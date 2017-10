”Tush!” kuvailee Santeri, miten luettu teksti katoaa hänen päästään – Tuhannet ysiluokkalaiset lukevat niin huonosti, etteivät selviä arjen tilanteista

Sunnuntai

”Tush!” kuvailee Santeri, miten luettu teksti katoaa hänen päästään – Tuhannet ysiluokkalaiset lukevat niin hu

Tämä lehtijuttu on Santerin painajainen. Teksti on hänestä toivottoman pitkä. Santeri pystyy kyllä lukemaan pitkiäkin tekstejä, mutta ongelma on se, ettei niistä jää oikein mitään mieleen. Hänen pitää lukea tekstiä uudestaan ja uudestaan.