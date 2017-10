”Rekan nupissa pystyn rauhoittumaan ja ajamaan rauhassa auringonlaskuun” – Jenna, 20, Eveliina, 24, ja Jasmin, 27, kertovat, miksi he ryhtyivät rekkakuskeiksi

Sunnuntai

”Rekan nupissa pystyn rauhoittumaan ja ajamaan rauhassa auringonlaskuun” – Jenna, 20, Eveliina, 24, ja Jasmin,

Jenna Keinänen, 20

Eveliina Heiskanen, 24

Jasmin Tuominen, 27

”Kasvoin Scanian hytissä. Söin banaania ja värittelin puuhavihkoja. Ensimmäistä kertaa olin isän mukana töissä viiden kuukauden ikäisenä.Ihailen isäni ajotaitoja, ja ihailin malttia silloin, kun hän opetti minua ajamaan ja peruuttamaan. Muutaman kerran lensi hanskat tiskiin peruutusharjoituksissa. Kirosin, etten aja enää ikinä – pidä tunkkis!Isälle voin soittaa keskellä yötä ja pyytää apua. Osoitan kunnioitusta ja rakkautta esimerkiksi tuuraamalla isäni lauantaivuoron, jotta hän voi viettää aikaa äitini kanssa.Pappakin on rekkakuski ja tädin mies ja poikaystävä. Äiti ajaa kuorma-autoa.Toisinaan saan kuulla vähättelyä: tytötellään tai kutsutaan marjanpoimijaksi. Kun mies tekee virheen, se on vain virhe. Kun nainen mokaa, hän ei osaa. Sellainen asenne ärsyttää, mutta heikkoutta en voi näyttää, vaikka joskus suututtaa ja itkettää.Toisaalta saan motivaatiota siitä, kun peruutan jonkun mökin ahtaaseen pihaan ja asiakkaan ilmeestä huomaa, ettei hän odottanut nuorta vaaleatukkaista tyttöä.Kyydissäni on ollut kaikenlaista pyykinpesukoneista kotaan. Kolmivuorotyön fyysisyys on hyvää vastapainoa istumiselle ja odottelulle, joita ajotyö enimmäkseen on.Tässä työssä on jokin suola, että jaksaa paskankin päivän jälkeen kiivetä takaisin rekan nuppiin. Siellä pystyn rauhoittumaan. Voin laittaa musiikin täysille ja ajaa rauhassa auringonlaskuun. Kukaan ei pomota niin kauan kuin hommat on hoi­dettu.Tänään kuuntelin kunnon bass drop -musiikkia ja suomalaisia kappaleita. Myös niin sanotut rekkamiesbiisit luovat motivaatiota, kun silmä meinaa painaa.Onnistumisen tunteet kasvattavat itseluottamusta, ja etenkin talvikeleillä liikkuminen vaatii kekseliäisyyttä.Pelätä tässä työssä ei voi. Välillä mielessä käy jotain ikävää, kuten itsetuhoiset rekkaa päin ajavat ihmiset. Vaikka rekkakuskille ei kävisi mitään fyysistä, henkiset vammat voivat olla niin suuret, ettei enää ikinä pysty ajamaan. Suututtaisi, jos joku ottaisi tämän ammatin minulta pois sillä tavalla.Pieniä tällejä kuitenkin tulee. Viimeksi kiristysliinan koukku kimposi silmäkulmaani. Luulin, että sokeudun. Verta oli joka puolella. Kolme viikkoa ajoin vuoron perään mustalla, keltaisella ja vihreällä silmällä.Vapaa-ajallani viihdyn korkokengissä, ripsenpidennykset ojossa ja hiukset laitettuina. Baarissa olen saanut vedonlyönneissä ilmaisia drinkkejä, kun kukaan ei ole arvannut ammattiani.Kerran viikossa joku kehuu töissä kauniiksi tai pyytää numeroani. Sanon, että on poikaystävä, ei kiinnosta. Välillä siitä suututaan, niin kävi yhden trukkikuskin kanssa.””Olen sukuni ensimmäinen rekkakuski ja ylpeä siitä. Olin aina kiinnostuneempi hevosista kuin moottoriajoneuvoista, mutta kun pääsin ensimmäistä kertaa kaverini rekan kyytiin, innostuin ja päätin hakea yhdistelmäajoneuvon kuljettajaksi. Nyt olen sitä mieltä, että mitä isompi auto, sitä hienompi.Tässä työssä tapaa paljon uusia ihmisiä: terminaalityöntekijöitä ja muita kuljettajia. Etenkin miespuolisia kavereita olen saanut paljon. Ajaessa tulee puhuttua puhelimessa muiden kuljettajien kanssa. Koen­ ne keskustelut