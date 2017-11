Sunnuntai

Häpesin turhaan kännit vetänyttä teiniä, sillä teinin törttöily ei kerro huonosta vanhemmuudesta

murrosikä alkoi tiistaina 14. maaliskuuta kello 19.37 ärähdyksellä Mitä välii?Siitä alkoivat vuodet, joiden aikana sukupolvien kuilu ammotti keskellä keittiömme lattiaa. Sen toisella puolella oli teini, yleensä joko jääkaapilla tai eteisen ovella lähdössä pois. Sillä pois teini halusi.Toisella puolella olimme minä ja hänen isänsä huutamassa perään. Mihin menet? (Tonne noin.) Kenen kanssa? (Tyyppien.) Muista tulla ajoissa. (Katotaa.) Ootko tehnyt läksyt? (Älä jaksa.) Katsottaisko illalla yhdessä leffa? (Ei.)Osa keskusteluista oli todella kummallisia. Minä: Huomenta, onko nälkä? Teini: Mitä sä aina rageet?Yksi parhaista keskusteluista käytiin, kun teini oli kännissä, elämänsä ensimmäistä kertaa, 14-vuotiaana.Ovi kolahti perjantai-iltana, kymmenisen minuuttia ennen kotiintulo­aikaa, mikä jo herätti epäilykseni. Teini horjui keittiön pöydän ääreen, rojahti istumaan, ei saanut katsettaan kohdennettua, ei pystynyt syömään.Minä: Mitä oot ottanut? Teini: En mitään. (Ryntää oksentamaan.) Minä: Älä valehtele. Mun on tiedettävä, mitä olet ottanut, jotta tiedän, voinko päästää sut nukkumaan vai pitääkö sut viedä päivystykseen.Viisi kaljaa, teini vastasi. Minä hain oksennusämpärin sängyn viereen.Varsinainen keskustelu käytiin seuraavana aamuna. Se oli helppo – siis minulle –, sillä teini tajusi olla nolona ja hänen ohimoissaan jyskytti kunnon päänsärky. Pitkästä aikaa hän kuunteli hetken, antoi koskettaakin.se tällaista paljastaa Helsingin Sanomissa. Hävettää, että lapsi veti kännit niin nuorena, hävettää, että en saanut muulloin halata. Hävettää, ettei lapsi puhunut enkä minä kuunnellut. Hävettää, että poika ajeli ilman mopokypärää ja että poliisi joutui siitä soittelemaan.Häpeän lisäksi painoi pelko. Pelko siitä, että nuori kokeilee huumeita, eksyy rikollisiin porukoihin, masentuu, sössii koulunsa, syrjäytyy, jää yksin.Kaikkein eniten pelkäsin sitä, että teini lähtee eikä tule koskaan takaisin, henkisesti siis. Tähänkö se yhteys ja perhe-elämä, keskustelut ja peli-illat nyt päättyivät?Siinä me vanhemmat ihmettelimme, mihin aurinkoinen ja utelias lapsemme katosi ja kuka toi tilalle ovia paiskovan ihmisvihaajan. Ja onko tämä meidän syytämme? Olemmeko olleet näin huonoja vanhempia?Pelkojen ja itsesyytösten läpi näytti siltä, että kaikkien muiden murrosikäiset harrastavat viulunsoittoa ja antiikin historiaa.on aivotutkimus. Lääketiede, neurotiede, rakastan teitä!Teini-ikäisten aivoista on opittu valtavasti tällä vuosituhannella. Ennen luultiin, että aivot kehittyvät suurelta osin jo varhaislapsuudessa. Nyt tiedetään, että ihmisellä on kaksi nopean kehitysryöpsähdyksen aikaa: vauvaikä ja murrosikä.Teinin aivoissa rakentuu jatkuvasti valtava määrä uusia hermoratoja. Aivojen kehitys on niin kiihkeää, että se syrjäyttää joukon jo opittuja taitoja. Siksi teinin tunnetaidot, käytös ja kyky olla toisten kanssa huononevat, vaikka äly kasvaa. Nuorisopsykiatrit puhuvat taantumasta.On tehty tutkimuksia, joissa eri-ikäisille ihmisille näytetään kuvia kasvoista ja pyydetään arvioimaan, mikä tunne kuvassa näkyy. Teinit suoriutuvat tehtävästä huonommin kuin pari vuotta heitä nuoremmat.Teini huutaa Mitä sä taas rageet, koska hänen aivonsa eivät osaa tulkita eroa raivon ja huolestumisen välillä.Hän kokeilee nuuskaa ja viinaa ja ajelee mopolla ilman kypärää, koska hänen kykynsä arvioida riskejä on heikompi kuin aikuisen.Hän ei anna äidin ja isän halata, koska hänen seksuaalinen identiteettinsä on ryöpsähtäen heräämässä ja hän tajuaa vanhempiensakin olevan seksuaalisia olentoja.Koulunkäyntiin ei oo motii, koska hänen otsalohkojensa kehitys on pahasti kesken. Ne ovatkin se osa aivoista, joka kehittyy viimeisenä. Valmista on usein vasta noin 22–25-vuotiaana.Siellä, teiniaivojen keskeneräisellä remonttityömaalla, sijaitsee esimerkiksi kyky suunnitella tulevaisuutta, tehdä kauaskantoisia päätöksiä ja toimia niiden pohjalta. Turha odottaa tätä 15-vuotiaalta.Aivotutkimuksen näkökulmasta peruskoulu päättyy todella huonoon aikaan, vaiheessa, jossa nuoren aivot kykenevät suunnittelemaan tulevaisuutta hädin tuskin seuraavaan perjantaihin. Tilanne on erityisen vaikea pojille, joiden taantuma alkaa myöhemmin, on syvempi ja kestää pitempään kuin tytöillä. Tämä selittää ainakin osan poikien Pisa-tuloksista.Olisinpa tiennyt tämän kaiken, kun esikoisen teini-ikä alkoi. Olisin pelännyt ja hävennyt vähemmän, puhunut enemmän. Olisin kysynyt toisilta vanhemmilta, onko teille poliisi soitellut. Olisin tajunnut, että kyllä niistä ihmisiä tulee, vaikkei aina siltä näytä.Olisin ehkä ehdottanut kotikuntani valtuutetuille, että teiniperheillekin tarjottaisiin neuvolakäyntejä. Neuvolakirjaan olisi kirjattu vaikka, että Vänkyttää ikätasoisesti. Puhuu vanhemmille vain yksisanaisia lauseita. On levoton ja keskittymiskyvytön, haluaa pelata öisin. Aivojen kehitys siis normaalia.Itsenäisyys on ensimmäinen iso asia, jota vanhemmat eivät voi lapselleen antaa. Nuoren on itse revittävä itsensä irti. Se on yksinäinen hetki niin nuorelle kuin vanhemmillekin.Onneksi olen jo nähnyt myös aikuistumisen ihmeen. Siksi nuorempien teinitoilailut eivät enää pelota.Teini-ikä päättyy kai joskus niillä main, kun lapsi pärjää omillaan. Asuu omassa kämpässään, syö omia ruo­kiaan, rakastaa omia ihmisiään. Osaa ratkoa ongelmansa soittamatta vanhemmille. Soittaa silti, sanoo puhelun lopuksi niin säkin, kun hänelle sanoo, että oot rakas.