Kesän herkullisimmat ruoat valmistuvat hiiligrillistä. Savusta juhannuksena pallogrillissä mahtavat lammastikkarit, grillaa siika rapeaksi ja tarjoile fenkoli-pistaasikastikkeen kanssa, keihästä portobellot vartaisiin tai grillaa muhkeat tofuburgerit.

Juhannuksen herkullisessa kattauksessa on kalaa, lihaa ja kasvisburgerit.

Hiilet ja briketit antavat grillattavalle ruoalle verrattoman maun. Hiiligrillailu on helppoa hommaa, kunhan muistaa kuumentaa hiilet tai briketit huolellisesti ennen grillaamista. Hyvä apuväline tähän on piippusytytin, josta kuumat hiilet kaadetaan grilliin. Briketit ovat puristettua hiiltä ja kestävät kuumina pidempään. Makuasia on, käyttääkö hiiliä vai brikettejä.

Kuvullista hiiligrilliä voi käyttää mainiosti pikasavustamiseen. Savustuslastut voi lastata suoraan hiilille tai lastut voi savustaa foliovuoassa tai savustukseen tarkoitetussa metalliastiassa, joka on asetettu kuumien hiilien päällä. Aukaise grillin ala- ja yläpellit, kun suljet grillin kuvun. Kun yläpellistä nousee valkoista savua, grilli on valmis vastaanottamaan kypsennettävän ruoan.

Nopeasti kypsyvät karitsan kyljykset saavat savusta mahtavan aromin. Marinoi kyljyksiä muutamia tunteja, jotta lihasta tulee sopivan murea. Tärkeintä on kypsentää kyljyksiä kuumassa grillissä, mutta maltillisesti – liha on parasta kun se jää sisältä punertavaksi.

Pikasavustuksen jälkeen sipaise kyljyksille hoisin-inkivääridippiä ja pyöräytä kyljykset kuumassa grillissä vielä nopeasti, jotta pinta paistuu tahmeaksi.

” Parhaiten kalafileiden grillaaminen onnistuu hyvin öljytyn parilalevyn päällä, muurikkapannussa tai vaikka halsterin välissä, jolloin fileiden kääntäminen on helppoa.

Tuoreet siikafileet kypsyvät grillissä muutamassa minuutissa. Parhaiten kalafileiden grillaaminen onnistuu hyvin öljytyn parilalevyn päällä, muurikkapannussa tai vaikka halsterin välissä, jolloin fileiden kääntäminen on helppoa. Öljytyn siian nahka paistuu grillissä mahtavan rapeaksi.

” Portobellosienistä paistuvat rapeat ja mielettömän makuiset vartaat.

Kypsä siika saa päällensä fenkolista, pistaasipähkinästä ja sitruunasta maistuvan kastikkeen. Korvaa ruohosipuli karhunlaukalla, jos saat sellaista käsiisi. Se antaa kastikkeelle upean makuvivahteen.

Portobellosienistä paistuvat rapeat ja mielettömän makuiset vartaat. Jujuna on marinoida viipaloituja sieniä sitruunasta, valkosipulista, maustepippurista ja kuminasta maukkaassa öljymarinadissa.

Marinadin liemen siirappi paitsi makeuttaa, myös rapeuttaa grillissä kypsyvän sienen.

Sienet kannattaa pujotella varrastikkuihin muutaman sieniviipaleen pinoissa niin ne pysyvät vartaissa paremmin kuin yksittäiset viipaleet. Halutessasi voit viimeistellä portobellovartaat sinihomejuustomurulla tai vegaanisella sinihomevalmisteella.

” Tofu kypsyy grillissä rapeaksi, kun muistaa pitää tofuviipaleita ennen kypsentämistä painon alla, jotta ylimääräinen neste tihkuu pois.

Mehevän maukas vegeburgeri kootaan maukkaasta tofupihvistä, cheddarista ja tulisesta kaalisalaatista. Tofu kypsyy grillissä rapeaksi, kun muistaa pitää tofuviipaleita ennen kypsentämistä painon alla, jotta ylimääräinen neste tihkuu pois. Grillatessa tofu tarttuu herkästi parilaan tai ritilään kiinni, joten muista öljytä viipaleet kunnolla ja sipaise tofuviipaleille vielä kypsennettäessäkin öljyä tarvittaessa.

Mahtavan makuinen seesaminsiemenöljyllä ja chilillä maustettu, varhaiskaalista silputtu colesslaw antaa burgerille mehevyyttä ja makua. Muuta ei tofupihvin ja ketsupin lisäksi tarvita.

