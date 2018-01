Sunnuntai

Uuttavuotta vihataan vähemmän kuin joulua, eikä se juuri kiinnosta taiteilijoita

Vaikka

Uudenvuodenmusiikkia

Oma suosikkini

joulun ja uudenvuoden välissä on vain viikko, niitä erottaa moni muukin asia kuin se, että jälkimmäistä vihataan vähemmän. Ero näkyy ehkä kaikkein havainnollisimmin siinä, että uuttavuotta käsittelevää kirjallisuutta ja taidetta on todella niukasti.EsimerkiksiUudenvuoden kellot on jäänyt pahasti tekijänsä kuuluisamman joulutarinan varjoon.Nukkekoti voisi tapahtua muulloinkin kuin vuodenvaihteessa, ja sama koskee monia uudenvuodenelokuvia.Eräänlainen ääritapaus on saksalainen klassikkohupailu Illallinen yhdelle (1963), joka itse asiassa kertoo 90-vuotispäivistä eikä vuodenvaihteesta mutta on vain totuttu esittämään tv:ssä juuri vuoden viimeisenä päivänä. Suomalaisen näytelmän pieniin mestariteoksiin sentään kuuluutragikomedia Uuden vuoden yö (1965), jonka televisioversio kelpaisi nähdä ruudussa useamminkin.on sitäkin vähän. Vaikkapa Wienin filharmonikkojen uudenvuodenkonsertissa ohjelma ei yleensä liity päivän erityisluonteeseen mitenkään. Ja jos levykaupoista tai suoratoistopalveluista etsii joulumusiikille rinnasteisia ”Kauneimmat uudenvuodenlaulut” -kokoelmia, joutuu pettymään.Suunnilleen ainoa aiheeseen liittyvä laulu, joka on saavuttanut ylisukupolvista kiinnostavuutta, on skottirunoilija1700-luvulla kynäilemä Auld Lang Syne. Sen yhteislaulaminen on englanninkielisessä kulttuuripiirissä uudenvuodenjuhlien loppuhuipennus.Popmusiikissa on toki muutamia uudenvuodenlauluja, mutta nekään eivät yleensä ole järin riemukkaita. Abban Happy New Year (1980) on yhtyeelle luonteenomainen yhdistelmä viihdekimallusta ja maailmantuskaa. U2:n läpimurtohitti New Year’s Day (1983) taas sai innoituksen Puolan kireästä poliittisesta tilanteesta ja on siten ikävä kyllä taas ajankohtaisempi kuin pitkään aikaan.uudenvuodenlauluista tulee Yhdysvalloista. The Qualities -lauluyhtyeen Happy New Year to You! -kappale ilmestyi levyllä uudeksivuodeksi 1962. Se oli kuitenkin tiettävästi nauhoitettu jo joitakin vuosia aiemmin. Yhtyeestä ei tiedetä mitään, mutta kappaleen taustalta löytyvät tunnettu jazzmuusikko ja orkesterinjohtajaja tämän oikea käsi. Niille, jotka ovat kuulleet muinaista Egyptiä ja ulkoavaruutta toisiinsa törmäyttäneen Sun Ran jokseenkin erikoista musiikkia, ei tule yllätyksenä, että tulos on myös tällä kertaa hämmentävä.Alussa yksi laulajista tekee suullaan talvisen tuulen äänen. Oveen koputetaan ja juhlijat päästetään sisään toivottamaan hyvää uutta vuotta. Seuraa kolme lyhyttä säkeistöä, joissa todetaan vuodesta tulevan varmasti hyvä ja kehotetaan tekemään siitä hyvä – tässä järjestyksessä. Sitten loppuhäivytys, ja kaikki on ohi alle kahdessa minuutissa.Musiikillisestikin esitys ammentaa vähästä. Se on nauhoitettu lähes kaiuttomassa tilassa, ilmeisesti jossakin olohuoneen nurkassa. Säestyksen muodostavat akustinen kitara, kilisevät tiu’ut ja hetkittäin vaimeasti erottuva urkuharmoni. Laulajista voi todeta, että sävelpuhtaus jättää vähintäänkin toivomisen varaa.Silti, tai ehkä juuri siksi, tämä musiikillisen ite-taiteen ilmentymä jaksaa oudosti viehättää vuodenvaihteesta toiseen. Taidanpa kuunnella sen pari kertaa tänäänkin.