Joka viides suomalaisen saama hiv-tartunta tulee Thaimaasta – Tero Vuorimies valistaa lomakohteissa turvaseksistä ja katsoo asiaa seksin ostajan näkökulmasta Prostituutio on Thaimaassa laitonta, mutta silti maksullisen seksin tarjonta rehottaa monissa turistikeskuksissa. Seksikauppa on miljardibisnes, jolla on vakavia varjopuolia. Miten seksiä ostava mies perustelee toimintansa? Hivpointin vapaaehtoinen työntekijä, ”Kumimies” Tero Vuorimies tuntee ajattelumaailman. Hän valistaa turisteja riskeistä – ja käy myös itse seksibaareissa.