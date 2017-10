Suomi on ”sielukas maa”, jossa on hassut kadunnimet ja paljon puhetta Pohjois-Koreasta – seitsemän Suomeen muuttanutta kirjoitti suomeksi Suomesta

Sunnuntai

viehättää minua monella tapaa. Jänikset, siilit, ketut ja muutkin eläimet tervehtivät joskus minua ujosti, ja suomen kielen hauska tempo piristää minua kun olen alakuloinen. Keväällä voikukat kertovat leppoisella tavalla kesän olevan jo lähellä, ja kesäinen valkoinen yö värittää kaikki mustat tunteeni valkoisiksi. Syksyllä sade kostuttaa kuivaa sydäntäni hellästi, ja talven raikas ilma saa jäykän mieleni virkistäväksi.Vaikka Suomessa on runsaasti viehättäviä asioita, on yksi, joka kohoaa muiden yli: teiden nimet. Suomessa teiden nimet ovat ilahduttavia.Esimerkiksi on paljon teitä, joiden nimet liittyvät eläinten nimiin. Punaketunkatu, Siilitie, Haukkatie, Karhutie, Mäyrätie, Hirvitie, Peuratie, Majavankuja, Oravatie, Kontiaisenkuja ja Susitie. Niiden nimet saavat minut kuvittelemaan suomalaista metsää, jossa monet eläimet puhuvat ja temmeltävät toistensa kanssa jollakin hauskalla kielellä. Olisi todella ihanaa, jos minulle tulevassa kirjeessä lukisi sen tulleen Siilitieltä!On myös sellaisia teiden nimiä, jotka vievät minut iltasatujen maailmaan. Keskiyöntie, Aurinkotuulenkatu, Hunajatie, Linnunradantie, Iltatähdentie, Ilotulitustie, Kruununpolku ja Linnunlauluntie. Nämä nimet kuullessani minun on vaikeaa olla hymyilemättä.Jotkut teiden nimet saavat minut miettimään onkohan muita maailmoja olemassa. Kuten Muukalaiskatu. Asuuko siellä avaruusolentoja? Minkänäköisiä he ovat? Onko heillä kolmas silmä ja toinen suu? Mikä on heidän salasuunnitelmansa?Yksi minun suosikeistani on Aarteenetsijäntie. Lähtevätkö sillä tiellä asuvat aarteenetsijät usein ulkomaille etsimään aarteita, vai onko täällä Suomessa salaisia aarteita? Kertovatko aarteenetsijät muille ihmisille tekemisistään, vai onko se Suomen hallituksen maanalaista toimintaa?On myös sellainen tie, jonka nimi on Jakotie. Jakavatko tien varrella asuvat ihmiset surunsa ja ilonsa toistensa kanssa? Jakavatko he asukkaille erilaisia rooleja joka päivä, jotta he eivät tylsistyisi samaan elämään? Eikö olisi hauskaa, jos voisi mennä tänään opiskelemaan yliopistoon, sitten huomenna lähtisi töihin ravintolaan naapurin tädin sijaan, ja ylihuomenna toimisi kotiäitinä toisen naapurin sijaisena!Olen todella kiitollinen sinusta, Suomi. Sinä annat minulle aina uutta inspiraatiota.Ilman sinua elämäni olisi ollut paljon tylsempi.että käyttämällä erilaisia kieliä ajatellaan erilaisilla tavoilla. Olen itse miettinyt, voisiko kielen ominaisuuksia jollain tavalla yhdistää sen äidinkielisten puhujien ominaisuuksiin. Onko Suomi synteettinen kvasiagglutinoiva kansakunta? Onko suomi rehellinen ujo kieli? Seuraavassa on minun ajatuksiani italialaisen maahanmuuttajan näkökulmasta.Ensisijaisesti tulee mieleen, kuinka ainutlaatuiselta ja vieraalta suomi näyttää ja kuulostaa verrattuna muihin Euroopan, länsimaiden ja jopa pohjoismaiden kieliin. To have -verbiä ei ole, eivätkä sanat muistuta muiden eurooppalaisten kielten sanoja, paitsi lainasanojen tapauksessa. Suomi ei kuulu edes samaan indoeurooppalaiseen kieliperheeseen! Samanlaisella tavalla Suomi ja suomalaiset vaikuttavat usein syrjäisiltä, kuin kaukaisessa lumotussa maassa asuva ujo mysteerinen kansa. He viihtyvät hyvin yksinäisinä, luonnossa.Suomen kielessä sääntöjä on paljon, ja