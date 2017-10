Sunnuntai

Nämä sanat muuttivat maailman – lue uusi suomennos Lutherin teeseistä

Esipuhe

Juhani Forsberg on teologian tohtori ja ekumeniikan dosentti (emer.) Helsingin yliopistosta. Hän väitteli Lutherin teologiasta.

Martti Luther, 95 teesiä aneista (1517)

Rakkaudesta