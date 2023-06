Helsingin kuumin ravintolatrendi on Ranska. Sen vahvistaa uusin tulokas, Michelin-kokki Teemu Auran bistro Le Coucou Vert, joka tekee seuraa Alexanderplatsille, Bistro Bardot’lle, Café Savoylle ja vastikään uudistuneelle Pastis-ravintolalle.

Uusi ravintola sijaitsee Bulevardilla entisen Dennis-pizzerian tiloissa, ja se on kokenut täydellisen muodonmuutoksen. Poissa ovat ikkunateipit, tilalla vähäeleinen sisustus, jonka tavoite on sama kuin hiljattain avatun Cafe Savoyn.

On haluttu luoda paikka, joka näyttää siltä, että se olisi ollut tässä aina ja tulee olemaan vielä pitkään.

Toisin kuin Alexanderplats, Café Savoy, Bardot ja Pastis, ravintola on auki vain iltaisin. Ruokalistan annokset ovat tuttuja ranskalaisista bistroista. On haukikvenellejä, ankankoipia ja huhtasienipastaa, ranskalaisten viinien kera. Useimmat raaka-aineet tuodaan Ranskasta, mutta kala on kotimaista, ja alkupalalistan erikoisuutena on suomalaisesta lammaspossusta tehty kinkku, keittiöstä vastaavat Teemu Aura ja Janne Ahola kertovat.

Auran yhtiökumppanit ovat samat kuin Vallilan Albinassa ja Tehtaankadun Matdistriktissä: Riku Stenros, Maiju Åstedt ja Janne Ahola.

Ravintolan on suunnitellut suunnittelutoimisto Koko 3:n Aino Brandt.