Miten hidasteen eli ”pompun” yli ajetaan oikeaoppisesti?

, lukijat, tässä Torsti. Menemme tällä kerralla poikkeuksellisesti suoraan lukijoiden kysymyksiin.Suomen lain mukaan vieraan valtion päämiehellä, pääministerillä, ulko­asiainministerillä tai muulla korkeassa asemassa olevalla henkilöllä on ne erioikeudet ja vapaudet, jotka hänelle kansainvälisen oikeuden ja tavan mukaan kuuluvat. Lähtökohtaisesti valtionpäämies nauttii samoja oikeuksia kuin valtio, jota hän edustaa.Tilanteessa sovellettaisiin myös vuonna 1973 laadittua kansainvälistä yleissopimusta.Siinä säädetään kansainvälistä suojelua nauttivia henkilöitä, kuten val­tionpäämiehiä ja diplomaatteja, vastaan tehdyistä rikoksista. Sopimukseen on sitoutunut 180 valtiota. Suomi liittyi siihen vuonna 1978.Sopimus velvoittaa valtiot tutkimaan alueellaan tehdyt rikokset, jotka ovat kohdistuneet muiden valtioiden diplomaatteihin ja valtionpäämiehiin. Jos tällainen tapahtuisi Suomessa, tutkinnasta vastaisivat siis suomalaiset poliisit. Luultavasti apuun tulisi poliiseja uhrin kotimaasta.Myös tasavallan presidentin kanslia ja ulkoasiainministeriö ryhtyisivät toimenpiteisiin. Näihin kuuluvat esimerkiksi järjestelyt menehtyneen valtionpäämiehen saattamiseksi kotimaahan, mahdollisten kunnianosoitusten määrääminen sekä valtiojohdon surunvalittelut.Kun epäilty tekijä jäisi kiinni, Suomen pitäisi joko tuomita hänet tai luovuttaa hänet tuomittavaksi kotimaahan.Oletettavaa on, että murhan kohteeksi joutuneen valtionpäämiehen maa haluaisi hoitaa tuomitsemisen itse ja pyytäisi luovutusta.Siihen suostuminen riippuisi varmaan siitä, luotettaisiinko maan järjestävän syytetylle oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.Suomi ei myöskään voisi luovuttaa syytettyä maahan, jossa häntä uhkaisi mahdollinen kuolemantuomio.Mikäli luovutusta ei tehtäisi, tuomittaisiin epäilty suomalaisessa tuomio­istuimessa Suomen lain mukaan.Kuun valaistun alueen kasvu ja pieneneminen johtuvat muutoksesta siinä alueessa, jonka Aurinko Kuusta valaisee. Koska valaistun alueen koko ei riipu siitä kohdasta, mistä Kuuta maapallolta katselee, kulkevat kuun vaiheet samassa tahdissa katsoi niitä mistä tahansa.Se, mikä muuttuu, on kuitenkin sirpin asento. Kuun sirpin näkyvä valoisa osa on aika Auringon puolella. Niinpä kasvava kuu, joka näyttää pohjoiselta pallonpuoliskolta D-kirjaimen kaarelta, alkaa kallistua etelään mentäessä ja näyttää päiväntasaajalla hymyilevältä suulta. Sieltä etelään mentäessä se taas nousee, kunnes näyttää lopulta C-kirjaimelta.Tikkaremmin autoinsinöörin mukaan jousien kannalta parasta olisi ajaa siten, että vain toinen pyörä menee hidasteen päälle. Näin auton kori nousee vähemmän ja rasitus jousille jää pienemmäksi.Tietysti voisi olla hyvä rasittaa molempien puolten jousia tasaisesti. Kuvaamasi tapa, jossa vaihtelet rasitettavaa puolta, kuulostaa järkevältä.Mitä tulee nopeuteen, niin olisi hyvä ajaa mahdollisimman hitaasti, esimerkiksi noin 10 kilometriä tunnissa.Oleellista on se, että koko auton massa ehtii kiivetä pompun päälle. Jousille kuluttavin on tilanne, jossa kori ei ennätä mukaan pystysuuntaiseen liikkeeseen. Silloin jouset joutuvat kantamaan koko rasituksen puristumalla pompun kohdalla kasaan.Oleellista on myös pomppujen välinen etäisyys. Huonosti valitulla nopeudella voi käydä niin, että ensimmäinen hidaste heilauttaa autoa niin, että auton kuormitus kasvaa hetkellisesti juuri toiselle töyssylle tultaessa. Tottunut autoilija huomaa, kun näin käy.