Savustetut lammastikkarit ja hoisin-inkivääridippi Annoksia 4 Valmistusaika 15 minuuttia + marinointi 4 h 800 g karitsan karetta sormisuolaa Marinadi ½ dl punaviiniä ½ dl öljyä 2 rkl siirappia tai hunajaa 1 tl worchesterkastiketta 1 tl suolaa 1 tl mustapippuria Hoisin-inkivääridippi 1 ½ dl hoisinkastiketta 5 rkl soijaa 1 raastettu valkosipulinkynsi 1–2 rkl raastettua inkivääriä 1–2 tl chilitahnaa suolaa ja sokeria ■ Leikkaa karitsan kareesta ylimääräiset kalvot pois ja leikkaa luiden välistä kyljyksiksi. ■ Sekoita kulhossa punaviini, öljy, siirappi, worchesterkastike, suola ja mustapippuri. Nosta kyljykset marinadiin. Anna maustua vähintään 4 tuntia. ■ Sekoita hoisin-inkivääridipin ainekset keskenään. Maista ja mausta tarvittaessa suolalla ja sokerilla. ■ Ota liha huoneenlämpöön 30 minuuttia ennen kypsentämistä. ■ Aseta savustuslastut foliovuokaan tai erilliseen savustusastiaan, ja nosta kuumien hiilien/brikettien päälle. Voit myös laittaa savustuslastut suoraan kuumille hiilille. ■ Grillaa karitsankyljyksiä ritilän päällä kuvun alla pari minuuttia molemmin puolin. Valele kyljyksille kevyt sipaisu hoisindippiä ja grillaa vielä nopeasti molemmin puolin. Nosta lihat tarjoilulautaselle. Mausta sormisuolalla. Dippaile lammastikkareita hoisin-inkivääridippiin.

Grillattua siikaa ja fenkoli-pistaasipähkinäkastiketta 4 annosta Valmistusaika 30 minuuttia 4 nahallista suomustettua siikafileetä 1 tl suolaa 2 rkl rypsiöljyä 4 nahallista suomustettua siikafileetä 1 tl suolaa 2 rkl rypsiöljyä Fenkoli-pistaasikastike ½ (100 g) fenkoli 1 dl hienonnettua ruohosipulia tai karhunlaukkaa ½ sitruunan raastettua kuori ja mehu 3 rkl kuorittuja suolaamattomia pistaasipähkinöitä 2 rkl pieniä kapriksia 1 dl oliivi- tai rypsiöljyä ½ suolaa ½ sokeria ■ Mausta siikafileet suolalla. ■ Valmista fenkoli-pistaasipähkinäkastike. Halkaise fenkoli, huuhtele ja poista kanta, leikkaa mahdollisimman pieniksi kuutioiksi. Hienonna ruohosipuli tai karhunlaukka. ■ Pese ja raasta puolikkaan sitruunan kuori ja purista mehu. Rouhi pistaasipähkinät. Hienonna kaprikset. Sekoita kulhossa öljy, suola ja sokeri. ■ Lisää öljyyn loput kastikkeen ainekset ja nosta kylmään maustumaan. ■ Mittaa öljy ruokalautaselle. Pyörittele siikafileet öljyssä. Kuumenna grillin parilapannu kuumaksi. ■ Grillaa siikafileitä nopeasti lihapuolelta, jotta siika hieman ruskistuu ja käännä nahkapuoli parilapannua vasten. ■ Kypsennä fileen paksuudesta riippuen 3–4 minuuttia. Nosta siikafileet tarjoilulautaselle. Lusikoi päälle fenkoli-pistaasikastiketta.

Seesamitofu-burgerit Annoksia 4 Valmistusaika 60 minuuttia 4 burgerisämpylää 300 g kiinteää marinoitua tofua 2–3 rkl seesaminsiemeniä 2 rkl öljyä 100 g viipaloitua cheddaria tai vegejuustoa 1 kesäsipuli ketsuppia Chili-seesami colesslaw 200 g pala varhaiskaalia ½ dl majoneesia (vege) 2 rkl seesaminsiemenöljyä 1 rkl sitruunanmehua 1 tl chilikastiketta ripaus suolaa ja sokeria ■ Leikkaa tofu sentin paksuisiksi viipaleiksi. Aseta viipaleiden päälle talouspaperipalat ja päälle painoksi leikkuulauta. Anna olla painon alla puolisen tuntia. ■ Huuhtele ja suikaloi varhaiskaali. Sekoita kulhossa majoneesi, seesaminsiemenöljy, sitruunanmehu ja chilikastike. Mausta ripauksella suolaa ja sokeria. ■ Pyörittele tofuviipaleet öljyssä, ripottele päälle seesaminsiemeniä. Viipaloi kesäsipuli. ■ Grillaa tofuviipaleita öljytyn parilan päällä 5–10 minuuttia, kunnes tofuviipaleet ovat kauniin ruskeita. Lisää tarvittaessa öljyä, sillä tofu tarttuu herkästi kiinni parilaan. Aseta tofuviipaleille juustosiivut. ■ Grillaa burgersämpylöiden leikkuupinnat kauniin ruskeiksi ja rapeiksi. Sivele sämpylöille ketsuppia maun mukaan. Lisää chili-seesami colesslawta, tofu-juustoviipaleet ja kesäsipulia. Aseta päälle sämpylöiden ”kannet”, nauti heti.