Fish & chips on herkullinen klassikkoannos, joka tunnetaan suosittuna pubiruokana. Kasvisversiota kannattaa kokeilla, sillä se vie kielen mennessään.

Näillä ohjeilla saat perinteiset fish & chipsit sekä erittäin maukkaan kasvisversion, jossa rapea lisuke perunoille tehdäänkin tofusta. Tämä herkku maistuu kaikille.

Alla olevassa rapeiden perunoiden ohjeessa on myös tekniikka, joilla potuista saadaan erityisen herkullisia. Ne keitetään ensin melkein kypsiksi vedessä, johon on lisätty ruokasoodaa ja paistetaan vasta lopuksi uunissa. Kahden vaiheen kypsenny vie toki enemmän aikaa, mutta tulos on ihanan rapea.

Jouni Toivasen herkullisessa reseptissä kalan friteeraustaikinaan upotetaan olutta.