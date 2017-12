Sunnuntai

Hitaat päivät ja pitkät yöt

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Asunnossa on kuusi kelloa. Anni Kangasluoma ei näe niistä yhtäkään.Onneksi on näkövammaisille suunniteltu kello. Laatikko kertoo ajan sitä koskettamalla. Kojeesta on tullut Annille läheinen. Hän koskettaa sitä vartin välein.”Kello on kymmenen kaksikymmentäviisi”, Anni sanoo ja ihmettelee, että vasta niin vähän.Näön menetys on vienyt monta harrastustakin. Ei voi katsoa televisiota eikä maalata.Yöt tuntuvat kestävän ikuisesti. Anni makaa sängyssään yövalon kajossa. Nukahtaminen jännittää, sillä unissa tummat hahmot kietoutuvat ympärille ja Anni herää painajaisistaan säikähtäneenä.Annilla on yksinäistä. Hän odottaa ja odottaa. Päivät ovat pitkiä. Välillä lapset ja lapsen lapset käyvät kylässä, mutta silti Anni sanoo: ”Ei elämä niin häävistä ole täällä yksin istua kaiket päivät.”Päivän odotetuimpia hetkiä ovat ruokailut palvelutalon alakerrassa. Sinne kokoontuu paljon tuttuja rouvia, mutta Anni näkee heidät vain sumuisena utuna. Ruokailun ajan Anni istuu yksin, kenenkään kanssa juttelematta. Kuulokin on heikentynyt, eikä Anni saa hälyssä puheesta selvää. Siksi hän ei oikein jaksa enää keskittyä radion kuunteluunkaan.Joka päivä Anni kävelee palvelutalon käytävää rollaattorin kanssa. 30 kertaa päivässä on tavoite, mutta aika usein se jää täyttymättä. ”Pakko kävellä välillä. Jos makaa aivan, niin ei tuu mitään.”Alkuillasta lapsenlapsi tulee aina tarkistamaan, että kaikki on kunnossa. Tekee iltapalan valmiiksi ja jättää aamukahvin mikroon odottamaan.Asunnossaan Anni istuu sohvalla ja katselee tyhjyyteen. Välillä hän lepää, sillä 95-vuotiaana väsyttää herkästi. Hän painaa pään tyynylle. Muistelee menneitä ja miettii, mitä kenellekin kuuluu.Tytär soittaa iltaisin. Sitä ennen Anni on jo huolestunut: onko puhelimen töpseli varmasti seinässä?Puhelun aikana Annista tulee toinen ihminen. Hän nauraa.