Punavuoren pesulabaari on hauska arjen pakohuone, mutta ruokapaikaksi siitä ei ollut.

Pikatesti Bob’s Laundry Missä? Merimiehenkatu 40. Milloin? Ti 16–00, ke–to 16–01, pe–la 16–02. Paljonko? Cocktailit 14 e, mocktailit 10 e, pikkusyötävät 4–10 e.

Punavuoren Telakkarannan kupeessa sijaitsevaan pesulabaariin astuessaan tuntee imeytyvänsä jonkinlaiseen epätodelliseen tilaan tai David Lynchin elokuvalavasteisiin.

Syyskuussa avattu, kirkkaita värejä toistava Bob’s Laundry on kuin arjesta irrallaan oleva pakohuone.

Nimensä mukaisesti pesulakonseptia hyödyntävä baari toistaa Töölön perinteikkäästä Café Tin Tin Tangosta tuttua ideaa. Turkoosiksi kaakeloidussa aulassa jököttää kolme pesukonetta ja pari kuivausrumpua, joita saa käyttää baariostoksen hinnalla. Pesuaine kuuluu diiliin.

Kuulemma ainakin kulmien asukkaat sekä turistit ovat hyödyntäneet mahdollisuutta.

Testitorstaina pitkän mallinen baaripuoli on täynnä eri ikäisiltä vaikuttavia huoliteltuja asiakkaita. He maistelevat paheellisen punertavahohteisessa huoneessa suurilla jääpaloilla täytettyjä juomasekoituksiaan. Ruotsia ja englantia kuulee puhuttavan.

Duran Duran ja Pet Shop Boys pauhaavat varsin äänekkäästi, joten pöytiin tarjoilusta huolimatta meininki on jopa yökerhomainen.

Pesulateemaan nimettyjen drinkkien juju on ulkomailla paremmin tunnetut hanacocktailit eli taptailit. Virossa ravintolan reseptien mukaan valmistetut ja tankitetut cocktailit lasketaan siis hanasta lasiin valmiina sekoituksina.

Ravintolan mukaan prosessi ei heikennä juoman laatua, mutta palvelu nopeutuu. Itse jään pohtimaan, olisiko kyse kuitenkin tehostuksesta ja kannattavuuden parantamisesta.

Äänekkään musiikin takia Bob’s Laundryssä on yökerhomainen tunnelma.

Korkeasta lasista tarjoiltu ja huomattavan kookkaalla jääpalalla jatkettu valmiscocktailini maksaa 14 euroa. Vaikka kookosta, raparperia, vodkaa, karamellia ja soodaa sisältävä drinkkini on kelvollinen, hinta tuntuu automaattihenkeen nähden kovalta.

Paikan lämmityskeittiössä valmistuva ruokapuoli perustuu pikkusyötäviin.

Ruoka on baarissa selvästi toissijaista, mutta haluamme nälkäisinä kokeilla kiinnostavimmat palat.

Pakasteista höyrytetyt dumpling-nyytit paljastuvat niin valjuiksi, että annoksen maku tuntuu nousevan yksin kastikkeesta. Olisivat nyt edes paistaneet nyyttejä.

Bao bun -höyrysämpylöissä on edes etäisesti yritystä. Hotkaisen raikkaan maukkaan possuversioni siihen tahtiin, että tilaan nälässä ja Aasia-ikävässä samaan syssyyn tofulla täytetyn kasvisversion.

Vaikka bao on Helsingissä enemmän erikois- kuin kansanruokaa, kymmenen euroa annoksen kahdesta höttöisestä pikkusämpylästä tuntuu liialta.

Riman alitus on viiden euron ”potato crisps and dip”, joka käytännössä tarkoittaa sipsikuppia lisukkeella.

Höyrytettyjen dumpling-nyyttien maku jäi valjuksi.

Vaaleat bao bun-sämpylät kypsytetään höyryssä. Täytevaihtoehdoissa oli possua ja tofua.

Olemme vitsailleet ennen baariin astumista, että joudumme kuitenkin kurvaamaan kotimatkalla viereisen Forza-pizzerian kautta.

Päinvastaisen reitin kulki maaliskuussa Sanna Marinin seurue, joka jatkoi Seiska-lehden raportin mukaan iltaa Forzasta Bob’s Laundryyn.

Ravintolaa pyörittävältä Son of a Punchilta – joka tunnetaan Via Tribunali -pizzerioista ja Liberty or Death -cocktailbaarista – kerrotaan, että pääministerin vierailun tuoma mediahuomio ei ole näkynyt baarin suosiossa.

Paikan konsepti on houkuttelevan ja jopa päällekäyvän visuaalisuutta korostava, mikä istuu Instagram-aikaan. Vessoissakin välkkyvät diskovalot.

Varsinaista kantakuppilaa Bob’s Laundrysta tuskin kukaan saa, mutta sellaiseksi paikkaa ei liene tarkoitettukaan.