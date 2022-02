Mainos: Valio Aimo

Korona on asettanut uudenlaisia haasteita ravintoloitsijoiden ja tukkujen yhteistyölle: ”Illallismenu viinipaketteineen vaihtui nopeasti lounassalaattiin”

Koronan myötä ravintola-alalla on ollut pulaa esimerkiksi take away -rasioista. Haasteista huolimatta ravintola Paulettessa uskotaan valoisampaan tulevaisuuteen. Uusi kotimainen tukkuri Valio Aimo lupaa tukea ravintoloitsijoita tukalassa tilanteessa.