muunkielisille on usein raskasta työtä ymmärtää ja muistaa ne kaikki. Toisaalta poikkeuksia on vähän. Verbityypit, sanatyypit ja sijamuodot ilmestyvät säännöllisesti suomen kielen opiskelijoiden painajaisuniin, mutta kun ne on opittu ja ymmärretty, ne toimivat melkein aina. On melkein liian helppoa vetää tästä yhteys suomalaisten rehellisyyteen ja sääntöjen tottelemisen rakkauteen: Kuka muistaa, mikä oli ainoa maa maailmassa, joka halusi kertoa avaruuspoliisille totuuden eräässä South Park -jaksossa? Nimenomaan, se oli Suomi! Olen myös näkevinäni yhteyden suomalaisten luotettavuuden, suorasanaisuuden ja ääntämisen välille: luetaan juuri niin kuin kirjoitetaan, ei mitään ikäviä yllätyksiä. ”Suomalaiset puhuvat vähän, mutta he puhuvat totta”, kaverini kertoi minulle kerran baarissa, muutaman oluen jälkeen.Suomen kieli on vaikeaa. Meemit internetissä vertaavat sen kielioppia Godzillaan, kun saksan kielioppi on tiikeri ja englannin on kissanpentu. T-paidat ilmoittelevat, että “I speak Finnish, what's your superpower?”. Suomalaiset kertovat mielellään siitä, että elämä, ilmasto ja luonto ovat ankaria Suomessa, ja että ihmisten pitää siis olla vahvoja ja kovapäisiä. Ja itseironisia.Kuitenkin itselleni ensirakkaus suomen kielen oppimisessa on ollut sen musikaalisuus ja runollisuus. Kohta aloitettuani suomen opinnot opin, että Suomen mytologiassa ja perinteessä sanoilla, lauluilla ja loitsuilla on mystistä voimaa.En ehkä pysty ikinä laulamaan vastustajiani suohon, mutta jatkan matkaani poikki kauniin ja taianomaisen Suomen, suomen innokkaana tutkimusmatkailijana.kerran kuulin sanan Suomi ja näin suomalaisia Sydneyn olympialaisten avajaisissa vuonna 2000. Silloin sana Suomi jäi mieleeni syvästi. Tämä voi johtua siitä, että Suomi käännetään kiinaksi Fenlan, ja lan merkitsee kämmekkäkasvia, mutta samalla tavoin äännetään myös toinen merkitys kiinaksi: sininen.Pidän kovasti sinisestä, siksi Suomi oli silloin sininen unelma sydämessäni.En koskaan ajatellut, että oma tieni tulisi risteämään Suomen kanssa, kunnes äitini tapasi suomalaisen miehen, joka oli matkalla kotikaupungissani Kiinassa. Myöhemmin hänestä tuli perheemme uusi jäsen eli minun isäni, minkä seurauksena muutimme Suomeen.Suomessa minua eniten kiehtoo metsä. Metsässä löytyy aina runsaasti luonnollisia syötäviä ja yllättäviä mökkejä ja maisemia. Käyn usein metsässä poimimassa metsämarjoja ja sieniä. Nautin tästä. On aina helppoa löytää jotain herkullista. Joskus jos olen riittävän onnekas, on mahdollista nähdä söpöjä eläimiä myös.Kiinassa kotiseudullani on korkeita vuoria, joten ihmiset, jotka tekevät kauppoja perinteisellä tavalla, joutuvat kulkemaan vuorelta vuorelle löytääkseen sieniä ja sananjalkoja. Isoissa kaupungeissa Kiinassa tämä ei ole niin yleistä, koska usein on vaikea löytää sopivia paikkoja ja luonnonvaraisia sieniä. Minulla ei ollut paljon kokemuksia sienten poimimisesta enkä osannut tunnistaa sieniä. Mutta Suomessa olen oppinut keräämään ainakin herkkutatteja ja kantarelleja.Ennen vanhaan suomalaiset keräsivät ruokia, joita säilytettiin ulkona olevassa lumessa tai kellarissa talven yli. Tämä on tosi kiehtova vanha tapa, joka kiinnostaa minua. Teen itse marjahilloja, omenahilloja ja keitettyjä sienilastuja.Nykyään ihmiset ostavat näitä mieluummin kaupoista, mutta itse pidän perinteisten tapojen säilyttämisestä. Tämä tuo elämääni lisää väriä, jota en ole ikinä kokenut ennen Suomeen tuloani.Yksi uusi tuttavuus, jonka löysin Suomessa, on järvi. Siellä minä