"Kuulun joka kodin perheeseen" – Matti Nykänen oli tutkijoille suomalaisen kulttuurin Ikaros, Feeniks ja Aku Ankka Tutkijoiden piirtämä kuva Nykäsestä on repaleinen. Törppöilyt eivät kuitenkaan muuta sitä, että Nykänen on suomalainen suurmies – jopa verrattavissa Mannerheimiin tai Kekkoseen. Juttu on julkaistu alun perin syyskuussa 2013.