Koillis-Helsinki hemmottelee erinomaisilla Thaimaan keittiön mauilla.

Pikatesti Korat Tam Tam Missä? Jäkälätie 10. Milloin? Ti–pe 11–20, la–su 12–20, arkilounasbuffet 11–15. Paljonko? Pääruuat 13,50–17,50 e, kevätrullat 5 e.

Laadun suhteen kunnianhimoisia thairavintoloita tuntuu viime vuosina nousseen tiuhaa tahtia: Zaap Iso-Roobertinkadulla, The Other One Kluuvissa, Korat Tam Tam Ala-Malmilla. Aiemmin vakiintuneista thaipaikoista Lemon Grass Kolmannella Linjalla on jo yli viisitoista vuotta vanha.

Remontin vuoksi Tapulikaupungista Ala-Malmille siirtynyt Korat Tam Tam laajensi vastikään toisella pisteellä Tapanilaan. Ilmeisen pidetty ravintola näyttää olevankin – aurinkoisena lauantaina heti avaamisen aikaan on ravintolassa jo monta pöytäseuruetta.

Paikka sijaitsee kätevästi heti Tapanilan juna-aseman kupeessa. Ravintolan nimi viittaa koillisthaimaalaiseen silkkiteollisuudestaan tunnettuun Nakhon Ratchasiman kaupunkiin.

Naruphon Sungkhajantaranon ja Malilwan Kadsanuka avasivat toisen ravintolan Tapanilaan.

Istuuduttuamme saamme heti vettä ja ruokalistat. Ripeää ja huomioivaa palvelua. Lista on melko kompakti. Annoksia on “vain” parisenkymmentä. Päätämme maistaa kylmän kevätviiman vuoksi lämmittävää gaeng panang -currya tofulla sekä hieman kepeämpää pad phak ruamia (kasviksia osterikastikkeessa) katkaravuilla. Kaikki annokset saa valitsemallaan proteiinilla. Alkuruoaksi otamme listan ainoan alkuruuan, kevätrullia.

On thaimaalaisen kolmipäiväisen uudenvuoden juhlan songkranin viimeinen päivä, ja se näkyy. Keittiöstä kuuluu harva se hetki naurunremahduksia. Ihastelemme tiskin päälle pinottuja seesaminsiemenillä päällystettyjä palluroita, jotka vaikuttavat makeilta vietnamilaisilta bánh cameilta. Kaikenlaisia herkkuja kannetaan keittiöstä kylmälaatikoissa muualle nautittavaksi.

Pian meidänkin herkut saapuvat. Kevätrullat on juuri paistettu, ja kosteaa täytettä on rutkasti. Pitkäjyväistä riisiä tuodaan runsas annos jaettavaksi. Pääruuistamme riittäisi syötävää muutamalle muullekin.

Pad phak ruamin kirkas liemi on yhtä aikaa intensiivinen ja kevyt. Sienet ja osterikastike maistuvat. Parsakaali ja vihreät pavut on kypsennetty sopivan napakoiksi.

Curry-annos saa päämme pyörälle. Limetinlehden maustamaa, lämmittävän polttavaa kastiketta voisi lusikoida suoraan suuhun. Syvässä oranssinpunaisessa ”meressä” ui tofupaloja sekä rakenteeltaan napakkaa paprikaa ja vihreitä papuja.

Ruoka on lähes päihdyttävä ja vaikka vatsamme alkavat olla räjähdyspisteessä, lusikkamme hakeutuvat currylautaselle yhä uudelleen.

Gaeng panang -curry oli huumaavan herkullinen.

Michelin-oppaassa kaksi tähteä annetaan ravintolalle, jossa ruuanlaitto on niin erinomaista, että reitiltä kannattaa poiketa kiertotielle. Nyt ei jäädä kauaksi siitä suosituksesta. Lähtiessämme ravintoloitsija Naruphon Sungkhajantaranon kiittää vierailustamme syvällä kumarruksella.

Tunne on molemminpuolinen.