ja todelli­suuden välinen suhde on tänä syksynä puhuttanut taas kerran, koska taas kerran on sivuutettu se, ettei kaunokirjallisuus ole totta.Tuoreesta-elämäkerrasta on kohuttu, koska sen mukaan Päätalon romaaneissa on asioita, jotka eivät oikeasti ole tapahtuneet. ”Rehellisenä tunnettu Kalle Päätalo ei pysynyt aina totuudessa Iijoki-sarjassa”, kuului eräskin uutisotsikko.Tällä viikolla taas on herättänyt keskustelua kirjailijauusi fiktioteksti, jossa hän hekumoi kriitikoidensa pahoinpitelyllä. Ainakaan minua tekstissä ei koskettanut eniten sen väkivalta vaan kirjabloggaajatapaamiseen sijoittuva kohtaus, jossa Korhoselle todetaan pettyneen oloisesti raakakakkujen tulleen muotiin oikeasti myöhemmin kuin hänen romaanissaan.se välillä on, niin kuin kaikki kirjallisuuden parissa työkseen puuhailevat tietävät. ”Suomessa lukijalle ei saa valehdella”, kuten suomalaisten kirjallisuuskäsitystä laajalti tutkinut sosiologikiteytti 1980-luvulla.Asiaan ei kannata reagoida kuten useimmiten tehdään: toistelemalla yksioikoisesti, ettei kukaan ole väittänytkään fiktion olevan totta, joten ei ole mitään syytä uskoa sen olevan.Tämä argumentti on nimittäin pikemminkin liian tehokas kuin liian tehoton. Filosofiargumentoi aikoinaan, että jos kaunokirjallisuus kerran ei ole totta, sen lukijoilla ei ole lainkaan syytä eläytyä kirjailijan luomaan fiktiiviseen maailmaan – niin, että he vaikkapa liikuttuvat jonkun romaanihenkilön kovasta kohtalosta. Fiktio on satua, satuihin uskovat vain lapset, ja kuka nyt lapsen tasolle haluaisi jäädä?Itse en menisi tähän suuntaan. Korostaisin pikemminkin sitä, että hyväksyttävät todellisuuden kuvaamisen tavat ovat aina sosiaalisesti sopimuksenvaraisia. Totta on se, mikä on pantu tarkoittamaan jotakin totta.rinnastuksena kuvataidetta. Esimerkiksi laukkaava hevonen esitetään siinä yleensä niin, että sen kaikki jalat ovat irti maasta, molemmat etujalat ovat työntyneet eteenpäin ja molemmat takajalat taaksepäin. Kun hevosten liikettä alettiin 1800-luvulla ensi kertaa valokuvata, selvisi pian, etteivät ne laukan aikana todellisuudessa koskaan käy edes hetkellisesti tällaisessa asennossa.Esitystapa ei silti ole kadonnut mihinkään, koska sen koetaan välittävän mielikuvan laukkaavasta hevosesta parhaiten.Eikä hurjinkaan raamattufundamentalisti ole lähdössä maalaamaan Suomen kirkkojen alttaritauluja uusiksi, vaikka arkeologia tietää kertoa historiallisenolleen hieman yli puolitoistametrinen roteva mies, jolla oli luultavasti oliivinruskea iho, iso nenä ja lyhyt kihara musta tukka.Kulttuurisesti opittu mielikuva Jeesuksesta on pitkähiuksinen ja hintelä hippihahmo, ja niinpä hän saa ja hänen jopa kuuluu näyttää siltä.Tietysti myös tämän voi vetää Radfordin tapaisiin äärimmäisyyksiin. Argumentoihan toinen, tunnetumpi filosofijo antiikissa, että kuva on aina jo sinänsä valhetta: se on kaksiulotteinen, mutta sen kuvaama todellisuus neliulotteinen.Pointtini pysyy silti samana. Käytännössä kaikki nekin, jotka haluavat syyttää Kalle Päätaloa siitä, ettei tämä taiteessaan ”pysynyt totuudessa”, ovat täysin valmiita antamaan syytesuojan Jeesus- tai hevosmaalarille. Sopii vain kysyä, miksi.