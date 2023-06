Bistro Ingrid luottaa klassikoiden voimaan. Mutkattoman kortteliravintolan keittiössä ei tehdä innovaatioita, mutta sieltä löytyy jotain vielä tärkeämpää.

Bistro Ingrid ★★★ Missä? Vuorimiehenkatu 18. Milloin? Ke–pe 16–23, la 14–23. Paljonko? Alkuruuat 13–15 e , pääruuat 16–25 e, jälkiruuat 8–9 e.

Kun espresso on juotu, lasku maksettu ja terassilla iltaa istuvan pariskunnan koira hyvästelty, lähden kävelemään kotia kohti. Ajatus muotoutuu neljännen askeleen kohdalla: Bistro Ingrid on juuri sellainen ravintola, johon haluaisin viedä äitini.

Äiti on korvia ja varpaita myöten ruokaihminen, mutta nykyajan alati kiihtyvät ruokatrendit välillä oudoksuttavat häntä. Hän toivoo ravintolalta mutkatonta, hyvin tehtyä ruokaa, jollain tavalla hieman keskieurooppalaista tunnelmaa ja ystävällistä palvelua. Ei jaettavia annoksia eikä alkuviinejä.

Juuri sellainen ravintola on Ullanlinnaan maaliskuussa avattu pienehkö Bistro Ingrid. Se ei tarjoa jännittäviä yllätyksiä, päinvastoin. Ingridin menu koostuu enimmäkseen ikiaikaisista klassikoista. Samoja annoksia on tarjottu niin helsinkiläisissä kuin pariisilaisissa ravintoloissa jo sata vuotta sitten. On créme ninonia (eli ranskalaista hernesosekeittoa), parsaa hollandaisekastikkeen kera, simpukoita merimiehen tapaan ja croque monsieur -leipiä.

” ”Tulee vastaansanomattoman hyvä fiilis.”

Ingrid on rohkea yritys, täysin yksityinen pieni ravintola. Sen isännäksi esitellään paikan verkkosivuilla Antti Larmola, joka on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Suomenlinnan ravintoloissa. Larmola huhkii keittiössä molempien testikäyntien iltoina henkilökohtaisesti. Hänen kädenjälkensä on enimmäkseen moitteetonta, vaikka annoksissa ei yllätyksiä tai omia ideoita juuri olekaan.

Créme ninon hivelee kermaisuudellaan suun sisäpintoja, mutta sopassa on silti herneen ominaismaku tallella. Myös parsa on keitetty nappiin, ja hollandaise onnistuu jollain ihmeen konstilla olemaan sekä täysin tunnistettava itsensä että koostumukseltaan kuohkean keveä – ja mikä vielä yllättävämpää, makuprofiililtaan elegantisti mausteinen.

Uudella bistrolla on myös muutaman pöydän ulkoterassi.

Pääruuat herättävät ristiriitaisempia tunnelmia. Tilaan croque chevren eli lämpimän vuohenjuustoleivän.

Vuohenjuuston täyteläinen maku on niin vahva, että se kaipaisi jotain vastapainoa, hapanta tai makeaa. Nyt grillattu juustoleipä on vain grillattu juustoleipä ja valitettavasti hieman kuivakanpuoleinen. Sen sijaan siika korvasienikastikkeella ilahduttaa: kala on kypsennetty hienosti, ja kastike suorastaan uhkuu metsäistä makua.

Elegantin mausteinen hollandaise-kastike maistui parsan parina.

Jollakin tapaa ruokien komponenttien erittely tuntuu kuitenkin tällä kertaa melkein epäolennaiselta. Ravintola-arvioissa keskitytään usein kuvailemaan yksityiskohtaisesti ruoka-annoksia tai vaikkapa viinejä. Ne ovat toki tärkeitä seikkoja, mutta eivät kuitenkaan koskaan täysin tavoita sitä, mitä voisi paremman puutteessa kutsua vaikkapa ravintolan sieluksi.

Tiedättehän: joissain paikoissa vain tulee vastaansanomattoman hyvä fiilis. Bistro Ingrid on sellainen paikka.

On vaikeaa analysoida, mistä kaikesta se johtuu. Asiaan liittyy varmasti esimerkiksi henkilökunnan välittämä tunnelma. Bistro Ingridin tarjoilu on harvinaisen välitöntä ja ystävällistä, mutta ei ulkoa opetellun tuntuista. Kun tarjoilija kuvailee Domaene Gobelsburgin Grüner Veltliner -viiniä, hän käyttää asiaankuuluvia adjektiiveja, mutta sanoo aseistariisuvalla tavalla myös, että “se on siis niin ihana, ihan mun suosikki”.

Toinen tärkeä seikka on musiikki. Antti Larmola on vuosikausia kerännyt kirpputoreilta ja levykauppojen vinyylilaareista levyjä soitettavaksi siihen ravintolaan, jonka hän jonain päivänä perustaa. Nyt se päivä on koittanut. Ingridissä soivat vinyylilevyt Marcia Aitkenista The Human Leagueen ja Roy Orbisoniin. Seiniä koristavat Eeva-Leena Eklundin villin värikkäät maalaukset, ja muuten miljöö on viehättävän eleetön yhdistelmä Kaurismäkeä ja Pariisia. Baaritiskin ylle on kehystetty näyttelijä Ingrid Bergmanin mustavalkoinen valokuva.

Ingrid, luulen että tämä on kauniin ystävyyden alku.