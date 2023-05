Grilliherkkujen ja erinomaisen hinta-laatusuhteen metsästäjät ovat löytäneet itäisen Helsingin aarteen, Kontulan ostoskeskuksen ravintolat.

Kahdella Itä-Helsingin ostarilla eletään tällä hetkellä uudenlaisen kukoistuksen aikoja. Aiemmin pääasiassa lähiasukkaita palvelleiden Puotinharjun Puhoksen ja Kontulan ostarin ravintoloihin on alettu vaeltaa uusien ruokakokemusten perässä kauempaakin. Samaan aikaan moni muu vanha ostari on näivettynyt tai saanut väistyä asuntorakentamisen tieltä.

Mediajulkisuutta saaneet ostareiden ravintolat kiinnostavat, ja koronapandemia sai ihmiset tutustumaan lähialueisiinsa paremmin. Voidaan myös puhua alueiden keskiluokkaistumisesta ja ostovoiman lisääntymisestä, sillä viimeisten vuosien aikana ovat monien Itä-Helsingin alueiden, kuten Myllypuron, Roihuvuoren ja Kontulan, asuntojen neliöhinnat ovat nousseet.

Yli 50 vuotta sitten perustetun Kontulan ostoskeskuksen nykyisiä kulinaristisia vetonauloja ovat Lähi-idän ravintolat, jotka houkuttelevat asiakkaita erityisesti hyvällä hinta-laatusuhteellaan sekä grilliruuillaan. Testasimme kolmea kehuttua ravintolaa, joiden makumaailma tulee Lähi-idästä.

Tikke Kebab Grilli Missä? Ostostie 4. Milloin? Ma–la 10.30–20, su 12–20. Paljonko? Pääruuat noin 10 e.

Kuuden maissa illalla Tikke Kebab Grillin keittiössä kuurataan seinäkaakeleita, Youtubessa soi rauhoittava qanun, joka muistuttaa kannelta. Ostarin häly jää oven taakse, olo on tervetullut.

Vitriinissä makaa lihavartaita ja keittiössä lämpenee hiiligrilli. Katonrajassa roikkuva ruokalista kertoo, että paikan juju on kebabissa ja erilaisissa shish-vartaissa (valittavana kana, maksa, jauhettu nauta tai kokonainen liha). Ainoa kasvisannos on falafelit, kuten monessa muussakin vastaavanlaisessa ravintolassa. Otamme shish kebabin, jauhettua naudanlihaa vartaassa, sekä ne falafelit. Salaatit ja linssikeitto kuuluvat hintaan.

Linssikeitto on kevyt ja niin maukas, että se ei kaipaa edes sitruunamehua pinnalleen. Keitto on elvyttävää yhdessä qanunin soitannan kanssa nautittuna. Valitettavasti musiikki vaihdetaan vuoden 2018 suosituimmat englanninkieliset kappaleet -listaan, luultavasti meitä ajatellen. Palvelualttiutta tämäkin.

Salaateissa on perustarjonta: pikkelöityjä kasviksia, hummusta, bulguria ja ezmeä eli tomaattipohjaista ja tulista dippiä. Ruuat saapuvat muutamassa minuutissa. Saamme myös happamattoman leivän suoraan grillistä. ”Sitä saa lisää”, meille kerrotaan.

Shish on kostea ja maukas, päältä rapea. Suola riittää varraslihan mausteeksi. Makeahko sipuli-persiljasalaatti ja grillatut tomaatit kyljessä toimivat. Falafelit ovat kosteita tomaattikastikkeessa ja maut ovat tasapainossa. Seitsemän maissa piskuiseen kulmaravintolaan muodostuu jono.

Tikke Kebab Grillissä kokki Mahmud Khoshnaw kypsentää lihavartaita hiiligrillissä.

Lampaan- ja naudanlihasta koostuva shishkebab tarjotaan Tikke Kebab Grillissä lavash-leivän kanssa.

Antalya Missä? Ostostie 4. Milloin? Ma–pe 10.30–20, la 12–20. Paljonko? Pääruuat noin 12 e, adana-varras 6 e, ayran-juoma 2 e.

Puoli kuuden maissa ostari on vielä heräämässä, ja myös ravintola Antalyassa on hiljaista. Olemme ainoita asiakkaita. Musiikki on kuin rentoutusvideolta. Se luo absurdin kontrastin ulkona välillä näkyviin eläväisiin kohtauksiin.

