Korsolainen kirvesmies on nyt Michelin-tähtikokki

Marjo Lindberg ja Niko Lehto avasivat palkitun ravintola Vårin vuonna 2021.

”En tykkää tehdä ruokaa.”

Moni mukaan ei tykkää ruoanlaitosta, mutta tässä yhteydessä kommentti on erikoinen. Sanoja on nimittäin Vår-ravintolan toinen perustaja ja keittiömestari, Niko Lehto, 35.

”Jos ei tarvitsisi tehdä ruokaa, niin en välttämättä tekisi. Voisin syödä muiden tekemää ruokaa mieluummin,” hän sanoo.

Vaikka Lehto ei suuresti pidä ruoanlaitosta, on hän siinä hyvä. Oikeastaan erinomainen, sillä tällä viikolla Vår palkittiin Michelin-tähdellä. Se on yksi arvostetuimpia tunnustuksia, joita ravintola voi saada.

Lehto nauttii enemmän ruoanlaiton mahdollistamasta luovuudesta.

”Maalata en osaa, joten tämä on lähimpänä itselleni luontaista taidetta.”

Maun ja ulkonäön lisäksi ruoka on Lehdon mielestä paljon enemmän kuin se, mitä lautasella on: tunnet ja tiedät, mistä ruoka on siihen tullut.

OSUVIMMAT juomat annoksille valitsee Vårin toinen perustaja, ravintolapäällikkö Marjo Lindberg, 32. Hän myös palvelee asiakkaita ravintolan salin puolella.

Viineissä häntä kiehtoo se, kuinka paljon viini vaikuttaa siihen, miten annoksen maut tulevat esiin.

”Viinit kulkevat käsi kädessä ruoan kanssa”, Lindberg toteaa.

”Kun pääsin ravintolapäälliköksi, pystyin vaikuttamaan esimerkiksi viinilistoihin. Näin pääsin oman intohimoni äärelle paljon aikaisempaa vahvemmin”, Lindberg sanoo.

Vårissa on paikka kahdellekymmenelleviidelle ruokailijalle.

Porvoolainen Lindberg on tehnyt 17-vuotiaasta lähtien tarjoilijan töitä ja sittemmin myös ravintolapäällikön töitä. Sen sijaan Vantaan Korsosta kotoisin olevan Lehdon reitti alalle on mutkitellut.

Ruoka kiinnosti Lehtoa jo yläkouluikäisenä. Peruskoulun jälkeen ympäristön paine sai hänet kuitenkin hakeutumaan kirvesmiehen opintoihin.

”Se oli vielä aikaa jolloin tytöt lähtivät kokkikouluun ja pojat raksalle”, Lehto muistelee.

Hän jatkoi rakennuspuolen opintoja myös ammattikorkeakoulussa.

Lehto kertoo pärjänneensä rakennusalalla hyvin, mutta ei viihtynyt siellä. Hän totesi eräänä päivänä, ettei hommassa ollut mitään järkeä ja keskeytti opintonsa.

Hieman päälle parikymppisenä hän muutti puolisonsa opintojen perässä tämän kanssa Porvooseen. Porvoossa Lehtokin alkoi taas opiskella – tällä kertaa kokiksi.

Vuonna 2012 Porvooseen avattiin Bistro Sinne. Sen toisena omistajana oli Kai Kallio, joka oli työskennellyt keittiöpäällikkönä Savoy-ravintolassa Helsingissä.

Lehto halusi Sinneen töihin.

”Menin aina vapaailtoina ravintolan takaovelle koputtelemaan ja kyselemään töitä”, muistelee Lehto.

Lehto oli tullut takaisin niin monena iltana, että noin kuukauden kuluttua ravintoiloitsija totesi:

”Sinulle täytyy vissiin alkaa maksaa palkkaa.”

