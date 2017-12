Sunnuntai

Suomen lippuun ehdotettiin vuosien varrella ruusuja, tähtiä ja jopa puna­keltaista väriä – näin siitä tuli lop

Vuonna

Vuosina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Perinteisesti

Punakeltaisen

Heinäkuussa

Lokakuussa

Risti

1890-luvulla

Lippukysymys

Venäjällä

Joulukuussa

Senaatti

Sivistyneistö

Tammikuun

Lipusta

Alkuvuonna

Perustuslakivaliokunta

Akseli Gallen-Kallela

Perustuslakivaliokunnan

Eduskunnassa