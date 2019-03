Reseptit

Viime aikoina lapsiperheille suunnattuja ruokakirjoja on ilmestynyt monta. Niin monta, että niitä alkaa olla jo vaikea erottaa toisistaan. Niissä annetaan arkiruokailua nopeuttavia oikaisuvinkkejä, otetaan lapsi mukaan pilkkomistalkoisiin ja kerrotaan, miten nirson lapsen saa syömään. Niissä valmistetaan terveellistä kasvispainotteista kotiruokaa, jossa valkoista jauhoa ja sokeria kartetaan.Ne ovat kannatettavia ideoita, mutta silti en voi olla ihmettelemättä, että miten näille kaikille, samankaltaisia reseptejä sisältäville opuksille riittää ostajia?Readme.fi ainakin uskoo kysyntään, sillä Perheen ruokavuosi -opus ilmestyi vain pari viikkoa sen jälkeen kuin saman kustantamon hyvin samanhenkinen kirja Samasta padasta 2 – Puolessa tunnissa oli nähnyt päivänvalon. Molemmista edellä mainituista opuksista on aiemmin ilmestynyt ns. ykkösosa, vauvaperheille tarkoitettu kirja.Perheen ruokavuosi – Helppoja reseptejä naperoille ja nautiskelijoille rytmittyy nimensä mukaisesti vuodenaikojen mukaan. Siinä on noin 60 reseptiä. Keväällä nautitaan muun muassa nokkospannaria ja parsapastaa, ja äitienpäiväksi kootaan kauravohveleista kakku. Kylmään aikaan herkutellaan esimerkiksi teriyaki-lohikulholla.Kokeilin kirjasta kolme reseptiä. Paras niistä oli nopea butter chicken, intialaisen voikanan tavallista pikaisempi versio. Butter chickenin – kanapaloja mausteisessa tomaattikastikkeessa – on arvioitu olevan yksi maailman yleisimmistä ruuista.Tässä reseptissä työtä nopeutti muun muassa se, että lihoja ei marinoitu jogurttikastikkeessa, kuten voikanan valmistuksessa usein tehdään. Broileripalat vain paistettiin mausteiden joukossa. Voin määrä reseptissä oli hyvin pieni, mutta kastikkeeseen samettisen pehmeän ja runsaan rakenteen toi kerma. Hyvän lisän ruualle antoi lisukkeeksi tehty limettinen jogurttikastike.Kastikkeeseen käytettiin puolikas tuore chili. Se toi makuun kunnolla potkua, eli ihan pikkulapsille en tätä ruokaa tarjoaisi.Aikuisille se maistui erinomaisesti. Ainoa kritisoimisen kohde reseptissä oli broilerin määrä: 300 grammaa broileria tuntui neljälle aikuiselle melko vähältä. Lihapalat etsivät toi­siaan kastikkeessa, jota oli runsaanpuoleisesti.Tomaatti-voipaputahna jäi sen sijaan syömättä. Reseptistä piti syntyä tahna, joka käy vaikka vohvelin täytteeksi. Ehkä syynä olivat talvitomaatit, mutta jo tahnan väri oli aivan erilainen kuin punaista hehkuvassa reseptikuvassa. Minun tahnani oli kelmeän oranssia ja sen rakenne jäi vetiseksi ja hieman karkeaksi.Mustaherukkavispipuuro vaikutti herkulliselta. Puuro makeutettiin melko pienellä määrällä kookossokeria. Ymmärrän terveellisyys-aspektin, mutta silti lisäsin sokeria omaan puurooni maistamisen jälkeen. Kookossokeri ei ole nimittäin yhtä makeaa kuin tavallinen sokeri, ja niukka makeus sai puuron maistumaan vetiseltä. Sokeri paitsi makeuttaa, myös korostaa ruuan muita makuja.Kelpo kirja lapsiperheelle, joka haluaa tehdä terveellistä arkiruokaa. Mutta jos sinulla on jo jokin tämän genren uudehko kirja, et tarvitse tätä.