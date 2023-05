Tämä herkullinen lohipiirakka toimii aina – ranskankermatäyte on ihanan mehevä

Jos etsit vaihtoehtoja kevään juhlien kahvipöytiin, lohipiirakka on pettämätön klassikko.

Kevään juhlien järjestämisestä mahdollista syntyvää pientä stressiä voi vähentää valitsemalla takuuvarmasti maistuvia tarjottavia.

Suolainen piirakka on loistava valinta juhliin, vierasvaraksi tai ihan muuten vain kotiherkuksi. Tässä Helsingin Sanomien reseptiarkiston lohipiirakassa on erityisen herkullinen täyte. Salaisuus on ranskankermassa ja kapriksissa.

Jos haluaa päästä vielä astetta helpommalla, tästä ohjeesta voi napata vain täytteen reseptin. Piirakka onnistuu hyvin myös käyttämällä kaupan valmista suolaista piirakka- tai ruisperunataikinaa, kirjoittaa reseptin suunnitellut ruokatoimittaja Sanna Kekäläinen.