Isänpäivän sijaan on vaadittu läheisten päivää – oikeasti tarvetta olisi etäisten päivälle

tarvitaan uusi juhla. Etäisten päivä. Se on ehdottomasti tarpeen ja ansaitsee paikkansa kalenterissa.Parissa helsinkiläisessä päiväkodissahan vietettiin isänpäivän sijasta läheisten päivää. Siitä nousi kohu. Ratkaisun perusteluna oli se, että monet isät eivät pääse juhliin paikalle, joten joku muu voisi paikata heitä. Joku läheinen.Tämä jo osoittaa, että etäisten päivälle on tarvetta. Pitäähän niitä isiäkin juhlia. Isäsuhde on tärkeä. Vaikka olisikin etäinen.Etäisten päivää juhlittaisiin askartelemalla kortti poissaolevalle isälle. Tai mummolle, joka ei halua hoitaa lapsenlapsiaan vaan viettää aikansa etelässä tai harrastuksissa. Kummille, josta ei kuulu mitään. Kaverille,­ joka katosi kotiinsa, kun perusti perheen. Lapselle, joka ei soita.Etäisten päivää voisivat juhlia myös pariskunnat, jotka tuntevat vieraantuneensa toisistaan.olisi koko kansan juhlasta, joka ei jätä ketään ulkopuolelle. Jokaisella on joku etäinen, jos sitä vain oikein rupeaa pohtimaan.Kaikilla on etäisensä.Etäisten päivä olisi hyvä syy lähestyä toista lämpimästi ja osoittaa, että haluaisi olla toisen kanssa enemmän, syvemmin ja läheisesti. Samalla voitaisiin muistuttaa, että kaipaus on kaunis tunne.Eikö ole hieno idea? Miksi turhaan vinoilla, nalkuttaa tai möyriä itsesäälissä sen takia, että joku läheinen onkin niin etäinen. Usein etäisistä myös puhutaan pahaa selän takana. Ei se mitään auta.Etäisten päivä voisi auttaa.