Havaijilaiseen kulhoruokaan erikoistunut ravintola tarjoilee myös japanilaisia tuotteita.

Pikatesti Freshman Poke Missä? Citycenter, Kaivokatu 8. Milloin? Ma–pe 11–21, la 12–21, su 12–19. Paljonko? Peruslounas 12,80 e, mochi-annos 5 e, limut 3,10-4 e.

Havaijilainen poke-kulhoruoka on ollut osa kansainvälistä ruokakenttää vuosikymmeniä, ja Suomessakin poke-kulhoja on syöty jo useamman vuoden. Ruuan kummisetänä pidetään palkittua havaijilaista kokkia Sam Choyta, joka popularisoi poken 90-luvulla. Poke tarkoittaa havaijin kieleksi paloittelemista.

Yksi Helsingin ensimmäisistä kulhoruuille omistautuneista pikaravintoloista on EAT Poke Helsinki, joka on kasvanut yhden putiikin liikkeestä kuuden paikan ketjuksi. Uusi havaijilaiseen kulhoruokaan erikoistunut ravintola on Freshman Poke, joka avautui ystävänpäivänä Citycenteriin. Sillä on toinen toimipiste Fennia-kortteleissa.

Ler Shwe tekee lohiannosta.

Arkipäivänä lounasaikaan paikka on tupaten täynnä. Asiakaskunta on monipuolinen. “Tää oli oikein hyvä”, toteaa eräs lounaansa päättävä. Lupaavaa.

Konsepti on selkeä. Noutopöydästä kootaan kulhon “pohja”. On salaattia, riisiä, kvinoaa, lasinuudeleita, maissia, kurkkua, parsakaalia, wakame-merileväsalaattia, porkkanaa. Vähän jännempiäkin aineksia on tarjolla, esimerkiksi säilykeananasta ja välimerellistä pastasalaattia. Jäämme pohtimaan, onko jälkimmäisillä menekkiä eli lunastavatko ne paikkansa pöydässä.

Alkuun on tarjolla japanilainen misokeitto, eli merellisen dashiliemen ja fermentoiduista soijapavuista valmistetun misotahnan tunnettu liitto. Lämmittävä keitto osoittautuu melko vetiseksi.

Lohen ja avokadon yhdistelmä on helsinkiläisten asiakkaiden suosiossa.

Poke-kulhoon valitaan kassalla päälliset, joita kuuluu perusannokseen (12,80 e) kaksi. On lohta, katkarapua, kanaa sekä mielenkiintoista vegaanista ”lohta”. Valitsemme paikan suosituimmat päälliset eli lohen ja avokadon, sekä toiseen annokseen vegaanisen ”lohen” ja tofun. Kastikkeetkin valitaan itse. Otamme teriyakin ja chilimajoneesin, joita niitäkin on vegaaniset versiot.

Neonvalot ja kupliva tunnelma kannustavat vielä kokeilemaan erikoislimuja. Japanilainen Hajikete-limsa maistuu lapsuuden vaaleanpunaiselta tuubipurkalta. Korealainen vaaleampi rypälelimu itse raaka-aineeltaan.

Pöydässä ihastelemme vitaaleita salaattejamme. Pohja-aineksia täytetään noutopöytään harva se hetki. Tuoreuden myös maistaa.

Jälkiruuaksi tarjolla on suosioon nousseita jäätelötäytteisiä mocheja.

Vegelohi on hämmästyttävän maukasta. Vegaanien ja raskaana olevien sushinhimoon oikein käypä. Myös oikea lohi maistuu tuoreelta ja raikkaalta. Teriyaki-kastike on melko päällekäyvä, mutta antaa maustamattomille raaka-aineille makua.

Jälkiruoaksi vielä japanilaiset jäätelömochit. Vaniljan ja matcha-teen makuiset pallurat saapuvat pöytään kermavaahdon ja suklaakastikkeen kera. Niissä jäätelö on riisitärkkelyksestä valmistetun taikinan sisällä. Lopetus on raikas, hauska ja mieleenpainuva.

Pientä kuratointia noutopöydän aineksiin toivoisi. Lopputulos voi olla asiakkaasta riippuen aikamoinen sekamelska. Mutta toisaalta: huomaamme purkkiananaksenkin maistuvan ruokailijoille.