ongin ja uin, samalla nautin auringosta. Saalis ei ole aina huomattava, mutta se ei ole minulle tärkeää vaan kalastamisen hetkeen keskittyminen.Lapsuudessa pelkäsin uimista, mutta Suomessa näin aina paljon pikkulapsia iloisina leikkimässä hiekalla ja järvessä kesäisin. Lasten ja järven suhde näytti olevan niin läheinen ja mukava, että se antoi minulle uuden kannustimen ja intohimon uimaan oppimiseen. Opin uimaan järvellä Suomessa perheen kanssa, ja vaikka en vielä osaa hyvin, niin pärjään kuitenkin.Läheinen kosketus luontoon on tehnyt minusta yhä enemmän suomalaisen.Aika lensi, olen valmiina odottamaan seuraavaa seitsemää vuotta Suomessa. Toivon, että viihdyn täällä vieläkin paremmin tulevaisuudessa monin tavoin.Etelä-Koreasta Suomeen neljä ja puoli vuotta sitten. Alusta lähtien Suomi on antanut minulle monia hyviä ja yllättäviäkin kokemuksia, esim. ilmaisen yliopisto-opiskelun, mitä Koreassa on mahdotonta edes kuvitella, todella kauniin taivaan ja melkein makealta tuntuvan ilman. Korealaisena kuitenkin yllättävintä ja myös hieman koomista oli se, että Suomessa olen katsonut Pohjois-Koreaan liittyviä uutisia ja tv-ohjelmia enemmän kuin Koreassa.Kiinnostavaa on myös huomata, että Suomen historiassa on yhtymäkohtia Korean tilanteeseen. Ajattelen erityisesti Suomen sisällissotaa ja kansan jakautumista punaisiin ja va lkoisiin. Silloinen Suomen historia muistuttaa Korean itsenäisyyden aikaa.Korea kärsi Japanin miehityksestä noin 36 vuotta. Vuonna 1945 toinen maailmansota loppui ja Japani poistui Korean niemimaalta, mutta Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä tunkeutuivat sinne puolestaan. Etelä-Koreassa, jota tuki Yhdysvallat, perustettiin oma hallitus vuonna 1948, ja heti sen jälkeen Pohjois-Koreassa, jota tuki Kiina ja Venäjä, toinen hallitus. Sellainen tilanne ei kestä kauan. Vuonna 1950 puhkesi Korean sota, joka oli todella julma, ja päättyi 1953. Sota jätti Korean niemimaan vahvasti jaetuksi maaksi sekä korealaisille trauman. Korealaiset jakautuivat fyysisesti kahteen, perheet hajaantuivat etelään ja pohjoiseen, he eivät voi edes tavata tai vierailla.Nykyinen tulehtunut tilanne Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välillä on sellainen, mistä korealaisena tunnen hyvin syvää surua. Korean niemimaalle täytyy tulla rauha mahdollisimman pian niin, että vihdoin kahdesta Koreasta tulee rauhallisesti jälleen yhdistetty yksi maa.Tässä kohdassa mieleeni nousee kysymyksiä. Millainen olisi kahden Korean jälleenyhdistämisen prosessi? Minun on vaikea edes kuvitella. Samalla ha­luaisin kysyä suomalaisilta, miten Suomi selviytyi sisällissodasta. Suomalaisillekaan sodanjälkeinen tilanne ei varmasti ollut helppo. Sota, varsinkin saman maan kansalaisten välinen sota, on valtavan suuri trauma kansalaisille. Suomen sisällissota varmasti jätti yhteiskunnalle kaikenlaisia haavoja ja ristiriitoja. Mitkä ne olivat, miten ne ratkaistiin, onko kaikki ongelmat ratkaistu kaikkia kansalaisia tyydyttävällä tavalla? Jos Korea voisi saada Suomelta näistä asioista joitain neuvoja, se olisi meille korealaisille mittaamattoman arvokas lahja.menee Suomessa ravintolaan pienten lasten kanssa, tarjoilija kiirehtii heti syöttötuolin kanssa perheen luokse. Kun vanhemmat etsivät ruokalistalta sopivaa syötävää jälkikasvulleen, mukulat katoavat leikkinurkkaan. Ruokailun jälkeen ravintolan henkilökunta kuuraa tahmean pöydän ja lattian sanomatta sanaakaan. On tunnettua, että lapset välillä huutavat, riehuvat ja sotkevat.Eräässä