Remontissa laajentunut Pastis-ravintola tarjosi ranskalaisen elämyksen.

Kaartinkaupungin Pastis on liputtanut Ranskan värejä jo kymmenen vuotta.

★★★★ Missä? Pieni Roobertinkatu 2. Milloin? Ma 16.30–23.30, ti–la 11.30–14.30 ja 16.30–23.30. Paljonko? Lounas 34 e, klassikkoannokset 15–19 e, alkuruuat 12–15 e, pääruuat 26–38 e, lisukkeet 5,90 e, jälkiruuat 12 e.

Kun muistellaan Helsingin arvostettuja ja suosittuja ravintoloita, aika monessa niistä on ollut ranskalaisuutta mukana. Jos ei täydellistä oolalaa-ilmettä ja periranskalaista ruokalistaa, niin ainakin jonkinlainen ranskalainen säie.

Aikoinaan on ollut esimerkiksi korvaamattoman aito Chez Marius, mutta oli myös Rivoli. Uudempiin paikkoihin lukeutuu muun muassa Bistro Bardot Kluuvikadulla. Kaartinkaupungin Pastis on pitänyt paikkaa ranskalaisravintoloiden listalla kymmenen vuotta, ja nyt se on uudistunut remontissa.

Pikkuroban perinnetalo ja sen tilat puhuttelevat. Pieni ja sokkeloinen Pastis kolminkertaisti remontissa asiakaspaikat ja sai näyttävän sisäänkäynnin kadunkulmaan, kun parturi ja kampaamo naapurissa lopettivat. Hevosille aikoinaan tarkoitettu porttikäytävä rakennettiin ravintolan kabinetiksi. Kylmä- ja lämminkeittiöille ja leipomolle löytyivät uudet tilat talon uumenista.

Pastiksen omistavat muun muassa Muru- ja Finnjävel- ravintoloista tutut Henri Alén, Samuil Angelov ja Timo Linnamäki.

Tuoreessa remontissa Pastis sai runsaasti uusia asiakaspaikkoja.

Pastiksen listalla on asiaan kuuluvia klassikoita, kuten etanoita, simpukoita ja tartaria. Pääruuissa on muun muassa ranskalaista maalaissäväystä tuovia kaninkoipea ja viiriäistä.

Illallisellamme alkuruoka, 64-asteinen muna, oli täsmällisesti kypsytetty. Annoksen jännittävin osa oli muisto Italiasta: guanciale, possun poskiliha murustettuna ja briossin kanssa rapeaksi paistettuna. Miinuksena oli annoksen friseesalaatti, joka oli mennyt vinegretissä aivan veltoksi.

” Tryffeliranskalaiset olivat parhaita aikoihin.

Toinen alkuruoka, sammakonreidet, on iät ajat kuulunut Ranskan kansallisruokiin. Kevään kurnutusta oli nyt tuotu Vietnamista saakka. Reidet olivat vankkoja ja meheviä, mutta tyhjiöpakkaukseen oli päässyt hieman liikaa suolaa. Appelsiinimajoneesi sopi lautaselle prikulleen.

Vankat sammakonreidet tarjotaan Pastiksessa appelsiinimajoneesin kanssa.

Lihaisa pääruoka houkutteli, kun Pastiksen verkkosivuilla kerrottiin dry age entrecotesta. Ravintolan listalla se oli muuttunut marmoripihviksi ja aiheutti pienen pettymyksen. Pihvi oli kylläkin täydellisesti paistettu, mutta hintaansa (34 e) nähden aika pieni. Salkopavut sen seurana tuntuivat juuri oikeilta elleivät olisi uponneet bearnaisekastikkeeseen.

Tryffeliranskalaiset olivat parhaita aikoihin. Perunat oli, niin kuin kuuluu, friteerattu kahteen kertaan ja maku niihin oli saatu tryffelisuolan avulla.

” Jälkiruoka, anisviina pastiksessa marinoidut marjat karamellivanukkaan kanssa, oli täydellinen yhdistelmä.

Päivän kala oli Hollannissa kasvatettu meribassi (31 e). Kokonainen grillattu kala oli näyttävä annos, mutta maku ei aivan sävähdyttänyt, vaikka meribassi on varsinkin brittien hehkuttama herkku. Rakuunaporkkanat sen sijaan oli herkullinen, ranujen tapaan lisämaksullinen (5,90 e) lisäke.

Jälkiruoka, anisviina pastiksessa marinoidut marjat karamellivanukkaan kanssa, oli täydellinen yhdistelmä.

Juomistaan Pastis on tunnettu vanhastaan. Nyt jopa seljankukkamocktail herätti ihastusta, viineistä puhumattakaan: sancerrea kalan kanssa ja pihvin kanssa punaviiniä Bordeaux’n Médocista.

Pastiksen lounas on ollut aika tukeva ja viikosta toiseen lihaisakin. Kohderyhmänä ovat ehkä herkuttelevat herrat.

Testilounaalla alkuruokana oli pikkuruinen uunimunakas ja siinä ohessa broileria. Karitsawallenbergia saatteli raikas verjus-rypälekastike. Lisäksi lautasella oli keväisiä yrttejä ja varhaiskaalia.

” Neljän tähden elämyksessä vielä ranskalaisuutta ja makujakin tärkeämpää on ravintolan kokonaistunnelma.

Kasvisruoka Pastiksessa sepitetään kulloinkin keittiössä. Tarjolla on ollut esimerkiksi pissaladière eli sipulipiirakkaa.

Lounaan hyvä maut saivat erinomaisen viimeistelyn myös à la cartella toistuvalla café gourmand -annoksella, joka sisälsi erityisen hyvää kahvia ja kolme pikkuleivosta.

Pastiksen neljän tähden elämyksessä vielä ranskalaisuutta ja makujakin tärkeämpää on ravintolan kokonaistunnelma. Siinä asiansa osaavalla henkilökunnalla on iso osa.