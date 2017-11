Ksenija Sobtšak on ”Venäjän Paris Hilton”, joka pyrkii nyt presidentiksi – näin Putinin oppi-isän tytär kääntyi yksinvaltiaan vastustajaksi Presidenttiehdokas Ksenija Sobtšakilla on monta roolia, joiden ansiosta hän on huomion keskipisteessä, vaikka kannatusluvut ovat toistaiseksi surkeat.