Hiiligrilli on nostettu ravintolan markkinoinnissa paikan sydämeksi. Tarjolla on myös harvinaista herkkua: jauhelihapizza lahmacunia. Otamme sen ja lisäksi yhden rouheasti jauhetun adana-vartaan sekä kasvispihivit. Toivomme kovasti, että jälkimmäiset olisivat pakasteversioiden sijaan käsintehtyjä raastepihvejä mücvereitä. Kylkeen tilaamme ayran-jogurttijuomat.

Alkusalaattipöytä on tavanomainen. Linssikeitto on rouheaa koulukuntaa, maku hienovarainen. Tujaus sumakkimaustetta päälle tuo moniulotteisuutta.

Antalya-ravintola tarjoaa turkkilaisen keittiön antimia.

Puolikuun muotoiset lahmacunit on aseteltu osittain toistensa päälle, mikä rokottaa alimmaisten ”pizzojen” rapeutta. Silputtu lehtipersilja, sitruunamehu ja kevyt tomaattinen jauhelihaseos toimivat yhdessä. Maukas adana-varras elää ja hengittää grilliä. Sekin tarjotaan riisin, leivän ja salaatin kanssa. Sekä alkupalapöydän että annosten leivät ovat jo hieman seisseitä.

Kasvispihvejä maistaessa pääsee melkein itku, sillä ne ovat tavattoman maukas tulkinta turkkilaisen kotiruuan helmestä. Ruualla ei ole mitään tekemistä valmiiden pakasteversioiden kanssa. Porkkanan ja kesäkurpitsan lisäksi pihveissä maistuvat tuoreus ja grilli. Yhdessä happaman jogurtin ja tomaattisen bulgurin kanssa voi vain nauttia ja olla iloinen annosvalinnastaan.

Antalyassa myös kasvispihvit kypsennetään hiiligrillissä.

Damaskino Missä? Ostostie 4. Milloin? Ma–su 10–22. Paljonko? Pääruuat noin 12 e, falafelit 5 e, kabbah-lihapallo 2 e.

Odotukset ovat korkealla: syyrialaista Damaskino-ravintolaa on hehkutettu erityisen paljon. Liiketila on melko epäsiisti. Taustalla pyörii arabiankielinen saippuaooppera, jota työntekijätkin seuraavat.

Nopeasti selviää, että ravintolasta ei saa künefeä eli juustoista jälkiruokaa, joka on erityisen kehuttu. Ravintola on sittemmin kuulemma jakautunut ruoka- ja künefe-puoleen. Jälkiruokaa saa nykyään Kontulan uimahallia vastapäätä.

Tilaamme lammasta ja nautaa sisältävän lihakebabin, falafelejä ja persilja-tomaattisalaatti tabboulehia. Lisäksi otamme yhden kabbahin, joka on lammas-nautaseoksella, sipulilla ja saksanpähkinöillä täytetty uppopaistettu pallura. Alkuruuaksi saa riisi-linssikeittoa, joka on mietoa ja rouheista. Sitruunamehu tekisi terää, mutta keiton palauttava luonne on kiistaton.

Jotkut käyvät tilaamassa ruokaa mukaan, mutta muuten saamme istua yksiksemme melodramaattisen oopperan pyöriessä taustalla.

Falafelit kaipaisivat mausteita, tabbouleh on raikas joskin yllättävän suolainen. Kepakko on läpikypsä, josta mehukkuus hieman kärsii, mutta grilli on aina grilli. Kabbah on aterian mielenkiintoisin ja kenties herkullisin annos.

Käymme vielä jälkiruualla. Kunafa Layali Alshamissa on eteerinen ja keskittynyt tunnelma, kun mestari valmistaa jälkiruokia pieteetillä. Viereisestä kapakasta kantautuvat railakkuudet huvittavat.

Künefessä on pehmeää ja hieman suolaista akkawi-juustoa, filotyyppistä revittyä taikinaa sekä siirappia liedellä tuoreena kakuksi paistettuna (6 e). Tätä varten kannattaa tulla jo kaukaa – ja syödä annos heti.

Damaskinossa pääsee syyrialaisten makujen maailmaan.