Ruokakriitikko Venla Rossi pitää omaperäisistä jäätelöpaikoista. Tämän kesän uutuus on Henri Alénin ravintolan parmesaanigelato.

Olen testannut jäätelöpaikkoja viime vuosina ahkerasti bonus- ja kummilapseni kanssa. Lapset ovat jäätelön suhteen usein konservatiiveja, mutta itse haluan aina maistaa jotain uutta ja jännittävää. Arvostan myös jäätelössä makean ja suolaisen tasapainottamista – ja sitä, että tarjolla on myös vegaanivaihtoehtoja. Näissä kaikissa kolmessa paikassa on.

Jädelinossa tehdään italialaista gelatoa.

Paahdettua pähkinää

Jädelino on italialais-suomalainen perheyritys, joka valmistaa Helsingin parasta jäätelöä, piste. Teurastamon ruoka-alueella sijaitseva Jädelino-jäätelöbaari on jo kymmenen vuoden ajan ihastuttanut kaupunkilaisia täyteläisillä käsityöläisjäätelöillä, jotka tehdään tuoreista aineksista päivittäin. Suosikkimakuni on pistaasi. Se ei maistu pelkästään pistaasipähkinältä, vaan nimenomaan paahdetulta ja suolatulta pistaasipähkinältä. Huumetta jäätelön muodossa.

Jädelino, Työpajankatu 2. Hinta? Jäätelöt 4,80–6,80 e. Auki? Ma–to 11–19, pe–la 11–21, su 13–18.

Kitty’s Milkshake -baarin pirtelöiden tyyli on amerikkalaisen överi.

Kauppakeskuksen överipirtelöt

Kitty’s Milkshake Bar aloitti toimintansa vuonna 2016 Hietalahden hallissa, mutta nykyään amerikkalaistyylisiä jäätelöpirtelöitä sekoitellaan Triplan kauppakeskuksessa. Makuja riittää Mars-patukasta Oreo-keksiin. Juomien tyyli on amerikkalaisen överi: Oluttuopin kokoiset annokset koristellaan kermavaahdolla, keksinpaloilla ja kastikkeilla. Aikuiseen makuun ne voivat olla vähän liikaa, mutta lasten mielestä paikka on parasta ikinä.

Kitty’s Milkshake Bar, Firdonkatu 2 B. Hinta? Jäätelöpirtelöt 3,90–10,70 e. Auki? Ma–la 9–21, su 11–19.

Fiasco-ravintolan parmesaanigelato.

Etelärannan fine dining -jäätelö

Henri Alénin ja kumppaneiden fiinin, italialaisvaikutteisen Fiasco-ravintolan kesän uutuus on paikan sisäpihalle parkkeerattu jäätelökärry. Fine dining -ravintolan terassille voi aukioloaikojen puitteissa pistäytyä spontaanisti pelkälle jäätelölle. Kolmesta käsintehdystä gelatosta jännittävin makuvaihtoehto on parmesaani. Juuston suolainen täyteläisyys tulee esiin erityisesti jälkimaussa. Erityismaininnan ansaitsee myös käsintehty vohveli: se on kaupungin paras.