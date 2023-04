Ludviginkadun uudesta ravintolasta jäi sekavia, mutta myös hyviä kokemuksia.

Burn & Shine ★★★ Missä? Ludviginkatu 3. Milloin? Ti–to 17–24, pe–la 17–01. Paljonko? Raw bar -ruuat 11–46 e, pääruuat 27–36 e, puolikas hummeri 46 e, lisukkeet 3–24 e, jälkiruuat 6–11 e.

Barbecue-villitys ei ota loppuakseen.

Tästä todisteena on Ludviginkadulle entisen korealaisen Old Boy BBQ:n tiloihin maaliskuussa avattu Burn & Shine Raw Bar Smokery.

Listalla on barbecue -tyyppistä ruokaa sekä raaoista merenantimista tehtyjä pikku paloja. Puolen kilon hummereita tarjotaan annosten kylkeen 46 euron hintaan.

Osin sisustus on sama kuin edellisessä ravintolassa, ainakin pääsalin ison seinän maalaus. Eksoottiset vauhdikkaat maalaukset ja ruskeat ja punertavat sävyt tekevät ravintolasta viihtyisän.

Burn & Shine -ravintolan avautui Ludviginkadulla maaliskuussa.

Grillatut ruuat tarjoillaan ikään kuin rennosti pikaruokaravintoloista tutun paperipalan päällä. Miksi ihmeessä? Perinteinen lautanen olisi ekologisempi, toimivampi ja esteettisempi.

Kaikki ravintolassa on kirjoitettu tietenkin vain englanniksi, kuten nykyään on tapana, vaikka testikerroilla asiakaskunnasta kaikki puhuvat vain suomea.

Ravintolan kulinaristinen johto on viereisestä laadukkaasta ragu-ravintolasta tutut Antti Asujamaa, Markus Murtovaara ja Anu Survo. Ainakin Asujamaa oli mukana myös Old Boyssa.

Nimet asettavat odotukset korkealle.

Ensimmäisenä maistan savustettua tonnikalan poskea (15 e), ja hymy nousee kasvoilleni. Annos on savuinen ja öljyinen, mutta kumpikaan elementti ei päsmäröi, vaan tonnikalan maku pysyy annoksen johtotähtenä. Sitruuna, valkosipuli ja korianteri tuovat raikkautta.

Pääruuaksi valikoituu ”smokery classics” (29 e).

Annoksessa on erittäin pehmeäksi kypsennettyä ja marinoitua naudan eturintaa, mainion mureaa espanjalaista iberiansian kylkeä, savustettua chorizo-paprikamakkaraa ja rapeanahkaista kanaa.

Suppeampikin kokoelma eläimiä riittäisi.

Makunautintoa haittaa liika suola. Se on typerää, sillä kaikki osaset on maustettu varsin jykevästi ja toimivasti, joten suola vain pilaa kohtalaisen hyvin valmistettujen ainesten nautinnon.

Ruoka savustetaan ravintolan takapihalla.

Vieraani tilaa vegaanisen ”smokery ruffagen”. Mikäli joku ei satu tietämään mitä ruffage tarkoittaa, älkää peljästykö. Sitä ei tunnista myöskään 900-sivuinen ravintolaraamattuna pidetty McGeen Food and Cooking -opus.

Ruffage tarkoittaa kuitua.

Vegaaniannos on kaksi euroa halvempi kuin liha-annos, mutta syötävää on merkittävästi vähemmän ja raaka-aineet ovat halvemmat.

Kasviksissa savun aromit toimivat hyvin, mutta annokset ovat todella rasvaisia. Munakoissa on misotahnan vivahde, mutta vain melko vienosti. Vegejuusto on mautonta. Annoksen tunkkaisuutta piristää salaatinlehtien päälle kaadettu raikkaan hapokas kastike.

Samassa tilassa toimi aiemmin aasialaishenkinen Old Boy BBQ.

Kaalisalaatti cole slawssa happamuus ja makeus ovat tasapainossa.

Annosten mukana tulee seitsemää lajia kastikkeita ja pikkelssejä. Mieleen jää cowboy-voi, joka on yleisnimike monenlaisille grillilihan kanssa tarjoiltaville kastikkeille. Burn and Shinen versio on miellyttävän yksinkertainen happaman lempeä voikastike.

Toisella testikerralla keskitymme pääosin alkupalojen kokoisiin ”from the raw bar” -osastoon. Pikkuiset paksut tacot ovat ravintolan itse tekemiä. Tacot eivät ole kummoisia, mutta kampasimpukkatäyte toimii erinomaisesti. Salsassa on riittävästi terää, etikkaiset omenat ovat huippuraikkaita.

Rommi saa tilaa väkevien valikoimassa.

Mustekalan palat ja jättikatkaravut eivät pääse oikeuksiinsa, sillä savustettu mausteinen tomaattikastike maistuu aika lailla kotoiselta tomaattiselta makkarakastikkeelta. Makkarakastike sinänsä voi olla oikein hyvää, mutta merenherkkujen kanssa mielleyhtymä ei toimi.

Ravintolan erikoisin ruoka on savustettu luuydin. Limainen ja rasvainen ydin tarjoillaan pitkässä luussa. Luuydin on maustettu misolla, mutta testikerralla sen rooli on vähäinen.

Toinen erikoisuus on juustomakaroniannos, johon on pilkottu puolikas hummeri.

Petymme tämän periamerikkalaisen ruokalajin toteutukseen. Juustoinen tahmaisuus puuttui ja tilalla oli pienirakeinen, jauhoinen kastike.

Burn and Shine -ravintolasta jää sekava kuva, vaikka hyviäkin kokemuksia mukavassa tilassa ravintola tarjoaa. Se on kuitenkin huomattavasti parempi ravintola kuin edellisen kerran arvostelemani Kampin Bang Bang BBQ.