Sunnuntai

Vuonna 2014 venäläinen maitotuote maistui teräketjuöljyltä ja mäntylankulta, mutta Venäjällä on toivoa, sillä

Mielikuva

Tilanne

Meidän Maatila

venäläisistä maito­tuotteista ei Suomessa taida olla hääppöinen, eivätkä vuonna 2014 määrätyt vastapakotteet eli läntisten elintarvikkeiden tuontikiellot ole asiaa parantaneet, vaikka Venäjän valtionjohto niin toivoi. Jotkut saattavat muistaa vaikkapa Pietarissa myydyn rahkan, jonka sai sytkärillä tuleen.Karmeimpia vuoden 2014 kokemuksiani oli, kun ostin lähikaupasta palan emmentalia. Paakku maksoi maltaita, maistui teräketjuöljyllä aateloidulta mäntylankulta ja lensi roskiin. Valmistustietoja en ehtinyt tarkistaa, olisikohan niitä ollutkaan.Jokin länsilehti teki tuolloin jutun, jossa kirjeenvaihtaja osti Moskovassa näytteeksi erilaisia venäläisiä juustoja ja saalis annettiin gourmet-toimittajan arvosteltavaksi. Tekstistä loisti vahingonilo. Itse asiassa työnantajani tilasi minulta samanlaisen jutun, mutta kieltäydyin kiireisiini vedoten. Tosiasiassa minulla ei ollut sydäntä pilkata venäläisiä samaan aikaan kun itse jouduin syömään päivästä toiseen mautonta Arlan Naturaa, jota tehdään Venäjällä.on jossain määrin korjaantunut. Eri puolilta Venäjää on ilmestynyt kovien varastojuustojenkin tekijöitä, jotka ovat olleet olemassa aiemminkin mutta joista ei juuri mitään ole tiedetty. Arlan Naturan on ruokapöydässäni korvannut moskovalaisen meijerin juusto, joka on suunnilleen Valion bulkkiedamin veroista – siis juustoa, ei palmuöljytöhnää. Kilo maksaa reilut kolme euroa.Pietarilaiset valittivat pakotteiden astuessa voimaan Valion smetanan häipymistä ruokakauppojen hyllyiltä. Se kuulosti omituiselta, smetana jos mikä on sentään venäläinen keksintö. Mutta tosiasia on, että suurin osa venäläiskaupan smetanoista on vetelää ja mautonta höttöä.Löysin aikoinaan Tšeburaškinin veljesten kefiirin ja smetanan, jotka ovat erinomaisia. Meijeri sijaitsee noin sata kilometriä Moskovasta pohjoiseen. Kefiiri on loistavaa ja parhaimmillaan suunnilleen viimeisenä myyntipäivänä. Smetana on paksua ja hakkaa maussa Valion tuotteen.Tšeburaškinin tuotteiden saatavuudessa on valitettavasti ajoittain ongelmia. Kuluneella viikolla jouduin taas etsiskelemään jotain muuta, kun suosikkismetanani oli lähikaupasta lopussa. Valitsin kokeeksi muoviseen marjarasiaan pakatun tuotteen, joka oli edullinen. Tuotteen nimi oli Meidän Maatila.-nimisiä tuottajia on Venäjä täynnä, ja omien puheidensa mukaan ne ovat toinen toistaan ekologisempia. Mai­reat mainospuheet vievät helposti ruokahalun. Sitä paitsi tämä ”Meidän Maatila” paljastui hetken tutkiskelun ja googlauksen jälkeen kauppaketjun omaksi tuotemerkiksi.Aloin epäillä tulleeni huijatuksi.Pakkauksen tuotantopäivän ja parasta ennen -merkinnän kohdalla oli tyhjää. Suurennuslasin avulla tunnistin lopulta liimaetikettiin painetun tuottajan: Edistyminen-niminen meijeri Konakovosta, Moskovan luoteispuolelta. Ehkä. Paiskasin lusikallisen mönjää seljankalautaselle ilman suurempia odotuksia.Herranjumala, jopa oli aromit kohdallaan! Juuri sellaista, mistä venäläinen sanoo, ettei sitä saa kuin mummolta maalta. Ja etiketin mukaan rasvaprosentti on 20–26. Väljä haarukka tarkoittaa, että tämän lehmän maito ei ole separaattoria nähnytkään vaan kerma on todennäköisesti kuorittu tonkan pinnasta käsin.Maailma ei ole pilalla, ja Venäjällä on toivoa.