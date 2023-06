Hakaniemenhallin Kirsikan tila on yksi kaupungin upeimpia. Olisipa ruoka vielä parempaa.

Ravintola-arvio Kirsikka ★★★ Missä? Hakaniemen kauppahalli, 2. krs, Hämeentie 1a. Milloin? Ti–to 11–23, pe 11–24, la 12–24 (juhannuksen jälkeen kesäaukioloajat). Paljonko? Lounas 13 e tai 15 e, Alkuruuat 12–17 e, pääruuat 22–36 e, jälkiruuat 6–10 e.

Viisi vuotta remontissa ollut Hakaniemenhalli on avattu. Halli näyttää avarammalta ja elegantimmalta kuin ennen.

Hurmaavat ovat myös hallin toisessa kerroksessa olevan ravintola Kirsikan tilat, jotka ovat toimineet aikaisemmin hallin henkilökunnan sosiaalitiloina.

Tunnelmaa luovat korkeat huoneet, isot ikkunat, avokeittiö ja söpö baaritiski sekä taitavasti yhdistellyt ruskeat, punaiset ja keltaiset sävyt.

Aivan kuin ravintola olisi ollut toiminnassa jo vuosisadan alusta.

Harmonian rikkoo keskellä huonetta seisova taiteilija Anssi Kasitonnin Michelin-ukkoa muistuttava jättiteos. Hauskahan se on.

Taustalla soi suomalaisia 1950–1970-luvun iskelmiä.

Annoksista moni on klassisia suomalaisia ravintolaruokia. Ostereitakin on tarjolla.

Michelin-ukkoa muistuttava nykytaideteos kerää katseet ravintolan keskellä.

Ravintola on osa pörssiyhtiö Noho-konsernia, ja sitä vetää Madonna- ja The Cock-ravintoloista tunnettu Ville Relander.

Lounaalla on valittavana kahdesta vaihtoehdosta. Toinen on kasvispasta (13 e) ja toinen kalaa sisältävä ruoka (15 e). Valitsen tanskalaisen voileivän (15 e). Se sisältää pienen paahtoleivän kokoisen ruisleivän, sydänsalaatin lehtiä, makeaa pikkelöityä punasipulia, pienen kananmunan ja neljä palaa silliä.

” Pieni lounas ei tarjonnut erityisyyttä.

Pirtsakka piparjuurismetana sitoo ainekset hyvin yhteen, mutta muuten pieni lounas ei erityisyyttä tarjonnut. Lisukkeeksi voi hakea pikkuisia leipäpaloja ja vihersalaattia. 15 euroa on aika paljon tästä lystistä. Kahvista ja teestä pitää maksaa 2 euroa.

Haukiwallenberg-pihvi, sitruunainen kastike ja keväiset kasvikset.

Toisella kerralla testaan ravintolaa lauantaina päivällä. Ravintola on tupaten täynnä, mutta pääsen syömään baaritiskille.

Vierelläni istuvat herrat suosittelevat vihreää parsaa (13 e), ja se onkin paras maistamistani Kirsikan annoksista.

Hollanninkastike on miellyttävän hapanta ja taiten valmistettu. Verigreippipalat kruunaavat annoksen, ne antavat tervetullutta kirpeyttä annokseen. Parsat ovat napakoita ja tuoreita. Kokonaisuus on todellinen aurinkoisen päivän ilo.

Pääruuaksi otan vorschmackin (22 e). Anjovis maistuu, ja pitkä kypsennyt on tuonut täyteläisyyttä. Minun makuuni vorschmack on hienonnettu liian soseeksi, mutta maku on kohdallaan.

Hinta kuulostaa kohtuulliselta, mutta yhtään enempää näin pieni annos ei saisi maksaakaan. Vorschmackia tarjotaan suuren kukkuraisen ruokalusikan verran. Sitä on ehdottomasti liian vähän suhteessa sinänsä hyvän puikulaperunapyreen sekä smetanan ja punajuuren määrään.

Kolmannella kerralla otan alkupalaksi ohuesti friteerattuja silakoita (12 e). Pikkuruisia silakkasuupaloja on tarkoitus upottaa hapanimelädippiin, mutta kutsuisin dippiä pikemmin soijaksi. Hapan ja imelä loistivat poissaolollaan. Friteeraus tihkuu rasvaa. Kiitos siitä, että raaka-aineena on käytetty silakkaa.

Pääruokani on sienipihvi (23 e). Kivasti paistettu kuningasosterivinokas toimii hyvin pienten osterivinokkaiden ja selleripyreen kanssa.

Vieraani ottaa porobenediktin (17 e). Kylmäsavuporo sopii erinomaisesti uppomunan, hollanninkastikkeen ja pinaatin kanssa, mutta annos on ikävän kylmä.

Pääruoka haukiwallenberg (24 e) näyttää hienolta, mutta on pettymys. Hauki on jauhettu hienonhienoksi mutta siinä ei ole mitään kuohkeutta, vaan pihvi on kumimainen eikä oikein edes maistu hauelta. Kuorrutus on rapea, mutta ei pelasta pihviä.

” Kirsikka on yksi kaupungin kauneimpia ravintoloita.

Jälkiruuista kolme on jäätelöitä ja sorbetteja. Tuplaespresso tulee Tupla-patukan kanssa (6 e). Se on kaunis ele, onhan Tupla yksi kaikkien aikojen parhaista suklaapatukoista maailmassa.

Otan maitosuklaavanukkaan (10 e), jossa on reippaasti suolaa. Se maistuu pehmeältä maitosuklaalta, jossa on suolaa päällä.

Kirsikka on yksi kaupungin kauneimpia ravintoloita. Sinne haluaa palata jo ikkunoista tulvivan luonnonvalon ja kivan tunnelman takia.

Toivottavasti seuraavalla kierroksella myös kaikki annokset nousevat sisustuksen tasolle.

Lue lisää: ”Kiinnostavin annos aikoihin” – Maineikkaiden tekijöiden uusi ravintola Hakaniemessä lunasti odotukset

Lue lisää: Listalta löytyi ”uskomattoman herkullinen” annos – Helsinkiin avautui ravintola, jota kannattaa pitää silmällä

Lue lisää: ”Pöytään kannettiin toinen toistaan onnistuneempia annoksia” – töölöläis­ravintolan uudistus toimii

Lue lisää: Testissä uusi ravintola, joka tarjoaa villitykseksi noussutta bbq-ruokaa