Omakase-ravintolan pyörittäjät avasivat ranskalais-japanilaisen bistron, joka tarjoaa jotain vähän kaikille.

Ravintola-arvio Omadi Bar & Bistro ★★★ Missä? Telakkakatu 14. Milloin? Ke–to 16–23, pe 16–24, la 13–24. Paljonko? Annokset 5–55 e, viiden ruokalajin menu 59 e.

”On tässä aika monta momenttia menty ranskalaiseen suuntaan”, seuralainen kommentoi heti aterian jälkeen.

”En olisi sokkotestissä tunnistanut tekijöitä samaksi kuin vanhassa Omadissa.”

Japanilaisen ruuan ystäville kerrottiin maaliskuussa sekä huonoja että hyviä uutisia. Hotelli Helkan yhteydessä vasta alle vuoden ikäinen omakase-ravintola Omadi lopetti toimintansa. Omakase tarkoittaa hienostunutta japanilaista illallista, jossa syödään kokin suunnittelema, monesta pienestä annoksesta koostuva menu. Usein asiakas voi seurata ruuan valmistumista, joten kysymyksessä on tavanomaista ruokailua kokonaisvaltaisempi elämys.

Helsingin Sanomien ravintolakriitikko Anna Paljakka antoi Omadille tuoreeltaan neljä tähteä, ja ravintola ehti lyhyenä toiminta-aikanaan saada uskollisia ystäviä. Noin 15 ruokalajin menu on kuitenkin vaativa laji – näinä aikoina myös asiakkaan kukkarolle. Siksi ilmoitus ravintolan sulkemisesta ei tullut suurena yllätyksenä.

Surua lievitti tieto siitä, että kokki-ravintoloitsijapariskunta ”Nadi” Nadim Nasser ja Matilda Mannström jatkavat Omadia toisessa muodossa. Ravintolayritys We Are Group tarjosi parille mahdollisuuden perustaa edullisemman ja helpommin lähestyttävän ravintolan Hietalahden Telakkarantaan. Syntyi Omadi Bar & Bistro, ranskalais-japanilainen ravintola. Sen ruokalistalla on hieman hämmentävä valikoima annoksia huikean hintaisesta (55 e/100 g) wagyu-lihasta sekä kaviaarilla viimeistellystä tonnikalatartarista minihampurilaisiin ja ranskalaisiin. Jokaiselle jotakin?

Onsen-muna on japanilaisittain matalassa lämmössä kypsennetty kananmuna.

Seuralaiseni on japanilaisen ruuan asiantuntija, joka vieraili Omadin omakase-paikassa useamman kerran. Hänen mielestään japanilaiset maut ovat uudessa konseptissa joutuneet sivurooliin. Se on pienoinen pettymys. Suurempia otsanrypistyksiä aiheuttaa kuitenkin se, että bistro-Omadin useampi annos on makuprofiililtaan hieman viimeistelemätön.

Se harmittaa ennen kaikkea siksi, että ravintolan keittiössä majailee todistetusti paljon taitoa.

Kahden testikäynnin aikana löytyy kyllä muutamia napakymppejä. Erityisesti annos, jossa japanilaiseen tyyliin matalassa lämpötilassa kypsennetty onsen-kananmuna kohtaa sekä muhennetun että paistetun korvasienen ja ruskistetun sipulin, on uskomattoman herkullinen. Mitkä makukerrokset, mikä umamin ylistys!

Sen sijaan tonnikalatartar soija- & mirin-graavatun keltuaisen kera on olemukseltaan valju, jopa hieman tunkkainen (eikä kaviaari pelasta tilannetta). Kampasimpukkasashimin herkkä maku taas häviää ärhäkän ponzu-kastikkeen ja wasabiöljyn taakse. Ja vaikka yakitori-vartaiden kera tarjottu paahdettu kerma on juuri niin ihanan överiä kuin paahdettu kerma voi olla, ei itse vartaissa ole erityistä jujua.

Myös miljöö jättää ristiriitaisen fiiliksen. Suurista ikkunoista avautuvaa satamanäkymää on kiva ihastella ilta-auringossa, ja kaunis ravintolasali hurmaa poikkeuksellisella korkeudellaan. Asian kääntöpuoli on kuitenkin tilan kaikuisuus. Kun sali on arki-iltanakin miltei täynnä, on meteli melkoinen – eikä asiaa auta suhteellisen kovalla volyymilla soiva musiikki. Joutuu pinnistelemään, että kuulisi seuralaisen puheen. Mutta toisaalta: voisihan sitä syödä ulkona, sillä Omadissa on myös aurinkoinen terassi. Siinä kelpaa kesän aikana nautiskella 21-sivuisen viini- ja sakelistan hienouksista.

Hokkaidolaisen maitosämpylän välissä on häränhäntää.

Olisi helppo ajatella, että Omadin pyörittäjät ovat siirtyneet tekemään jotain helpompaa. Bistroruoka on näennäisesti yksinkertaisempaa kuin perinteinen omakase-ateria. Mutta nyt tehdään jotain uutta. Ei ole ihme, että sellaisessa prosessissa lopputulosten onnistuneisuus vaihtelee. Tämä ei tee Omadista vähemmän kiinnostavaa ravintolaa, oikeastaan päinvastoin.

Kahden testikerran perusteella tähtimäärä jää tällä kertaa vahvaan kolmoseen. Omadia kannattaa kuitenkin pitää silmällä. Siellä tapahtuu kiinnostavia asioita.