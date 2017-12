Käykää peremmälle

Sunnuntai

Mohamud Husseinilla on kuusi lasta ja siksi kotonaan kuudet lasten syntymäpäiväjuhlat vuodessa. Juhlavierailla on tapana kysyä paljon kysymyksiä."Lasten kaverit kyselevät, että mikä tämä on ja mikä tuo on. Miksi meillä on tällaista kakkua, ja miten teemme ruokaa. He haluavat oppia somalialaisesta kulttuurista", Hussein kertoo puhelimessa.Hussein muutti Lieksaan vastaanottokeskuksesta Kajaanista vuonna 2013. Muu perhe pääsiSuomeen kaksi vuotta myöhemmin, ja silloin löytyi nykyinen, isompi koti. Siinä on kolme huonetta ja keittiö. Yksi lapsista nukkuu olohuoneessa, nuorin vanhempiensa kanssa makuuhuoneessa ja muut jakavat kolmannen huoneen."Kotona on sängyt, sohvat, telkkari ja tietokone. Keittiöstä löytyy ruokapöytä ja tiskikone, kaksi pakastinta ja jääkaappi. Kotona on kaikki kunnossa", Hussein kertoo.Vaimo Mohamed Nuurto on sisustanut olohuoneen. Verhot hän tilasi netin kautta Abu Dhabista, iso matto käytiin hakemassa Helsingistä somalialaisesta sisustuskaupasta. Olohuoneessa on myös pieni sohvapöytä, jonka ääressä voi juoda teetä.on tietenkin televisio. Lapset katsovat piirrettyjä ja pelaavat konsolipelejä, aikuiset seuraavat uutisia ja jalkapalloa. Jalkapallo on tärkeää myös Farhan Mohamedille, joka on hänkin Lieksan somaleja. Mohamed kannattaa AC Milania ja katsoo olohuoneessa Mestarien liigan pelejä.Mohamed huolehtii neljästä lapsestaan ja kodista yksin. Hänenkin olohuoneessaan on iso, upottava matto, joka on ostettu helsinkiläisestä somalikaupasta. "Talvella on niin kylmä, että tarvitsen ison maton."Verhot löytyivät samalta reissulta. Ne ovat paksut, jotta nukkuminen onnistuu kesälläkin. Muut kodin tavarat on ostettu kirpputoreilta.Jukka Gröndahl kuvasi molempien perheiden olohuoneet osaksi kuvasarjaansa maahanmuuttajien olohuoneista."Halusin kuvata sitä, miten kotiutuminen tapahtuu, ja nähdä, siirtyykö aikaisemmasta kulttuurista jotakin olohuoneeseen", Gröndahl selittää.Toisinaan siirtyy. Esimerkiksi Gröndahlin kuvaamien somali- ja afgaaniperheiden olohuoneita hallitsivat isot, paksut matot, jollaisia suomalaiskodeissa harvoin näkee.myös Nono Cikalan ja Anifa Mangokon perheen valoisan olohuoneen Helsingin Käpylässä. Cikala ja Mangoko tulivat Kongosta Suomeen alaikäisinä yli kaksikymmentä vuotta sitten.Cikala yrittää miettiä, onko heidän kodissaan jotakin kongolaista, mutta keksii vain ruuan ja sen, että kotona puhutaan kahta kieltä. "Paitsi on meidän käytävässä yksi taulu, jossa on afrikkalainen maisema. Sellainen perusafrikkataulu, siinä on naisia pellolla. En muista tarkkaan, mitä ne tekevät."Taulu on ostettu Suomesta.