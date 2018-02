Helsingissä on 48 kallioväestönsuojaa – katso kartalta, missä ne sijaitsevat ja kuinka monta ihmistä niihin mahtuu

Sunnuntai

Helsingissä on 48 kallioväestönsuojaa – katso kartalta, missä ne sijaitsevat ja kuinka monta ihmistä niihin ma

Helsingissä

Laki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vähiten

kallioväestönsuojat jakaantuvat yleisiin ja yhteisiin suojiin. Yleiset suojat ovat tarkoitettu liikkuvalle väestölle ja niille, joilla ei ole suojapaikkaa kotona tai työpaikalla. Yhteiset suojat ovat esimerkiksi taloyhtiöiden asukkaille tai yritysten, virastojen ja laitosten työntekijöille varattuja.Yleiset väestönsuojat on merkitty interaktiiviseen karttaan turkoosilla. Violetilla on merkitty suojat, joissa on kaikille vapaita mutta myös esimerkiksi läheisten taloyhtiöiden asukkaille korvamerkittyjä paikkoja. Tummansiniset taas ovat ensisijaisesti lähistön asukkaille ja työntekijöille tarkoitettuja suojia.Suurin osa Helsingin väestönsuojista on asuintalojen ja yleisten rakennusten kellarikerroksissa. Ne eivät näy tällä kartalla. Espoossa ja Vantaalla ei ole yleisiä kallioväestönsuojia.velvoittaa rakentamaan uusiin rakennuksiin väestönsuojan, jos kerrosala on vähintään 1 200 neliömetriä ja rakennuksessa asutaan tai työskennellään vakituisesti. Tuotanto- ja varastorakennuksiin suoja pitää rakentaa, jos kerrosala on ainakin 1 500 neliötä.Suomessa on kaikkiaan noin 45 000 väestönsuojaa. Niissä on suojapaikat noin 3,6 miljoonalle ihmiselle.Helsingin tavoin joissakin kaupungeissa on yleisiä, kaupungin ylläpitämiä suojia. Selvästi suurin osa Suomen väestönsuojista on kuitenkin yksityisiä ja tietyille kiinteistöille varattuja. Silti hädän hetkellä ketään tuskin käännytetään ovelta, jos suojassa on tilaa.Väestönsuoja otetaan tyypillisimmin käyttöön aseellisen hyökkäyksen vuoksi. Väestönsuoja suojaa esimerkiksi räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennusten sortumilta, paineaalloilta, säteilyltä sekä terveydelle vaarallisilta aineilta.Vaaratilanteesta varoitetaan yleisellä vaaramerkillä, joka tehdään ulkohälyttimillä. Vaaramerkki on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva äänimerkki.Normaalioloissa merkin kuultuaan tulee aina suojautua sisätiloihin. Radiossa ja televisiossa annetaan lisätietoa. Vasta viranomaisten ohjeiden jälkeen siirrytään tarvittaessa väestönsuojiin.Poikkeusoloissa, jos viranomainen on niin ohjeistanut, siirrytään vaaramerkin soitua suoraan väestönsuojiin. Siinä tilanteessa ne on ennalta tyhjennetty ja valmisteltu suojakäyttöön.Jos viranomainen kehottaa menemään väestönsuojaan, lähin saattaa löytyä oman työpaikan tai asuinkerrostalon kellarista. On hyvä selvittää jo etukäteen, missä lähin suoja on.Monet väestönsuojat ovat normaalioloissa muussa käytössä, esimerkiksi liikunta- tai parkkihalleina. Asuinrakennusten väestönsuojat saattavat olla esimerkiksi varastoina tai harrastustiloina. Väestönsuojan ovi on merkitty väestönsuojelun tunnuksella eli sinisellä kolmiolla oranssilla pohjalla.väestönsuojia on maaseudulla. Kaupungeissa suojia puuttuu erityisesti pientaloalueilla.Jos pitää suojautua säteilyn laskeumalta omakotitalossa, paras suoja on kellarikerroksessa ja rakennuksen keskiosissa. Radioaktiivisten aineiden sisäänpääsyn voi estää peittämällä hormit, tiivistämällä ikkunoiden ja ovien raot esimerkiksi maalarinteipillä, sulkemalla tuuletusaukot ja pysäyttämällä koneellisen ilmanvaihdon. Tärkeää on myös pysytellä sisätiloissa.Jos kyseessä on kaasuvaara, tulee suojautua ennemmin yläkerroksiin kuin kellariin.