Sinnessä Lehto ja Lindberg työskentelivät ensimmäistä kertaa yhdessä. Yhteistyö sujui hyvin. He tunsivat toisensa jo ennen yhteistä työpaikkaa, ja heidän ajatuksensa menivät hyvin yksiin.

” ”Jos ei olisi semmoista kuplivaa tunnetta ja pientä jännitystä esimerkiksi huomisesta serviisistä, jotakin olisi pielessä.”

Kun Lindberg sitten vuonna 2017 soitti Lehdolle ja ehdotti, että he perustaisivat yhteisen ravintolan, päätös oli selvä.

”Pitää olla semmoinen ihminen, jota kunnioittaa. Kun erimielisyyksiä tulee, niin niistä pystyy ja uskaltaa silloin myös sanoa. Että ei jää kytemään mitään”, Lehto sanoo.

Porvoon Papinkadulta löytyi sopiva kiinteistö ravintolalle. Talo tosin kaipasi perinpohjaista kunnostusta: lattia oli auki, katosta näkyi taivas ja sisällä oli puluja.

Kaksikon oli tarkoitus avata ravintola keväällä 2020. Koronapandemia kuitenkin siirsi avaamisen vuoteen 2021.

Ennen avaamista tuli kiire: ravintolan keittiö kannettiin sisään torstaina, ja Vårin oli tarkoitus olla auki perjantaina.

”Yksi meidän vieraista, jolla oli perjantaina varaus, tuli ovesta sisään, ja kysyi olettehan te huomenna auki?” Lindberg muistaa.

Tulijalle sanottiin, että paikka saadaan kyllä kuntoon.

Seuraavana päivänä Vår avattiin.

Lehto sanoo, että Porvoon ravintoloiden taso on ollut kaiken kaikkiaan ”todella kova” sen jälkeen, kun Sinne avattiin noin kymmenen vuotta sitten.

”Täällä on hyvä tervehenkinen kilpailu”, Lehto sanoo.

Lehdolla ja Lindbergillä on alusta saakka ollut yhteinen näkemys siitä, millainen Vårin menu olisi: lähiruokaa ja makuja sesongin mukaan.

Se on vaatinut erityistä ongelmanratkaisukykyä. Mitä tehdä, kun ravintola on varattu täyteen ja kalastajalta ei saakaan kalaa? Mistä löytää villiyrttejä, kun on kuivaa?

Yhdessä tekeminen kiteytyy myös ravintolan nimeen: Vår, meidän.

Etenkin ensimmäinen vuosi oli kaksikon mukaan työntäyteinen, mutta nyt kummallakin on enemmän aikaa perheelleen.

Lehdolle ja Lindbergille oli heti selvää, että he perustavat ravintolan yhdessä.

Vuorokausi Michelin voiton jälkeen on kuitenkin ollut ohjelmaltaan tiivis.

”Taitaa olla yön pikkutunnit, kun tänään tehdään esivalmisteluja”, Lehto sanoo viitaten seuraavan päivän kattaukseen.

Menestyksestä huolimatta kaksikko haluaa pitää jalkansa maassa. He suhtautuvat työhönsä edelleen nöyrästi.

”Jos ei olisi semmoista kuplivaa tunnetta ja pientä jännitystä esimerkiksi huomisesta serviisistä, jotakin olisi pielessä”, Lindberg sanoo.

Yhtenä päällimmäisistä tunteista kummallakin on helpotus. Nyt ruoka-alan kovat ammattilaiset ovat antaneet heidän osaamiselleen tunnustusta. Paineet ja omat odotukset ovat olleet kovat. Vaikka he ovat tienneet omien taitojensa tason, epäilys niistä on silti kaihertanut mieltä. Michelin-tähti oli osoitus siitä, että ajatukset omista taidoista ovat olleet realistisia.

”Kun olet tuollaisessa gaalassa, jossa on Pohjoismaiden parhaat, tajuat että taidamme kuulua tänne kuitenkin”, Lehto toteaa.