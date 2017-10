Helsinkiin suurmoskeijaa ajava Pia Jardi oli aikoinaan punkkari ja teiniäiti – nyt mies on hänestä perheen pää ja huivittomuus syntiä Jardista tuli muslimiaktivisti, jota arvostelevat nyt kantasuomalaisten lisäksi myös muslimit. Yksien mielestä hän on ääri-islamisti, toisten mielestä hyväntahtoinen mutta sinisilmäinen käännynnäinen. Kolmansien mielestä hän on hankala tyyppi.