perhekahvilassa Berliinissä joku vanha rouva valitti, että lapseni ei leiki hiljaa. Minusta perhekahvila on perheitä varten eikä rouvia varten, jotka haluavat nauttia kahviansa rauhassa. Silloin aloin arvostaa, että asun Suomessa. Suomalaiset tunnetaan hiljaisuudestaan. Mutta hiljaisuudella on kaksi puolta. On vaikeampaa tutustua ihmisiin, kun ei puhuta, mutta toisaalta on mukavaa, ettei kukaan sano, miten minun tai lapseni pitäisi käyttäytyä.Päiväkotipula on aihe, joka pyörii nykyään saksalaisessa mediassa. Saksassa vanhempien lapsineen pitää esittäytyä henkilökohtaisesti jokaiselle päiväkodille mielellään vuosi ennen kuin hoitopaikka tarvitaan, mutta kuitenkaan ei ole varma, että sopivaa paikkaa löytyy. Kun tarvitsin Suomessa hoitopaikan, kaikki, mitä minun piti tehdä, oli täyttää lomake ja odottaa kaksi viikkoa, kunnes minulle tarjottiin paikka.Minusta Suomi on monin tavoin upea maa lapsiperheille. Sitä enemmän minua yllättää, ettei ­Kelalle tai yliopistolle ole tullut mieleen, että opiskelijoilla voi olla lapsia. Tiedän pari esimerkkiä, joissa päätoiminen opiskelija työskenteli paljon elättääkseen perheensä. Ei kestänyt kauan, kun Kela vaati opintotukea takaisin. Jos opiskelija olisi työskennellyt vähemmän, hänellä olisi ollut yhtä paljon rahaa taskussa ja enemmän aikaa lasten kanssa. Minua yllättää vilpittömästi, että vaikka Saksassa aina ei suhtauduta myönteisesti lapsiin, niin Saksan systeemi ottaa paremmin perheet huomioon. Siellä opintotukea saava vanhempi saa ansaita enemmän kuin lapseton ja sen lisäksi Saksan opintotuki sisältää hoitomaksulisän. Myöskään Suomen yliopistoissa ei ole ajateltu paljon opiskelevia vanhempia. Tavallisesti opettajat ymmärtävät, ettei voi tulla luennolle, kun lapsi on kipeänä. Mutta miksei ole mitään sääntöä poissaolojen ja eräpäivien kannalta? Kerran sain kuulla, että meidät poistetaan kurssilta, jos olimme enemmän kuin kaksi kertaa poissa, riippumatta siitä, oliko syynä krapula tai sairas lapsi.Usein ajattelen, että olisi mahtavaa, jos kaksi lempimaatani voisivat oppia toisiltaan.saakka olen tuntenut, että elän kahden kulttuurin välissä, vaikka olen muuttanut Suomeen vasta 2,5 vuotta sitten. Olen syntynyt Petroskoissa, Karjalan tasavallassa noin 300 kilometrin päässä Suomen rajalta. Petroskoihin jäi kavereita ja sukulaisia, ehdin asua siellä 25 vuotta.Isäni puolelta sukulaiseni olivat inkerinsuomalaisia. Kesäisin matkustimme sukulaistemme luo, jotka olivat muuttaneet Leningradin alueelta Suomeen. Minunkin isovanhempani olivat asuneet Leningradin alueella, mutta mummoni siskoineen evakuoitiin Keski-Aasiaan ja koko kylä tuhottiin. Sodan aikana isoisäni evakuoitiin Suomeen ja sodan päättyessä hän joutui Siperiaan. Sodan päättymisen jälkeen isovanhemmat löysivät toisensa ja päättivät lähteä Petroskoihin, missä syntyi isäni. Isäni äidinkieli oli suomi, kotona käytettiin suomea ja sukulaistensakin kanssa hän puhui suomeksi. Minä en ymmärtänyt paljon siitä, mistä he puhuivat. Lapsena kuvittelin suomea salakieleksi, jota sukulaiseni osaavat. Minä halusin ymmärtää heidän puhettaan, näin minulla heräsi kiinnostus oppia suomea.Ensin isäni opetti minulle muutamia sanoja suomeksi. Sitten vanhempani laittoivat minut suomalais-ugrilaiseen kouluun, jossa opin suomea vieraana kielenä. Koulun jälkeen hain Petroskoin valtionyliopistoon, jossa opiskelin suomen kielen opettajaksi. Opiskeluni aikana sain paljon tietoa inkerinsuomalaisista sekä oman perheeni historiasta. Sillä tavalla minulla on