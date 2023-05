Villiruokaravintola Skutta laajentaa käsitystä suomalaisesta ruuasta.

Ravintola-arvio Skutta Hakis ★★★★ Missä? Hakaniemenkatu 7, Helsinki. Milloin? Ke–to 17–23, pe–la 17–00, su 11–15. Paljonko? Alkuruuat 12–17 e, pääruuat 23–28 e, jälkiruuat 7–12 e, menu 65 e.

Syksyllä 2021 ravintoloitsija Jyrki Tsutsunen avasi Itäkeskukseen Skutta-lounasravintolan. Villiruokaravintolaksi tituleerattu Skutta löysi maukkailla lounasannoksillaan nopeasti tiensä paikallisten sydämiin. Arviokäynnillä ravintola oli kuitenkin pieni pettymys: vaikka ruoka oli hyvää, ei lautasilta löytynyt tarpeeksi luvattuja metsäisiä ja villejä makuja. Mutta nyt on revanssin aika.

Skuttan toinen toimipiste avasi äskettäin ovensa Hakaniemessä, entisen Kuja-ravintolan tiloissa. Tarjolla on lounaan sijaan illallista. Ruokalistan on suunnittelut Skutan uusi kokkivahvistus Jouni Toivanen. Viime vuosina usein työpaikkaa vaihtanut Toivanen on luonteva kumppani Tsutsuselle. Toivanen on aiemminkin urallaan julistanut villiyrttien ilosanomaa muun muassa keittokirjassaan ja design-kaupan nurkassa toimineessa Wild-kahvila-ravintolassa.

Kahden testikäynnin jälkeen on ilo kertoa, että kahden villimiehen liitto menee tällä kertaa metsään erinomaisen herkullisella tavalla.

Saku Murto vie annoksia pöytään.

Skuttan annoksista löytyy hillottuja käpyjä, kuivattua jäkälää, fermentoituja voikukkia, friteerattua maitohorsmaa, kurtturuusupölyä ja muurahaisia. Muun muassa. Ujomman ruokailijan mielestä tämä gastronominen luonto voi kuulostaa hieman turhankin avaralta, mutta huoli pois. Toivanen tasapainottaa taitavasti kotimaisen floran & faunan tutut ja kokeellisemmat elementit.

Hyvä esimerkki on romanttiselta kuulostava alkuruoka, sydän ja ruusu. Piskuiset kanansydämet on ensin kypsennetty ruusuöljyssä ja sitten grillattu kevyesti. Lisäksi lautaselta löytyy punajuurta kahdessa muodossa, kurtturuusujauhetta ja rapeaa kanannahkaa. Ruusun parfyyminen aromi hallitsee annosta, mutta huumaava, miltei ylimaallinen tuoksu yhdistyy saumattomasti punajuuren ja kanansydämen maanläheisiin vivahteisiin.

Bravo, Jouni Toivanen: tässä on kiinnostavin ravintola-annos, jonka olen aikoihin nähnyt ja syönyt.

Ruusuöljyssä kypsennettyjä kanansydämiä ja punajuurta sisältävä annos tuoksui huumaavalta.

Taituruutta löytyy myös pääruuista. Kuusiöljyssä paistettu skrei- eli vaellusturska tarjoillaan perunasalaattimuusin, fenkolin ja käpyjen kera. Hillotun kävyn haukkaaminen hieman jännittää, mutta turhaan. Sokeriliemeen säilötty käpy tuo mieleen lähinnä metsäntuoksuisen marmeladin. Annos on ilahduttavan kekseliäs ollakseen lopulta, niin, kalaa ja perunaa.

Muurahaiset ovat yksi villiruokaravintolan lautasilla nähty aines.

Ei kaikki silti täydellistä ole. Kasvispääruuan paahdettu maa-artisokka on hyvää, mutta lisukkeena tarjottu kotimainen kvinoa muistuttaa niin maun kuin rakenteen puolesta mautonta, hieman raa´aksi jäänyttä kaurapuuroa. Sohjo ja marjat -niminen jälkiruoka taas olisi erinomainen elämys, jos lautaselta löytyisi pelkästään ihanan raikasta douglaskuusigranitea, marjoja ja ketunleivältä maistuvia muurahaisia. Karamellisoitu lakritsi-valkosuklaa ja mesiangervojogurtti kuitenkin tekevät kokonaisuudesta sekavan.

Ensimmäisellä käyntikerralla myös palvelu on turhan hätäistä. Seuraavaan illalliseen mennessä tahti on rauhoittunut ja kaikki sujuu moitteettomasti alkudrinkeistä (martini kävyillä) jälkiruokakahviin asti. Myös sisustus, musiikki ja taide on Skuttassa mietitty omaan linjaan sopivaksi wc-tilojen tarroja ja seinäkirjoituksia myöten (ne on taiteillut paikoilleen graffiti- ja tarrataiteilija Oda Ivanka Tsupukka). Tarkan markan kuluttajaa ilahduttaa myös, että Skutan annokset ovat anteliaan kokoisia, hinnat kohtuullisia ja kaupan päälle saa nokkosella maustettua, herkullista hapanjuurileipää.

Kokonaiselämys on omaperäisyydessään niin riemastuttava, että muutamista notkahduksista huolimatta neljä tähteä on ilman muuta paikallaan. Toivottavasti tulevana kesänä myös turistit löytävät Skuttan, joka laajentaa käsitystä siitä, mitä suomalainen ravintolaruoka ylipäätään tarkoittaa. Käpy kielen päälle!