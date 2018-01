Sunnuntai

Lumisade ei ollut inferno eikä edes myrsky – myrskyjä on Suomessa vain merellä ja tuntureissa

Lumi-inferno!

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sellaisen Iltalehti lupasi tälle viikolle.Inferno eli helvetti jäi kokematta. Helsingissä satoi lunta, mutta varsin rauhallisesti. Ei näkynyt helvetinlieskoja missään – ja itse asiassa inferno olikin vähän huonosti valittu sana. Eikös lumi sulaisi helvetissä?Liioiteltu on toki ennenkin. Lumikaaoksesta on tullut ihan käypä ilmaisu kertomaan siitä, että lähijuna on lumen vuoksi kymmenen minuuttia myöhässä.Millä sanalla sitten pitäisi kuvata tämän viikon lumisateita? Eivät ne ainakaan myrskyjä olleet. Sana myrsky on nimittäin Forecan mukaan varattu sääilmiöille, joissa 10 minuutin keskituulen nopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa. Yleensä myrskyjä on Suomessa vain merialueilla ja tuntureissa. Myrskyn sijaan kannattaisi puhua vaikka myräköistä tai rajuilmoista.Muutenkin säätermeissä kannattaa olla tarkka. Esimerkiksi yöpakkanen on eri asia kuin halla. Yöpakkasilla lämpötila laskee nollan alapuolelle kahden metrin korkeudessa. Halla on maan pinnalla.Keli tarkoittaa kulkuväylien olosuhteita. Siksi keli ei voi olla aurinkoinen.Ja nyt varsinainen super-mega-jätti-seksi-kaaos-jymy-yllätys: pouta ei tarkoita pilvetöntä ja aurinkoista, vaan sää voi olla poutaista ja pilvistä samaan aikaan. Poutaisia ovat päivät, jolloin vuorokauden sadekertymä jää alle 0,3 millimetrin.Tämän viikon lumisateissa ei muuten ollut mitään poikkeuksellista. Sääilmiö on poikkeuksellinen, jos se toistuu muutamia kertoja vuosisadassa tai harvemmin.Näin erikoinen tapahtuma lumisade ei ole Helsingissä, vaan seuraava lumi-inferno saatetaan kokea jo tiistaina.