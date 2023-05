Kruununhaan persialaisbuffa vetää väkeä taidokkaan maustamisen vuoksi – Jäätelöannos on erikoinen näky

Kruununhaassa viime vuonna avautuneessa pikku ravintolassa käy kuhina.

Pikatesti Hani Cafe’chi Missä? Liisankatu 3. Milloin? Ti–to 11–19, pe–la 11–21 su 11–19 (aukiolot voivat vaihdella). Paljonko? Lounasbuffet 12,70 e, jäätelö 7,50 e.

Liisankadun ravintolavalikoima monipuolistui, kun maaliskuussa 2022 Tervasaaren päähän avautui persialaisen keittiön edustaja Hani Cafe’chi. Paikan nimi juontuu omistajapariskunnan toisen osapuolen etunimestä Hanista sekä farsin kieleksi baristaa tarkoittavasta cafe chistä.

Ranskalaiset chansonit kuuluvat kadulle asti. Kadunvarsikyltti lupaa buffetin lisäksi pistaasijäätelöä. Paikalla on ravintoloitisija Milad Khayat Naghdehi. “Kaikki ruuat ovat vaimoni tekemiä”, hän kertoo ylpeästi.

Hani Kia ja Naghdehi järjestävät myös houkuttelevia ja runsaudestaan kuuluisia viikonloppubrunsseja (19,90 e), joihin he kannustavat varaaman pöydän.

Mutta käy ovi arkilounaallakin tiuhaan. Jo ennen puoltapäivää ehtii pienen liiketilan asiakaskunta vaihtua.

Buffet koostuu pääosin kasvis- ja vegaanisista ruuista. On sahramiriisiä, maustettua lämmintä tofua, okra-sienipataa, maukkaita maustettuja perunoita sekä klassista Lähi-idän keittiöiden salaattia, joka farsiksi tunnetaan shirazina: kurkkua, tomaattia, punasipulia sekä kunnolla sitruunamehua ja oliiviöljyä.

Nopeasti huomaan sen, mikä ei ole buffeteissa lainkaan itsestäänselvyys: kaikki ruuat sopivat yhteen. Okra on lempeäksi ja pehmeäksi keitetty, sahramiriisissä on juuri sopivasti sahramia aromaattisuutta ja väriä tuomaan, tofuhöyste on paprikan kanssa muhinut maukkaaksi.

Shirazissa maistuu kuivattu minttu ja sitruunainen kastike, sipuli on mukavan hapokasta, ei niinkään karvasta, mikä on varmaankin runsaan sitruunan ansiota. Vaikka jogurttikastiketta mainostetaan sen sisältämällä paahdetulla munakoisolla, on kuitenkin valkosipulin ansiota, että kaikki maut nivoutuvat lautasella yhteen.

Noutopöydästä kerätyssä annoksessa on muun muassa ghorme sabzi -yrttipataa, persialaista sahramiriisiä sekä paahdettua perunaa ja tofua.

Suodatinkahvi seisoo lämpimänä vedenkeittimessä, eikä se yllä maullisesti lounastarjoilun tasolle. Kun kysyn makeaa kahvin kanssa, on toiveissani saada verkkosivuilla mainostettuja Hanin rusina- ja seesamikeksejä. Mutta saankin kaupan kauralastun.

“Olethan testannut porkkanahilloamme?” Naghdehi kysyy. “Se on hyvää leivän päällä voin kanssa.” Toden totta – hillo-voileipä menee melkein jälkiruoasta. Kardemummalla ja sahramilla maustettu hillo jää mieleen.

Hattarakehrä koristaa pistaasijäätelöä.

Mutta niin jäi myös ulkokyltissä luvattu jäätelö.

Naghdehi tuo arkilounaalle suhteellisen pompöösin ja juuri sen takia tarpeellisen jälkiruoan. Lähi-idän hattara, farsin kieleksi pashmak, on kehrätty jäätelön päälle ja koristeltu pistaasipähkinöin. Keltainen muotteihin tehty jäätelö on maustettu taidokkaasti ja hienovaraisesti sahramilla. Kokonaiset pistaasit ovat kuin ylellisyyttä lounaaseen tuovia smaragdeja.

Hani Kia taitaa maustamisen, ja sen ovat kruununhakalaisetkin tajunneet.