 e)

yleisperuna (1,69 e)

soijarouhe tumma (2,99 e)

porkkanapussi (2,19 e)

rasvaton raejuusto (2,15 e)

sipuli (0,45 e)

kurkku (1,05 e)

valkosipuli (0,22 e)

kermaviili (0,45 e)

lanttu irto (0,74 e)

tomaatti (1,69 e)

omena (0,20 e)

ruisleipäpala 9 kpl (0,74 e)

vapaan kanan kananmunat (2,09 e)

parsakaali pakattu (0,99 e)

Hinnat: Prisma Viikki viikolla 12/2023.