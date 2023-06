Tämä edullinen kuohuviini on varma valinta kesän juhliin

HS:n viiniasiantuntija Jouko Mykkänen suosittelee uudessa juttusarjassa sesonkiin sopivia viinejä.

Uuden juttusarjan ensimmäisessä osassa on kuohuviinisuositus esimerkiksi ylioppilasjuhliin tai valmistujaisiin.

Kesän juttusarjassa HS:n viinikriitikko Jouko Mykkänen valitsee joka toinen viikko erityisen hyvän hinta-laatusuhteen viinin, joka sopii sesonkiin.

Ensimmäinen suositus on kevään valmistujaisjuhliin sopiva australialainen kuohuviini, joka käy niin maljajuomaksi kuin pikkusuolaistenkin pariksi.

Kevään valmistujaisjuhlissa ratkottavana on paitsi ruokatarjoilu, myös niihin sopiva viinivalinta. Pitäisi löytää kaikkia tyydyttävä ratkaisu. Trendikäs prosecco on mutkaton ja suosittu vaihtoehto, samoin proseccoa rapsakampi ja kuivempi cava. Viinin pitäisi olla myös edullinen.

Jos haluaa selvitä vain yhden tyylin kanssa, suosittelen australialaista kuohuviiniä Lindeman's Bin 25 Cuvée Brutia. Ison ja hyvämaineisen tuottajan viini on laatunsakin puolesta varma valinta. Kuten yleensäkin australialaisviineissä, tässäkin kuohuviinissä on puhdaspiirteinen, hedelmävetoinen olemus. Viinin saatavuus Alkon myymälöissä on hyvä.

Maultaan viini on napakka, aromaattisen hedelmäinen ja ryhdikkään raikas. Hintaansa nähden hyvä ostos toimii erinomaisesti maljajuomana, mutta myös oikein hyvin noutopöydän monien makujen sekä pikkusuolaisten ruokien kanssa.

Tässä sarjassa HS:n viiniasiantuntija Jouko Mykkänen suosittelee sesonkiin sopivia viinejä, joissa on erityisen hyvä hinta-laatusuhde. Viinikriitikon valinta ilmestyy joka toinen viikko. Seuraavan osan suositusviini on keskikesän grilliviiniksi sopiva edullinen punaviini hanapakkauksessa.