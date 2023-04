Testissä kahvila, joka on kaukana tavallisesta suomalaisesta kahvikulttuurista

Pienpaahtimon uutuuskuppilassa kahvia maistellaan samalla tavoin kuin huippuravintolassa viiniä.

Pikatesti One Day Coffee & Wine Missä? Fredrikinkatu 51. Milloin? Ma–la 9–18, su 10–18. Paljonko? Suodatinkahvi 3,5 e, espressopohjaiset juomat alkaen 4,50 e, käsinsuodatettu kahvi 5–40 e.

Suomessa juodaan kahvia enemmän kuin missään muualla maailmassa, keskimäärin neljä kuppia päivässä. Suomalainen kokoustaa, kyläilee ja kuolee kahvinkeiton lomassa.

Alusta asti Pohjolan perukoilla on kahviasioissa keskitytty määrään eikä laatuun. Kahvi oli aikanaan vaurauden symboli. Pienituloisille oli jo 1800-luvulla tärkeää osoittaa, että he pystyivät keittämään vieraille kahvit. Niinpä kahvia usein pantattiin, kunnes se härskiintyi.

Kahvimarkkinat ovat täällä keskittyneet kahdelle isolle tuottajalle, Meiralle ja Pauligille. Viime vuosina niiden ylivaltaa haastamaan on kuitenkin putkahdellut yhä useampia pienpaahtimoita. Niiden pyörittäjät puhuvat kahvista tavalla, johon Suomessa ei ole totuttu.

Hyvä esimerkki tästä on erilaisissa barista-kilpailuissa menestyneen Kaapo Paavolaisen johtama One Day -paahtimo ja sen uusi kahvila Fredrikinkadun ja Eerikinkadun kulmassa.

Kahviin keskittyvässä One Dayssa ei tarjota syötävää.

Jo ensivilkaisulla huomaa, että kyse ei ole peruskuppilasta. One Daysta puuttuvat sämpylävitriinit, iltapäivälehdet ja nojatuolit. Genelecin kaiuttimista hiipii pelkistettyyn tilaan Kate Bushin laulu, mutta muuten paikka muistuttaa teknologiafirman neukkaria – tai sitä mitä se on, seksikkään start up -firman showroomia.

One Dayssa ei tarjota syötävää, jotta henkilökunta ehtii keskittyä valmistamaan kallisarvoisen kahvin kuten asiaan kuuluu. Mutta ensin asiakkaan täytyy tehdä valinta alkuperämaasta, pavuista ja tarjoilutavasta. Kahvinsa voi nauttia joko suodatinkahvina, espressopohjaisena juomana tai pour over -menetelmällä valmistettuna. Viimeisen näistä voi suomentaa käsinsuodatukseksi.

“Kyllä me sitä pour overia eniten suositellaan”, tarjoilija sanoo.

Baristakisoissa menestynyt Kaapo Paavolainen johtaa One Day -paahtimoa ja -kahvilaa.

Selvä homma! Valitsemme seuralaisen kanssa listalta kaksi kahvia, jotka ovat kotoisin samalta kolumbialaiselta tilalta: Finca Inmaculadan Fellow Farms Castillo sekä Natural Geisha. Lista kertoo, että ne ovat kansainvälisissä pisteytyksissä huippuluokkaa, ja että niistä löytyy muun muassa punaviinin ja sitruunaruohon aromeita.

” Muutama desi Geisha-kahvia maksaa yhdeksän euroa.

Pour over -menetelmään kuuluu erilaista suhauttelua ja koputtelua. Sitten pöytään katetaan erilaisia maistelumukeja ja kaksi lasikannua. On aika maistaa.

Castillo on tosiaan hieman punaviinimäinen kahvi. Sen pirteän pippurinen maku viipyilee suussa vielä minuuttien päästäkin. Geisha sen sijaan on uskomattoman täyteläinen ja pehmeä elämys, silkkaa luksusta. Voisi sanoa myös, että hintansa arvoinen. Muutama desi Geisha-kahvia maksaa yhdeksän euroa.

Listalta löytyisi vieläkin hintavampia elämyksiä, joista tosin moni on tällä hetkellä loppunut.

Kahvien maistelulla on yhtäläisyyksiä viinin maisteluun.

Tarjoilija kertoo pyynnöstä kahvilajikkeista lisää. Puheessa vilahtelevat sellaiset termit kuin fermentointi ja hiilidioksidimaserointi, tuttuja viininvalmistuksesta. Pour over -menetelmällä valmistettua kahvia maistellaan kuten viiniä: hitaasti. Se tarkoittaa myös sitä, että kahvi jäähtyy aika pian. Maku on kyllä herkullinen viileänäkin.

” Niin kaukana tavallisesta suomalaisesta kahvikulttuurista toistaiseksi on se ajatus, että siemaillaan hitaasti kylmää kahvia ja etsitään siitä sitruunaruohon aromia.

Ei ole yllättävää, että One Daysta löytyy myös kunnianhimoiset tee- ja viinilistat. Silti kahvin suhteen heidän yrityksensä on rohkein. Niin kaukana tavallisesta suomalaisesta kahvikulttuurista toistaiseksi on se ajatus, että siemaillaan hitaasti kylmää kahvia ja etsitään siitä sitruunaruohon aromia.