vahvistunut halu oppia suomea. Tällä hetkellä jatkan suomen kielen oppimista Helsingin yli­opistossa ja haluan opettaa suomea maahanmuuttajille.Minä en halua kuvata millainen maa Suomi on. Mielestäni jokaisella on omat käsityksensä Suomesta. Koko Suomen kansa ruumiillistaa Suomea. Ihmisten ansiot ja teot määrittelevät maata. Mikä Suomi on? Olen samaa mieltä Aika-teatterin kanssa, että Suomi on pakolainen, Suomi on savolainen, Suomi on paluumuuttaja, Suomi on työssä käyvä. Suomi on se, mitä me teemme tänään ja sen tulevaisuus on se, mitä teemme huomenna. Jokainen meistä on vastuussa maan tulevaisuudesta ja sen kehittämisestä.Olen ylpeä siitä, että olen syntynyt Petroskoissa sekä tunnen iloa siitä, että sukulaiseni rakkaus suomen kieleen ja pyrkimys säilyttää omaa kulttuuria on välittynyt minullekin. Minulle Suomi on sidoksissa perheeni, isovanhempieni ja isäni kieleen ja kulttuuriin. He ovat onnistuneet säilyttämään osan Suomea omassa talossaan. Minä pidän Suomen kulttuuria osana minun kulttuuriani, perheeni perintönä, jota minä aion siirtää eteenpäin, omille lapsilleni.saavuin Virosta tänne noin kuusi vuotta sitten, tietämykseni maan kulttuurista oli lähes olematon. Ajan kuluessa kiinnostukseni sukukieltä kohtaan kuitenkin kasvoi ja perehtyessäni suomalaisten tapoihin opin ymmärtämään myös kulttuurin erityispiirteitä. Yhdeksi huomioni kohteeksi nousi pohjoisnaapureidemme sielukkuus ja henkisyys. Muistan aikoinaan tätinikin kertoneen suuresta melankolisesta suomalaisesta sielusta. En silloin vielä tätä ajatusta täysin käsittänyt.Käytyäni viime kesänä Senaatintorilla suomalaisen messun juhlaversion esittämisessä tulin ajatelleeksi, että tännekin voisi sopia suurten laulujuhlien perinne.Yllätyksekseni sain kuulla, että eri puolilta Suomea koottua 100 hengen kuoroa ja orkesteria johti virolainen kapellimestari, koska Suomesta ei löytynyt asiantuntijaa, jolla olisi vastaavaa kokemusta. Virossa puolestaan viiden vuoden välein järjestettävien musiikkijuhlien traditio on pitkä ja syvä. Perinpohjainen juhlien valmistelu päättyy tuhansien ihmisten kokoontumiseen valtavan laulukaaren alle laulamaan yhdessä. Minullakin on ollut kunnia osallistua siihen.Senaatintorilla tarkkailin upean Tuomiokirkon portaille kerääntyneitä esiintyjiä sekä paikalle tullutta ihmismerta. Panin merkille, miten innokkaasti kuoro lauloi ja miten hartaasti koko konserttiyleisökin osallistui esitykseen laulamalla mukana kiehtovia uskonnollissävyisiä sävelmiä. Erityistä huomiota kiinnitti ilmassa leijaileva tunteikas ilmapiiri ja olen varma, etteivät televisionkatsojatkaan välttyneet kyyneleiltä.Laulujuhlat ilmaisevat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja korostavat kansallisuutta. Vaikka nykyisin uskonnon rooli Suomessa on vähentynyt, ovat suomalaiset salaa henkistä kansaa. He ovat vilpittömiä, aitoja ja välittömiä eivätkä häpeä ilmaista sydämen pohjalle piiloutuvia suuria tunteita. Juuri siitä syystä uskallan väittää, että Suomessa yhdessä olemisen ja laulamisen juhlalla olisi jopa mielekkäämpi vaikutus ja se olisi sykähdyttävämpi kokemus osanottajille kuin nykyisin Virossa. Täällä asuu viisi kertaa enemmän asukkaita, joten kuvittelen jo mielessäni, miten mahtava tunnelma vallitsisi, kun kymmenien tuhansien laulajien kuoro kokoontuisi yhteen laulamaan merkityksellisiä kansallisia lauluja.Suomi, joka minusta vielä tänäänkin elää vahvasti ikään kuin kansallisuusaatteen hengessä, ei ole vain tunnetusti sisukas, vaan myös sielukas, ja laulumaa.