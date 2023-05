Suomalaisten rakastamat kermakakut kestävät huonosti lämpöä. Kakkuammattilaiset kertovat, millainen kakku kesäjuhliin kannattaa tehdä.

Kesän juhlakausi lähestyy. Moni pohtii, miten kakun saa pidettyä koreana juhlapäivänä.

”Kaikkein huonoiten kovalla helteellä säilyvät suomalaisten rakastamat perinteiset kermakakut”, sanoo helsinkiläisleipomo Bakerikan omistaja Erika Poussa.

Pursotuksissa käytettävä kuohu- tai vispikerma lässähtää korkeissa lämpötiloissa ja suorassa auringossa nopeammin kuin muut kuorrutteet. Myös ranskalaistyyliset, kermapohjaiset moussekakut säilyvät huonosti helteellä.

Mikä sitten säilyy paremmin?

Parhaiten säilyvät kakut, joissa niin sanottua pohjaosaa on enemmän ja kuorrutetta vähemmän, sanoo Poussa. Tällaisia ovat muun muassa ”nakukakut” eli kakut, joiden kerrokset kuultavat kuorrutuksen läpi. Poussa on erityisen tunnettu nakukakuistaan.

Kakussa paukut kannattaakin laittaa pohjaan, jotta siitä saa maukkaan ja hellettä kestävän, sanoo Poussa.

Suomessa on totuttu tekemään näyttäviä ja paksuja kuorrutteita, mutta on täällä myös esimerkkejä suomalaiseen makuun sopivista leivoksista, joissa pohja on keskiössä. Tästä esimerkkinä Poussa mainitsee porkkanakakun.

”Siinä on tunnetusti tuorejuustovoikreemi, mutta kakku on isommassa roolissa.”

Pohjasta saa Poussan mukaan erityisen herkullisen ja kostean, kun siihen käyttää voin sijaan öljyä.

Reseptissä voita ei omin päin kannata korvata öljyllä, jos ei tiedä, mitä tekee. Sen sijaan Poussa kannustaa etsimään reseptejä, joissa käytetään öljyä. Useimmiten leivoksissa käytetty öljy on rypsiöljy, sanoo Poussa. Myös oliiviöljykakut ovat nyt trendikkäitä.

Kermapursotteet lässähtävät helposti myös kakun täytteessä.

”Suosittelen unohtamaan kermatäytteet, jos on kovia helteitä.”

Kestävän lopputuloksen saa, kun kakkua täyttää maltillisesti. Esimerkiksi marjat, hillot ja erilaiset curdit eli tahnat sopivat kakun väliin, sanoo Poussa. Myös pähkinä-kaakaolevitteitä, suolakaramellitäytettä ja viime vuosina suosioon noussutta keksitahnaa Poussa suosittelee täytteeksi.

Kuorrutetta kannattaa käyttää ohuesti.

Kuorrutetta kannattaa sivellä kakun pintaan korkeintaan sentin paksuudelta.

Voista ja tomusokerista tehty voikreemi pysyy helteellä raikkaana ja kermakuorrutetta paremmin kasassa.

”Itse käytän omissa tuotteissa sellaista nyrkkisääntöä, että sama määrä voita kuin tomusokeria.”

Jos sokeria laittaa voita enemmän, kreemi muuttuu helposti turhan makeaksi, sanoo Poussa. On tärkeää siivilöidä sokeri voihin, jotta kreemistä tulee tasaista. Ainekset kannattaa sekoittaa käsivatkaimella tai monitoimikoneessa, jotta lopputuloksesta tulee kuohkea.

Jos tiedossa on pitkä ja kuuma juhlapäivä, Poussa suosittelee yhden suuren kakun sijaan tekemään tai tilaamaan kaksi pienempää. Näin kakkuja voi vuorotella jääkaapissa ja tarjoilupöydällä.

Myös kondiittorimestari Älis Eber puhuu kreemikakkujen puolesta. Voikreemi kestää hellettä melko hyvin, mutta vielä paremmin kuumiin kesäpäiviin sopii marenkivoikreemi, sanoo Herkkuja Älisiltä -kotileipomoa Espoossa pyörittävä Eber.

Marenkikreemi syntyy hieman samalla tavalla kuin voikreemi, mutta sen tekemisessä käytetään usein tavallista sokeria ja lisäksi vielä kananmunan valkuaisia.

Marenkikreemin kestävyys perustuu soveltamiseen.

”Leivonnassa erilaisten massojen ja tekniikoiden yhdistäminen luo kestävyyttä.”

Jos juhliin ehdottomasti haluaa kermakakun, kannattaa kermavaahdon sekaan lisätä vaniljakreemijauhetta, suosittelee Eber.

”Se sitoo nestettä ja tekee kermavaahdosta kestävämmän. Lisäksi se antaa hieman vaniljaista makua.”