Hermannin piirakkaleipomon kesäkahvila antaa siirtolapuutarhamökittömillekin luvan tulla nauttimaan kukkaloistosta ja hyvistä piirakoista.

Pikatesti Hermannin piirakkaleipomon kesäkahvila Missä? Elisabeth Kochin tie 1. Milloin? Ke–su 10–17 (säävaraus). Paljonko? Piirakka 1,75 e ja munavoilla 3 e, muikkukukkonen 5,50 e, pulla 4,50 e, kahvi/tee 2,50 e.

Harvaan kahvilaan pääsee kävelemään magnoliapuiden ja persikanväristen tulppaanien täyttämän idyllin läpi. Vallilan siirtolapuutarhan kesäkahvila on tänä vuonna Hermannin piirakkaleipomon hoivissa.

Juuri Vaasankadulle myymälän avannut leipomo on tunnettu erityisesti riisipiirakoistaan sekä siemennäkkäreistään. Maantieteellisesti stadilainen yritys vannoo kuitenkin itäsuomalaisen leivontaperinteen nimeen.

Vallilassa on pilvinen ja kolea päivä. Silti muutama poppoo lisäksemme on löytänyt tiensä pienelle terassille. ”Keskiviikot on yleensä hiljaisia. Ihmiset lähtevät käyntiin loppuviikkoa kohti”, kertoo kioskia auki pitävä Tiina Nurmi.

Tiina Nurmi toivottaa asiakkaat tervetulleiksi kesäkahvilaan.

Pienen sinivalkoisen mökin tarjonnasta pomppaavat silmiin ensiksi karkit ja sipsit. Vitriinistä löytyy kuitenkin varsinainen syy vierailuumme. Karjalanpiirakoita on riisillä, porkkanalla ja perunalla täytettyinä. Erikoisempia tuotteita ovat pieni puolikuun muotoon rypytetty muikkukukkonen sekä pyöreä peruna-metsäsienipiirakka. Otamme klassikon, riisipiirakan munavoilla, sekä näillä lakeuksilla harvinaisen muikkukukkosen.

Jäämme vielä miettimään jälkiruokavalintaa. ”Laitan nää piirakat sillä välin lämpiämään.” On kahta eri pullaa, joista toinen on vegaaninen. Mutta kumpaa ottaisimme? “Sen normaalin kanelipuustin, jos vain pystytte syömään”, Tiina Nurmi vastaa salamannopeasti.

Riisipiirakassa kuoren ja täytteen suhde hipoo jotain sellaista, jota ei ole osannut piirakalta ennen toivoa. Ruiskuori on ohut muttei kuiva. Kostea riisipuurotäyte on maukas ja pysyy kuoressaan. Munavoita on sopivasti.

Riisipiirakassa kuoren ja täytteen suhde hipoo täydellisyyttä.

Myös muikkukukkonen on oiva suolainen pala. Savuista muikkua on rutkasti ja kuori ohut. Jos on tottunut kukkoon, jossa on kalan lisäksi rasvaa, riisiä tai muuta kostuketta, voi Hermannin versio tuntua kuivalta. Mutta pienen kokonsa ansiosta kukkonen toimii kevyenä välipalana.

Kanelipuusti on kookas ja tiiviistä koulukuntaa. Se muistuttaa hiukan Kanniston leipomon puusteja. Tässä on kuitenkin paljon kanelitäytettä, joka tekee kokonaisuudesta kostean.

Ohutkuorinen muikkukukkonen on savumuikun täyttämä miniversio savolaisesta esikuvastaan.

Termarikahvi on ruotsalaista ja maku paljastaa, että se on keitetty puhtaalla kahvikoneella. Kahvia on suhteessa veteen omaan makuun mukavasti normaalia kevyemmin. ”Suomalaisen ruokakulttuurin vaalijana” piirakkaleipomon olisi toki odottanut tarjoavan kotimaisen paahtimon kahvia.

Harvaan siirtolapuutarhaan on mökittömänä näin tervetullut olo. Erityinen säkä on käynyt alueen mökkiläisillä, sillä yhdet Helsingin maukkaimmista piirakoista ovat nyt tarjolla heidän kesämökkinsä takapihalla.