eräänlaisina terapiasessioina: jos toisella menee kotopuolessa huonosti, puhumalla saa ajatukset pois niistä kuvioista. Miesten kanssa on helppo jutella ja tulla toimeen. He eivät suutu kovin helposti tai ota kritiikkiä itseensä.Naisena tällä alalla saa kokea monenlaisia ennakkoluuloja. Joskus joidenkin miesten on vaikea hyväksyä sitä, että naisen logiikka voi toimia paremmin kuin miehen. Vaikka kielteisiä kommentteja kuulee paljon, myönteisiä tulee sitäkin enemmän. Saan paljon kehuja ja apua kysymättä – kivoja pikku etuoikeuksia.Huomiota saan myös sosiaalisen me­dian kautta. Tuntemattomia miehiä kiinnostaa erityisesti, mitä linjaa ajan ja mitä tavaraa kuljetan. Kahvittelukutsuja saan tasaisin väliajoin.En voisi kuvitella istuvani toimistossa. Pitkät välimatkat sopivat minulle hyvin. Yhden työpäivän pituus on noin 10–14 tuntia, ja ajokilometrejä vuoron aikana kertyy noin 600. Rankkaa työssä ovat kiireiset aikataulut ja epäsäännölliset työ-ajat. Myös talvikelit aiheuttavat pelottavia tilanteita. Liukkaus on pahinta. Kerran autoni luisui vastaantulevien kaistalle, toisella kertaa se meinasi kaatua. Läheltä piti -tilanteita ei kuitenkaan saa jäädä pelkäämään.Olen aina tähdännyt korkealle ja halunnut kyetä tekemään samat asiat kuin mies. Saan siitä itseluottamusta, kun olen samalla viivalla heidän kanssaan. Se itseluottamus heijastuu myös vapaa-aikaani.Mieleenpainuvin hetki työssäni on ollut ensimmäisen lankkukuorman teko. Lankut nostetaan kuormatilaan ihan jäätävän isoilla trukeilla. Minulle oli sanottu, että en olisi yhtä hyvä kuljettaja kuin muut ennen kuin olisin tehnyt lankkukuorman yksin. Oli jouluaatto, ja oli ollut puhetta, että joku tulisi auttamaan ensikertalaista. Pihalla ei kuitenkaan odottanut muita, vaan pelkkä trukki. Päätin, että minähän teen tämän! Ja niin tein.””Kun valmistuin parturi-kampaajaksi, tiesin heti olevani väärällä alalla. Kahden ja puolen viikon jälkeen lopetin ne hommat. Isäni kautta sain kesätöitä kuorma-auton kuljettajana. Vaikka mummo, pappa ja isä ovat ajaneet rekkaa, kiinnostuin itse autoista vasta 17-vuotiaana. Joku polte vain syttyi, ja se voimistuu yhä.Tukkirekan ajaminen on rekkamaailman kuningaslaji. Puutavara-autolla ajetaan monesti sellaisiin paikkoihin, joihin ei normaalisti mentäisi henkilöautollakaan. Kappaletavara-autolla ajaminen olisi helpompaa, mutta haluan oppia vaikeimman homman, jotta koen olevani tarpeeksi hyvä ja varma.Metsässä olot ovat haasteelliset. Isot puut nostetaan kyytiin nosturilla ja sidotaan liinoilla tai ketjuilla. Talvella auton renkaisiin on viritettävä noin 50 kilon painoiset ketjut, jotta edes pääsee kuormauspaikalle.Osan viikosta opetan autokoulussa henkilöautokuskeja. Opettajan työn vastapainoksi on hienoa päästä yksin rekan rattiin, panna radio täysille ja fiilistellä musaa.Parasta työssä ovat onnistumisen tunteet: kun olet selvinnyt lastauksesta, saanut kuorman kyytiin ja päässyt metsästä ehjin nahoin. Jos pieni pelko meinaa ottaa vallan, siitä on päästettävä irti. Tässä työssä pitää olla itseluottamusta, joka tulee vain tekemällä.Auto, jota ajan, on isäni. Se on somistettu edellisen omistajan jäljiltä keltaisella ja mustalla nahalla. Seinällä roikkuu tyttökalenteri. Kai ne kalenterit kuuluvat tähän alaan, vaikka olen kyllä kyseenalaistanut asian. Ehkä siksi sain viime jouluna lahjaksi poikakalenterin.Raskaan työrupeaman jälkeen on ihana vetää naiselliset vaatteet päälle ja mennä ihmisten ilmoille. Hetken päästä sitä sitten kaipaa taas rekan ratin taakse.”