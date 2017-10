Sunnuntai

Tuottaako palkokasveja popsiva vegaani enemmän suolistokaasuja kuin lihansyöjä? Ja kumpi on ilmastolle haitall

Terve

taas, lukijat, tässä Torsti.Edellisellä palstalla puhuttiin Mannerheimille https://www.hs.fi/haku/?query=mannerheimille Venäjältä myönnetystä eläkkeestä. Pekka Tuominen https://www.hs.fi/haku/?query=pekka+tuominen halusi tarkentaa vastausta huomauttamalla, että Mannerheim jätti erokirjeensä vasta tammikuun alkupäivinä 1918. Eroanomus ja eläkeanomus hyväksyttiin kuukauden kuluttua helmikuussa.”Tuolloin Suomen sisällissota oli jo alkanut ja Mannerheim oli ylipäällikkö, minkä puna-armeijan johto hyvin tiesi. Hänen siis katsottiin kuuluvan Neuvosto-Venäjän vihollisiin”, Tuominen kirjoittaa.Niinpä eläkkeen myöntäminen peruttiin ennen kuin sitä ehdittiin maksaa. Mannerheim olisi saanut armeijan 859 ruplan eläkkeen lisäksi upseerien eläkekassan eläkettä, yhteensä 4 620 ruplaa eli nykyrahassa noin 16 000 euroa vuodessa.Ja sitten uusiin kysymyksiin.

Voisiko eduskunta nykyisen valtiosäännön aikana perua viiden kuudes­osan enemmistöllä seuraavat eduskuntavaalit ja päättää, että nykyinen eduskunta jatkaa myös seuraavan vaalikauden aivan kuin eduskunta päätti määräenemmistöllä perua vuoden 1974 presidentinvaalit? Vink vink kansanedustajat!

Ei voisi, arvioi tikkaremmin perustuslakiasiantuntija. Valtiovallan kuuluminen kansalle on perustuslain kovinta ydintä, eikä eduskunta voi itsevaltaisesti kävellä sen yli. Tässä kohden eduskuntavaalit ovat vielä presidentinvaaliakin keskeisempi instituutio.Perustuslakiin voidaan säätää rajattuja poikkeuksia kahden kolmasosan enemmistöllä, minkä lisäksi poikkeusten julistamiseen kiireellisiksi eli yhden eduskunnan aikana käsiteltäviksi tarvitaan viiden kuudesosan enemmistö. Nykyisen perustuslain aikana menettelyä on kuitenkin käytetty ainoastaan Suomen sitoutuessa perustuslain tontille ulottuviin kansainvälisiin sopimuksiin.Vallan ottaminen kansalta eduskunnalle ei enää olisi rajattu poikkeus, vaan käytännössä kyseessä olisi koko perustuslain kansanvaltaisen perustan kumoaminen. Siihen poikkeusmenettely ei riittäisi.Lisäksi kannattaa muistaa Suomen sitoutuneen Euroopan neuvoston ja EU:n jäsenenä demokraattiseen järjestelmään. Jos täällä alettaisiin suunnitella vaalien ohittamista, jäsenyytemme voisi joutua koetukselle.Tietysti voi pohtia tilannetta, jossa Suomi alkaisi luisua kohti Unkarin tai Puolan tietä, jossa koko oikeusvaltion asema muuttuu epävarmaksi.Tällaisessakin tilanteessa eduskunnan itsevaltainen päätös pidentää kauttaan olisi enemmänkin vallankaappaus kuin kansalta saadun valtakirjan käyttämistä.

Eri yhteyksissä on mainittu karjankasvatuksen ja maidontuotannon aiheuttavan merkittäviä metaanipäästöjä. Meitä punaista lihaa syöviä ja maitoakin juovia heteromiehiä on päästy tuollakin syyllistämään. Kuitenkin keskivertoihminen tuottaa noin 600 millilitraa suolistokaasuja vuorokaudessa. Tuottaako paljon kuituja ja palkokasveja nauttiva vegaani elinaikanaan enemmän suolistokaasuja – kuten metaania – kuin lihansyöjä. Jos tuottaa, niin kuinka paljon ja tasoittaako tämä tilejä kasvihuoneilmiön syyllisiä etsittäessä?

Torsti on myös Facebookissa: facebook.com/torstintikkaremmi.